Терпеливый ядовитый псковский оккупант

Что такое борщевик Сосновского, псковичи знают не понаслышке. Жалобы на коварное растение и бездействие управляющих организаций то и дело появляются на сайте губернатора Псковской области и в соцсетях, заросшие борщевиком поля псковичи приводят как пример бесхозяйственности. И хотя в бюджете Псковской области в 2019 году на борьбу с борщевиком заложено 5 миллионов рублей, ситуацию это никак не изменило. «Комсомолка» разбиралась, на что хватит этих денег и возможно ли вообще побороть борщевик.

Борщевик и тут, и там

Все части борщевика опасны для здоровья человека. Вред организму приносит не только сок растения, но и его пыльца, которая может с легкостью повредить органы дыхания. Пока в локальных битвах с борщевиком псковичи проигрывают.

- Ежегодно мы выкашиваем борщевик на своих участках, но ситуация становится все хуже и хуже. На муниципальных землях и на участках, на которых больше никто не живет, борщевик распространяется беспрепятственно и засаживает все вокруг, - написал на сайт губернатору региона житель деревни Овинец Плюсского района Антон Ильюшенков. - Просьба прислать технику и скосить заросшие участки.

Борщевик уже захватил не только бесхозные полях и обочины дорог, но и пробрался в город.

- На пешеходном переходе через автомобильную дорогу от Рижского проспекта до д. Родина со стороны ЖК «Европа» к Псковской инженерно-лигвистической гимназии установлен светофор с кнопкой, вокруг которого образовались заросли борщевика, который уже зацвел, - обратилась на сайт губернатора жительница Псковского района Ольга Кузьмина.

Женщина отметила, что это единственная пешеходная дорога от жилого комплекса «Европа» к школе и в город. Именно по ней каждый день ходят дети. А для них заросли ядовитого сорняка представляют большую угрозу.

Поздняк метаться

Цветущий борщевик скосить можно и нужно, но только для того, чтобы не обжечься его ядовитым соком при соприкосновении. А вот стратегически, для пользы будущего, так сказать, это бессмысленно.

- Если борщевик выпустил зонтик, то бороться с ним незачем, он и так скоро погибнет самостоятельно, - говорит Юрий Бабахин. - Однако опасность в том, что семена из этого зонтика, распространяясь с помощью ветра, животных, могут нанести огромный урон, захватывая все новые и новые площади. И не только земли. Известны случаи, когда борщевик вырос вдоль дорог на брошенных автомобильных колесах.

Борщевик цветёт всего один раз за свою жизнь, а после этого погибаетФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Цветет борщевик раз в своей жизни, но зато с полной отдачей: живет от 1 до 3 лет, пока не произведет на свет 15-20 тысяч семян, а после этого умирает. А еще борщевик терпеливый. Каждый год растение образует семена в большом количестве, но не все из них прорастают с приходом весны. Специалисты уверяют, что его семена могут ждать своего часа в земле около 10 лет.

Раз, два, три - борщевик, уходи

Чтобы извести живучее растение, борьбу надо начинать, перфразируя известное выражение, с младых стеблей. Специалист «Россельхозцентра» поделился с читателями «Комсомолки» пятью способами борьбы с молодой порослью борщевика. Все они дают эффект разной степени.

1. Людям, у которых на участках борщевик произрастает в единичных экземплярах, лучше всего убивать это растение путем обрубания лопатой ниже точки роста. Она у этого сорняка располагается ниже уровня земли на 5 сантиметров, - поделился Юрий Бабахин.

2. Второй способ борьбы с ядовитым растением - скосить его. Причем сделать это лучше всего до тех пор, пока борщевик не вытянулся выше 20-30 сантиметров. Специалисты утверждают, что если проделывать эту процедуру несколько раз за сезон, то в конце концов растение может истощиться и погибнуть.

3. Если нужно избавиться от борщевика на небольшом участке, можно попросту укрыть его. Так как листья растения не будут получать света, борщевик прекратит свой рост, - заметил Юрий Бабахин.

4. А еще один способ борьбы с этим растением - перепахивание почвы. Там, где пашут, сеют и убирают, борщевика не найти. Отсюда вывод: чем больше борщевика на полях, тем выше индекс бесхозяйственности в регионе, - заметил руководитель «Россельхозцентра».

5. Самый эффективный способ борьбы с борщевиком среди всех известных - химический. Здесь приходят на помощь препараты, содержащие в составе химические вещества - глифосаты. Они эффективно борются против сорняков. Попадая на зеленый лист, глифосаты проникают и внутрь растения. В результате погибает корень и сорняк засыхает.

Но и здесь есть свои особенности. Использование химикатов принесет плоды только в том случае, если начать обработку весной, пока растение еще молодое.

- Если обработать этот сорняк химикатами в конце апреля - начале мая, то 70-90% растений погибнет. Процедуру нужно повторить через 40-50 дней, чтобы истребить оставшиеся ростки. Обычно после второй обработки почва полностью освобождается от борщевика на год, - заверил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области Юрий Бабахин.

Однако и обработка химикатами не гарантирует того, что на следующий год на этом месте не появится борщевик. Ведь семена этого растения могут лежать в почве долгое время.

Уничтожая, защищайся

Вступая в сражение с борщевиком, необходимо помнить о том, что одеваться перед этим нужно тщательно. Специалисты надевают глухую спецодежду и обязательно используют респираторы. Такая защита нужна потому, что сок борщевика, попадая на кожу, под действием солнечного света дает фотохимический ожог.

- Сок борщевика, нагретый солнечными лучами, приводит к очень большим ожогам, язвам, которые долго не заживают, оставляют шрамы. Это очень опасно для детей, - подчеркнул руководитель областного филиала «Россельхозцентра» Юрий Бабахин.

Косить борщевик надо, когда он вырос всего на 20-30 см, а не на 2-3 метраФото: Алексей ФОКИН

Если сок растения попал на кожу, необходимо немедленно обильно промыть пораженные участки с хозяйственным мылом под проточной водой. Помочь может и промывание пораженного участка спиртосодержащими жидкостями, например, одеколоном или водкой. Делать это специалисты советуют в течение 10 минут.

- На самом деле, общая тактика борьбы с ожогами от борщевика практически не отличается от действий при борьбе с химическими ожогами. Поэтому лучше всего в этом случае бежать в поликлинику, - посоветовал Юрий Бабахин.

Победим всем миром

По указанию губернатора ответственных за истребление сорняка в районах назначают регулярно. В 2019 году на борьбу с ядовитым растением из регионального бюджета выделено 5 миллионов рублей. Однако специалисты уверены, что толк от этого будет минимальным. Ведь для истребления борщевика нужна комплексная государственная программа.

- Стоимость однократной обработки одного гектара почвы от борщевика - 18 тысяч рублей. Но так как нужно обрабатывать дважды, то уходит 36 тысяч на один гектар в год. Так что если чисто теоретически взять ситуацию, при которой везде и всюду будут бороться с борщевиком, то за три года мы его придавим. Здесь важно, чтобы борьба была комплексной по всей стране. Чтобы семена не переносились из других регионов на уже очищенную почву, - уверен Юрий Бабахин. - Сейчас, по нашим оценкам, ситуация все-таки ухудшается, количество борщевика увеличивается каждый год приблизительно на 10%. Без помощи государства проблему не решить. Необходимо ввести некую госпрограмму по борьбе с борщевиком. Бороться в одном регионе бессмысленно, если в соседних никаких мер не предпринимается.

КСТАТИ

На выделенные из бюджета деньги можно очистить примерно 139 гектаров земли. Это площадь равна 195 футбольным полям для международных матчей.