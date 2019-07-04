2019-07-04T19:56:44+03:00
Политика

Александр Котов о предстоящих выборах в Псковской области: Сегодня практически нет кадрового резерва

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Псковской области рассказал о проводимой работе накануне единого дня голосования в 2019 году
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Александр Котов, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Псковской области, рассказал о работе накануне единого дня голосования в 2019 году.Александр Котов, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Псковской области, рассказал о работе накануне единого дня голосования в 2019 году.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Изменить размер текста:

«В последние 10-15 лет формируется негативное отношение к чиновничеству как таковому. Это звучит из телевизора, во всех СМИ и в социальных сетях: все чиновники плохие, все они воры и мошенники. То же самое касается и депутатов», - считает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Псковской области Александр Котов в интервью Псковскому агентству информации, обсуждая предвыборную кампанию 2019 года.

Александр Котов подчеркнул, что для всех партий характерна кадровая проблема. «Это видно и по предварительному голосованию: конкуренция была не такой острой. Дело в том, что сегодня практически нет кадрового резерва, хотя мы и стараемся искать людей, давать им возможность проявить себя. Очень сложно и «Единой России», как самой большой политической партии, и нашим оппонентам», - сказал он.

Для того, чтобы сформировать команду на предстоящие выборы — голосование пройдет в Псковской области 8 сентября 2019 года — проводится масштабная работа.

«Мы проводили социологические опросы, общались с лидерами общественного мнения, оценивали уровень поддержки действующих глав. По итогам этой работы проводились консультации, в которых принимали участие и сами главы, и губернатор, и региональное отделение партии», - уточнил Александр Котов.

В единый день голосования в регионе выбирают глав шести муниципальных районов, депутата Псковского областного Собрания по одномандатному округу №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Землю без торгов смогут получать псковские приюты для бездомных животных
Псковичи смогут бесплатно доставить гуманитарную помощь жителям затопленной Иркутской области
Александр Котов отметил улучшения в Псковской области благодаря работе губернатора региона
Молодёжный форум «Без границ» во Псковской области переносится на неделю
Доход в бюджет Псковской области вырос более чем на 3 миллиарда
В закон о жилье для псковских детей-сирот внесли уточнения
Глава МФЦ Псковской области ушёл с поста руководителя
В Пскове бывшее здание роддома отдадут городской поликлинике
В Псковскую область приехали работать более 60 медиков из других регионов
Житель Острова обнаружил пулю в шерсти своего домашнего кота
В Струго-Красненском районе отремонтируют около 10 километров дороги
В областном центре назвали трёх претендентов на звание «Почетный гражданин Пскова»
Прокуратура не выявила нарушений при обращении с медведями в Островском районе
Школьник, пострадавший во время стрельбы на площадке в Великих Луках, идёт на поправку
В Себежском районе задержали водителя грузовика, столкнувшегося с поездом
Митинг памяти героя СССР Леонида Михайлова пройдёт в Островском районе
Виновник ДТП в Псковской области выплатил 3 миллиона рублей за моральный вред