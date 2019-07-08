2019-07-08T11:40:20+03:00
Общество

Проверенные места для рыбалки в Псковской области: раскрываем секреты

Тихое озеро или оживлённые разговоры о жизни во время рыбалки - выбирать вам!
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
В Псковской области более 4 тысяч водоёмов, в которых можно порыбачитьВ Псковской области более 4 тысяч водоёмов, в которых можно порыбачитьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пришла пора отпусков. Где отдохнуть душой и телом вдали от суеты, как ни на рыбалке? Тем более, в Псковской области более 4 тысяч водоёмов — настоящий рай для рыболовов! Для тех, кто не привык ехать куда глаза глядят, коллеги из Псковского агентства информации подготовили ТОП-5 проверенных мест для рыбалки, а также собрали список центов, где можно приобрести самые лучшие рыболовные снасти.

Одним из самых хороших мест для рыбалки является южная часть Чудского озера. Там можно поймать окуней весом до 1 килограмма, щук, лещей и даже судака. Но ехать к этим благодатным местам предстоит порядка 80-120 километров.

Чуть ближе находятся лесные озёра Псковской области. Среди них, например, Велино в Гдовском районе и озёра вокруг посёлка Ямм. В них водится огромное количество лещей и щук, попадается и нехищная рыба - плотва, беребра.

Любителей задушевных разговоров о рыбалке ждут в устье реки Великой от деревни Хотицы вниз по течению до Псковского озера. В сезон там собирается множество любителей рыбной ловли. Конечно, не стоит обходить вниманием и Себежские озёра. В них можно поймать угря. А рыбаки, приехавшие к Талабским островам смогут подцепить на крючок судака.

На рыбалку можно отправиться всей семьёй и отлично провести время с детьми! Фото: Евгения ГУСЕВА

На рыбалку можно отправиться всей семьёй и отлично провести время с детьми!Фото: Евгения ГУСЕВА

Рыбалка — отличный повод собраться всей семьёй на природе. У водоёмов можно отдохнуть у костра, пособирать ягоды и грибы и, конечно, насладиться пением лесных птиц.

Но одеваться на природу нужно тщательно. А поможет в этом псковская фабрика одежды и обуви Nordman, которая выпускает качественную экипировку для охотников и рыболовов. Поймать рыбу своей мечты поможет торговый центр «Технодром», а также магазины «Поплавок» и «Ловись рыбка». В них найти всё необходимое для отличного клёва смогут не только новички, но и заядлые рыбаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Мне их отдали чуть ли не голыми": исповедь 37-летнего приемного отца, воспитывающего четверых детей
В День семьи, любви и верности многодетный отец Антон Рубин рассказывает, как он работал волонтером и не мог спокойно смотреть, как разлучают родных братьев и сестер
«Звонили, не звонили – никого не проймешь»: красноярка, которой удалось лично пообщаться с президентом, рассказала, как выполняют его поручение
Ксения Бессонова попала на Прямую линию, чтобы пожаловаться на отсутствие в своем микрорайоне школ и парков [фото, видео]
Новости 24
Псковские пограничники не допустили ввоз 2,5 тонн корма для животных в регион
Регоператор вывез 10 кубометров мусора после проведения Кургана Дружбы в Псковской области
Глава Псковской области потребовал оборудовать парковку у Дворца бракосочетания
Великолукские полицейские раскрыли три кражи, совершённые весной
Трёх водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали в Псковской области за минувшие выходные
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём семьи, любви и верности
Около 40 наставников со всей России пройдут обучение во Пскове
В Псковской области завершился ремонт тепловых сетей
Псковичей приглашают на бесплатный концерт военного оркестра
Губернатор Псковской области о внесении памятников древнего Пскова в список ЮНЕСКО: Это большая ответственность
Глава Себежского района получил свидетельство о присвоении муниципалитету звания «Край партизанской славы»
Участники Кургана Дружбы в Псковской области получили памятные медали
Глава Псковской области назвал Курган Дружбы символом народного героизма