Александр Котов о предстоящих выборах в Псковской области: Сегодня практически нет кадрового резерва

«В последние 10-15 лет формируется негативное отношение к чиновничеству как таковому. Это звучит из телевизора, во всех СМИ и в социальных сетях: все чиновники плохие, все они воры и мошенники. То же самое касается и депутатов», - считает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Псковской области Александр Котов в интервью Псковскому агентству информации, обсуждая предвыборную кампанию 2019 года.

Александр Котов подчеркнул, что для всех партий характерна кадровая проблема. «Это видно и по предварительному голосованию: конкуренция была не такой острой. Дело в том, что сегодня практически нет кадрового резерва, хотя мы и стараемся искать людей, давать им возможность проявить себя. Очень сложно и «Единой России», как самой большой политической партии, и нашим оппонентам», - сказал он.

Для того, чтобы сформировать команду на предстоящие выборы — голосование пройдет в Псковской области 8 сентября 2019 года — проводится масштабная работа.

«Мы проводили социологические опросы, общались с лидерами общественного мнения, оценивали уровень поддержки действующих глав. По итогам этой работы проводились консультации, в которых принимали участие и сами главы, и губернатор, и региональное отделение партии», - уточнил Александр Котов.

В единый день голосования в регионе выбирают глав шести муниципальных районов, депутата Псковского областного Собрания по одномандатному округу №2.