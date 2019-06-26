Депутаты псковского областного Собрания: из кабинетных кресел-в поля

«Хватит сидеть в душных кабинетах», - решил спикер регионального парламента Александр Котов и вместе с депутатами областного Собрания отправился на промышленные предприятия Псковской области: завод лакокрасочных материалов «Нор-Маали», производство гальванического и экологического оборудования «Полипласт» и сельскохозяйственное предприятие «Псков-АгроИнвест». Выездное заседание - это хорошая возможность все увидеть своими глазами и понять, какие решения требуются со стороны органов государственной власти для поддержки промышленного производства в регионе.

Краски лета

Депутаты осмотрели уже работающий завод «Нор-Маали». Экскурсию по предприятию, где создано 12 рабочих мест, провел начальник производства Владимир Пасичнюк. Он показал цех, разделенный на две половины: в одной части производят покрытия для газопроводов, в другой - краски.

- У нас здесь высочайшая степень защиты от возгорания: антистатические полы, снимающая статику спецодежда, повсюду датчики, фиксирующие степень загазованности, современная система пожаротушения, - отмечая повышенные требования к безопасности производственного процесса, рассказал Владимир Пасичнюк.

Депутат Анатолий Тиханов обратил внимание на запах смол в помещении и спросил, какую очистку проходят выбросы. Начальник производства рассказал о системе фильтрации воздуха и заверил, что проверки химического состава воздуха проводятся регулярно.

Спикер Александр Котов поинтересовался, есть ли возможности для расширения производства.

- У нас продукция имеет сезонность, - рассказал о специ-фике лакокрасочного производства Владимир Пасичнюк. - Сейчас как раз период спроса - вся продукция «уходит с колес», поэтому работаем в две-три смены. Вообще, возможности для развития есть.

А вот «Сибирский гостинец», который планировалось посетить, депутатам не показали, сославшись на ведение пусконаладочных работ.

- Мне кажется, есть необходимость внимательно присмотреться, что это за производство и когда оно выйдет на заявленную мощность. Законодательная власть в рамках парламентского контроля обязательно еще посетит это предприятие, - сказал председатель областного Собрания Александр Котов.

Летом завод "Нор-Маали" работает в усиленном режиме.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Гальваника по индивидуальному проекту

- Обрабатывается черный металл, нержавеющая сталь трех видов, алюминий, медь, титан, - с гордостью рассказал о предприятии с почти тридцатилетней историей, где сейчас трудится более 200 сотрудников, генеральный директор Андрей Константинов. - Титан идет, в основном, для судостроительной отрасли, поэтому варить его очень сложно - у нас есть специалисты, которые пришли к нам со старейшего судостроительного предприятия России «Адмиралтейские верфи», мы перенимаем у них технологию.

Андрей Константинов показал депутатам производственные цеха - среди самого современного высокотехнологичного оборудования есть раритет - качественно работающий станок 1937 года, гальванические ванны, а также проектное и конструкторское бюро.

- Наше предприятие не производит серийную продукцию - за 28 лет работы ни один заказ не повторился. Наши конструкторы собирают архив, но каждый раз работу приходится начинать с нуля и конструировать под новые условия, - отметил специалист.

Александр Котов высоко оценил деятельность «Полипласта» и поинтересовался у директора предприятия, нет ли намерения перенести производство в особую экономическую зону «Моглино».

- Здесь-то вы налоги платите по полной программе, а там у вас будут налоговые льготы, - обозначил Александр Котов преимущества статуса резидента «Моглино».

- Я к свободной экономической зоне отношусь очень серьезно, разбирался в вопросе, - ответил руководитель компании. - У нас в «Моглино» установлено требование инвестировать 40 миллионов рублей за три года, а в Ярославле в такой же экономической зоне вход - ноль. Они нас зовут, только приходите, и у них там все забито.

- В особой экономической зоне сейчас есть все возможные преференции, льготы по налогообложению, по выкупу и аренде земель, а здесь у вас ничего, - нашел плюсы нашей зоны Александр Котов. - Ваша команда создавала производство на общих условиях, работает в условиях рынка, участвует в конкурсах, и главное конкурентное преимущество вашей компании - качество выпускаемой продукции.

От поля до прилавка

Выездное заседание областного Собрания депутатов продолжилось на территории одного из крупнейших агрохолдингов региона «ПсковАгроИнвест». Сельхозпредприятие, на котором работает 750 человек, возглавляет депутат регионального парламента Ирина Толмачева.

На предприятии проходит полный цикл производства: от выращивания зерновых, изготовления кормов, животноводства до готовой продукции - «от поля до прилавка».

- Под этим брендом мы работаем уже 16 лет, а создано было предприятие в 1972 году, - провела краткий экскурс в историю компании Ирина Толмачева. - Мы ведем свою хозяйственную деятельность в трех районах Псковской области: Пыталовском, Порховском и Псковском. Поголовье свиней насчитывает 65 тысяч голов, развиваем скотоводство - молочное и мясное направления.

Депутаты посетили оснащенный современным оборудованием цех по переработке мяса, а затем смогли увидеть посевные площади - сейчас холдинг обрабатывает около пяти тысяч гектаров, в перспективе планируя увеличить обрабатываемые угодья до шести тысяч гектаров.

Озимые вместо грибов

- Мы планируем посеять 500 гектаров озимых на порховских полях. Конечно, поля очень заросли. Местные жители говорят нам в укор: мы здесь грибы собирали, а вы пахать собрались. Но мы будем обрабатывать эти земли, хотя это очень долго и очень дорого, - рассказала руководитель предприятия.

Депутаты поддержали это намерение.

- Регион заинтересован, чтобы заросшие сельскохозяйственные угодья вводились в оборот, - подчеркнул Александр Котов.

По пути Ирина Толмачева рассказала коллегам о реконструкции в соответствии с современными стандартами и требованиями старых корпусов свинокомплекса.

- Все автоматически управляется, вся информация выводится на пульт - сколько животные выпили, какая температура, какая скорость движения воздуха. Но есть еще и нереконструированные корпуса, где система кормления ручная. Это задача на перспективу, - отметила руководитель сельхозпредприятия.

- Впечатления от увиденного в целом положительные, - подвел итоги выездного заседания председатель Собрания Александр Котов. - На промышленной площадке «Моглино» мы увидели и уже действующие предприятия, и потенциальных инвесторов. Возможно, производственные площадки создаются не так активно, как хотелось бы - по ряду факторов это процесс не быстрый, но это серьезный шаг для развития экономики Псковской области, для создания новых производств и дополнительных рабочих мест.

Спикер подчеркнул, что приход резидентов в особую экономическую зону станет толчком для развития сопутствующих производств.

- Кстати, завод «Полипласт» рассматривает возможность расширения своего производства и думает о том, чтобы открыть свою новую площадку в Моглино, - сказал о возможных перспективах в заключение Александр Котов.