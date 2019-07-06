В Опочке открылся международный фестиваль "Река Великая"

В Опочке в субботу, 6 июля, проходят основные мероприятия Международного фестиваля «Река Великая».

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации области, парад детских колясок и чествование супружеских пар откроют фестиваль. Затем в парке Победы и на главных улицах Опочки развернется ярмарка, игровая программа «Давайте за руки возьмемся» и кукольный спектакль «Хитрый урок».

Также гостей фестиваля ждут спортивные соревнования, которые пройдут на Городском Валу. В их числе финальный этап районных соревнований «Самый спортивный класс — Веселые гонки» и русская лапта для взрослых и детей. Там же горожан и гостей праздника ждут экскурсии и Там гастрономический конкурс «Уха-царица».

Фото: pskov.ru

Торжественное открытие ежегодного праздника "Река Великая" состоялось накануне, 5 июля. В ней приняли участие официальные делегации из Латвии и Республики Беларусь. Затем прошел круглый стол, посвященный шахматам, как средству развития интеллектуальных способностей, на Советской площади открылся 9-й Этап Кубка России по авторалли «900 озер». А завершил день концерт-конкурс «Музыкальный Вал — 2019».