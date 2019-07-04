Псковская область: собака бывает кусачей только от жизни собачьей

Фильм ужасов? Нет, реальная ситуация в одной из деревень Псковской области. На сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поступила просьба о помощи от жительницы деревни Макарово Новоржевского района Ольги Васильевой. От лица всех жителей поселения она обратилась к главе региона за помощью в отлове диких собак, которые нападают на скот.

- Еще в прошлом году были нападения на стадо овец: прямо на пастбище загрызли 12 голов в нашей деревне, в другом стаде 8. В соседней деревне Кузьмино прямо у дома хозяев загрызли 2 ягнят. В этом году в конце мая снова поели 9 голов из стада в нашей деревне, - написала в своем обращении Ольга Васильева.

Жители обеспокоены и размером, и поведением собак, ведь в поселении летом много детей. В Макарово считают, что собаки обитают в Новоржеве вблизи молокозавода, и в деревне они появились совсем не случайно. Ранее эти собаки содержались в местном приюте, хозяин которого бросил своих подопечных и бесследно пропал.

«Комсомолка» расставила все точки над «i» в этом пугающем деле.

И дали кров, и отняли жизнь

В деревне Макарово проживает около 300 человек. Летом погостить приезжает много детишек. Нападения собак на скот случаются в поселении с давних времен. Хозяева частенько, переезжая в другое место, бросают своих домашних питомцев на произвол судьбы.

- Проблема с собаками существует давно. Многие владельцы собак предпочитают своих питомцев содержать беспривязно. Все говорят, что собаки хорошие и не кусаются, но собака есть собака, и случается всякое, - рассказала глава сельского поселения «Новоржевская волость» Татьяна Евдокимова. - Администрация сельского поселения проводит разъяснительную работу по правилам содержания домашних животных. В случае жалоб, глава поселения составляет протокол об административном правонарушении и передает на административную комиссию. И там, в зависимости от нарушения, владелец облагается штрафом или получает простое предупреждение.

Однако жители Макарово настаивают на том, что количество агрессивных собак все увеличивается. В этом они винят некогда работавший в деревне приют для животных.

- После того, как у нас в деревне был открыт приют для собак, а затем закрыт, и собаки выпущены, нападения стали чаще. Животные просто озлобились, ведь их не кормили и держали в ужасных условиях, - рассказала жительница деревни Макарово Любовь Гузич.

Жители Макарово винят во всех бедах приютских собак. Фото: Любовь Гузич.

По словам жителей поселения, на организацию приюта была выделена немалая сумма денег. Прежде чем открыть его, обновили старое здание. Затем отловили бездомных деревенских собак. Животных брали в приют и прямо из дворов местных жителей, если те заявляли, что собака не нужна. Набралось около 20 животных.

- Сначала все шло хорошо, около двух недель собак исправно кормили и чистили им вольеры. Их стали кормить сначала раз в день , а потом вовсе перестали кормить. Посыпались жалобы на лай животных. Собаки буквально грызли доски с голоду, - поделилась Любовь Гузич. - Про приют просто забыли. В итоге собаки сами вылезали и хватали все, что видели - так хотели есть! Но и без жертв не обошлось. Часть собак погибли прямо в этом приюте.

«Осиротевшие» собаки

Жалостливые местные жители брали «осиротевших» щенков из приюта. Хотелось, хоть как-то облегчить участь животных.

- Моя знакомая хотела взять щенка из приюта. Взяла, так замучалась глистов травить, залечивать раны и лишаи, - рассказала Любовь Гузич.

Но не всем брошенным собакам повезло. Большая часть животных разбрелась по округе. И теперь, как уверяют местные жители, приютские собаки, которые всегда находятся в поисках пищи, являются причиной их бед.

Животные бродят прямо в центре деревни, облаивают детей, а если ребенок едет на велосипеде - выскакивают и накидываются. Проблема еще и в том, что эти собаки редко ходят по одной. Жители Макарово напуганы.

- Самое страшное, что собаки нападают на детей и взрослых. Овец только в этом году 12 штук утащили, кур -18, уток - 15, это только что я знаю точно. В том году лично у меня разорвали 10 крольчих. В соседней деревушке, Коськино, утащили двух ягнят прямо от дома. К тому же дикие собаки очень сильно покусали корову, которая была там привязана, - рассказала Любовь Гузич.

Связаны по рукам

Жители Макарово пытаются решить проблему и обезопасить себя. Однако заборы вокруг домов не спасают. Агрессивные собаки разгрызают даже сетку-рабицу. В попытках добраться до съестного отгрызают доски с клеток с домашней птицей. Местные жители уверены, что в этой ситуации они буквально связаны по рукам. Собак можно только отгонять от жилья, ведь стрелять в населенных пунктах запрещено. Остается и другая мера: писать просьбы о помощи главе региона и администрации.

Жители деревни Макарово боятся, что собаки могут напасть на детей. Фото: Любовь Гузич.

- Мы сообщали и в наш местный сельсовет, и в администрацию волости. Четкого ответа нам никто не дал, но сказали, мол, если собаки вам мешают, создайте свой приют, - рассказала «Комсомолке» жительница поселения Любовь Гузич.

Глава Новоржевского района, узнав о происходящем в Макарово, заметил, что не факт, что дикие собаки из приюта.

- В деревнях много бездомных собак, - согласился Михаил Пашков. - А в этой ситуации действительно не все так просто. По закону мы не имеем права усыплять отловленных собак или отстреливать их. То есть после того, как их поймают и обезвредят, животных нужно куда-то переправить. Мы держим этот вопрос на контроле.

Спасли положение

Полномочия по отлову агрессивных собак в Новоржевском районе возложили на государственный комитет по ветеринарии. Там в 2019 году запланировали отловить 11 собак на территории района. Но, как объяснили в комитете, пока нет договора, так как не состоялся аукцион по закупке услуг специализированной организации по отлову собак.

- После инцидентов в деревне Макарово мы, совместно с районной администрацией, городским поселением «Новоржев» (так как эти собаки бывают и на территории города) и станцией по борьбе с болезнями животных по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам, обсуждали данную проблему, - рассказала глава сельского поселения «Новоржевская волость» Татьяна Евдокимова. - Ее решение состоит не только в поиске специализированной организации. Проблема есть и в поиске приюта для собак, так как на территории Новоржевского района нет для него подходящего места.

Спасли положение великолучане. Место для приюта нашлось в городе на Ловати. Представитель организации, которая готова заключить прямой договор с ветеринарной службой по отлову и содержанию бездомных собак, уже выезжал в Макарово.

- Специалисты по отлову приезжали для осмотра или как бы для «разведки». Ведь собаки не сидят на одном месте и не ждут отлова. К тому же хотелось бы, чтобы отловили в первую очередь тех, которые нападают на домашний скот, - рассказала глава сельского поселения «Новоржевская волость» Татьяна Евдокимова.

- Ветеринарные службы должны были выехать в Макарово для отлова собак в пятницу, 28 июня, - рассказала депутат Собрания депутатов Новоржевского района, член комиссии по самоуправлению и нормотворчеству, комиссии по бюджету Софья Пугачева. - Однако произошла накладка, и сотрудники служб отменили выезд. В Макарово всего 3 собаки проявляют агрессию. Их с трудом согласились взять в приют в Великих Луках. Это неслучайно, ведь они загрызли в целом почти стадо домашних животных.

КСТАТИ

«Комсомольская правда-Псков» направила запрос в администрацию Новоржевского района, который, мы надеемся, поможет ответить на вопрос: действительно ли выделялись деньги из бюджета на создания приюта.