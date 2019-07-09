Псковские храмы в списке ЮНЕСКО. Знакомимся с десяткой победителей!

Более 15 лет Псков стремился попасть в заветный список, предлагая самые разные объекты архитектурного наследия, а мир выбрал наши белокаменные.

Однажды меня попросили описать свой город в двух словах. Сразу встала перед глазами панорама Кремлевской стены с возвышающимся Троицким собором: «Древность и церкви», – ответила я.

Зачислены!

В ЮНЕСКО, как оказалось, с этим согласны. Псковичи стали свидетелями исторического события: 7 июля на 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку 10 храмов Пскова внесли в список объектов всемирного наследия. Более 15 лет регион добивался признания значимости памятников псковской архитектуры во всем мире.

- Это было триумфальное, единогласное решение, – отметила глава делегации региона, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. - Членами ЮНЕСКО было признано историческое, культурное и архитектурное значение псковских религиозных построек. Это признание на мировом уровне истории и культуры нашего зодчества. Это огромные возможности для продвижения наших памятников, а также их сохранения для будущих поколений.

Всемирное признание, как мы ожидаем, должно повысить интерес к этим объектам, а отсюда и к городу, который ждет туристов с распростертыми объятьями.

-Для нас это, с одной стороны, определенная ответственность, потому что приводить в порядок памятники будет сложнее, но с другой стороны, конечно, это признание уникальности наших культурных исторических объектов. Это хороший повод, чтобы в регион привлечь большее количество туристов, в том числе и из-за рубежа, – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя историческое событие.

Лучше меньше да лучше

Как рассказали «Комсомолке» в областном комитете по охране объектов культурного наследия, первый список памятников Пскова был более широким. В список всемирного наследия предлагали внести и обосновывали культурную и историческую значимость 18 псковских построек, включая памятники крепостного, культового и гражданского зодчества. Однако затем проект сузили, сосредоточившись на храмах. «Храмы псковской архитектурной школы» в итоге признали памятниками «выдающейся универсальной ценности». По критерию, который у самих псковичей уже давно вызывает гордость: псковская архитектурная школа имеет ярко выраженные особенности и долгое время вдохновляла русских и зарубежных мастеров. За несколько веков псковская школа архитектуры, как бы мы сейчас сказали, стала брендом: стиль, настроение, архитектурные и декоративные эталоны псковских построек легко узнаваемы.

«Развалины» в список всемирного наследия ЮНЕСКО не берут, поэтому без бережного отношения жителей города к храмам, без хорошей сохранности памятников, своевременной и профессиональной реконструкции попасть в него было бы невозможно. Все 10 объектов соответствовали критериям подлинности и целостности.

О Пскове говорят, что он не только белый из-за храмов, но и зеленый из-за обилия растительности. Органичное включение постройки в природную среду — тоже отличительная черта Псковской школы. Духовная обитель с садом, оградой рассказывает пришедшему и об истории города, и о культуре, а главное –позволяет прикоснуться к тайнам особенной псковской души.

10 церквей, покоривших мир.

1. Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, 1240 год, ул. Максима Горького, 1А

Единственный в Пскове храм княжеского круга. В архитектуре наблюдаются новгородские черты, однако это не прямое копирование. Особенности псковского зодчества легко выделяются: пропорции и масштаб храма были изменены, а многообразные архитектурные формы Новгорода получили своеобразную псковскую трактовку.

Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

2. Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор XII в., Мирожская наб., 2

Именно этот собор, по мнению исследователя И. Э. Грабаря, имеет самостоятельный стиль, не характерный для новгородского зодчества. Считается, что Преображенский собор и «задавал тон» псковской архитектуре последующих столетий. Мирожские росписи же определили пути развития древнерусской монументальной живописи домонгольского периода.

Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря. Преображенский собор. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

3. Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы, XVI в., ул. Снятная Гора, 1

Собор является копией Преображенского собора Мирожского монастыря, что тоже необычно: прямое копирование не было распространено на Руси.

Живопись собора представляет культурную и историческую ценность: повествует о духовной жизни города в XIV веке, представляя политические и богословские концепции, ратующие за независимость Пскова.

Ансамблю Снетогорского монастыря. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

4. Церковь Михаила Архангела с колокольней, XIV в., Советская улица, 18

Эта церковь, по мнению Ю. П. Спегальского, первый полноценный памятник псковской архитектурной школы. Здесь можно увидеть характерный элемент псковского зодчества - ступенчатые своды.

Церковь Михаила Архангела с колокольней. Фото: fototravell.ru

5. Церковь Покрова от Пролома, XV-XVI вв., ул. Свердлова, 1

Церковь уникальна и в псковской, и в новгородской архитектуре. Применение крестообразных опор в церковном строительстве не характерно для данных школ, что подчеркивает особенную смелость мастеров. Церковь Покрова от Пролома упоминается в древнерусской литературе при описании осады Пскова Стефаном Баторием.

Церковь Покрова от Пролома. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

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