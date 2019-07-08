Проверенные места для рыбалки в Псковской области: раскрываем секреты

Пришла пора отпусков. Где отдохнуть душой и телом вдали от суеты, как ни на рыбалке? Тем более, в Псковской области более 4 тысяч водоёмов — настоящий рай для рыболовов! Для тех, кто не привык ехать куда глаза глядят, коллеги из Псковского агентства информации подготовили ТОП-5 проверенных мест для рыбалки, а также собрали список центов, где можно приобрести самые лучшие рыболовные снасти.

Одним из самых хороших мест для рыбалки является южная часть Чудского озера. Там можно поймать окуней весом до 1 килограмма, щук, лещей и даже судака. Но ехать к этим благодатным местам предстоит порядка 80-120 километров.

Чуть ближе находятся лесные озёра Псковской области. Среди них, например, Велино в Гдовском районе и озёра вокруг посёлка Ямм. В них водится огромное количество лещей и щук, попадается и нехищная рыба - плотва, беребра.

Любителей задушевных разговоров о рыбалке ждут в устье реки Великой от деревни Хотицы вниз по течению до Псковского озера. В сезон там собирается множество любителей рыбной ловли. Конечно, не стоит обходить вниманием и Себежские озёра. В них можно поймать угря. А рыбаки, приехавшие к Талабским островам смогут подцепить на крючок судака.

На рыбалку можно отправиться всей семьёй и отлично провести время с детьми!Фото: Евгения ГУСЕВА

Рыбалка — отличный повод собраться всей семьёй на природе. У водоёмов можно отдохнуть у костра, пособирать ягоды и грибы и, конечно, насладиться пением лесных птиц.

Но одеваться на природу нужно тщательно. А поможет в этом псковская фабрика одежды и обуви Nordman, которая выпускает качественную экипировку для охотников и рыболовов. Поймать рыбу своей мечты поможет торговый центр «Технодром», а также магазины «Поплавок» и «Ловись рыбка». В них найти всё необходимое для отличного клёва смогут не только новички, но и заядлые рыбаки.