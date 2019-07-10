Псковские областные депутаты ушли на каникулы "без долгов"

34-я сессия Псковского Собрания получилась социально направленной. Депутаты приняли решения, которые повлияют на жизнь учащихся-инвалидов, сирот, сельских пенсионеров и псковских зоозащитников. Хотя, конечно, не только узконаправленные решения принимали депутаты перед уходом на каникулы.

Острее острого

Перед началом 34-й сессии в областном Собрании состоялся парламентский час, посвященный положению дел в здравоохранении региона. С докладом перед депутатами выступила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Депутаты потратили рекордное количество времени на обсуждение ее доклада.

- Проблем очень много, - прокомментировал услышанное спикер областного Собрания депутатов Александр Котов. - Как положительное могу отметить, что в докладе председателя комитета были обозначены все проблемы, с которыми сегодня приходится сталкиваться в системе здравоохранения, и были высказаны предложения, как их решать. Чтобы их реализовать, надо очень серьезно поработать. Со своей стороны Псковское областное Собрание депутатов обратится в правительство России о выделении дополнительных денежных средств на систему здравоохранения, потому что на сегодняшний день очевидно, что своими силами нам не справиться. У нас нет достаточных источников финансирования. Как отметил Александр Котов, деньги потребуются для того, чтобы, в первую очередь, обеспечивать врачей квартирами, потому что основная проблема в регионе - кадровая, а все остальные - производные от нее.

Парламентский час посвятили здравоохранению

- У нас очень низкая обеспеченность врачами на 100 тысяч населения, - заметил спикер. -Мы готовы эту проблему ставить на федеральном уровне, используя все имеющиеся у нас инструменты. Хотя не все проблемы, которые относят к здравоохранению, связаны с финансированием. Часть проблем можно решить за счет качественной плановой реорганизации в системе лечебных учреждений нашего региона. Комитет серьезно поработает в этом направлении, и мы скоро увидим изменения в системе здравоохранения Псковской области.

Вычеркнули неоднозначное

Депутаты внесли изменения в областной закон, регламентирующий порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Часть поправок привела региональный закон в соответствие с федеральным. Кроме этого, в текст документа внесли уточнения, которые не позволят детям-сиротам, фактически не нуждающимся в жилье, претендовать на его получение. Речь идет о случаях, когда дети-сироты, живущие в двух- и трехкомнатных квартирах вдвоем с кем-либо из своих близких родственников, но согласно Жилищному кодексу не относящимся к членам семьи - братом, сестрой, бабушкой или дедушкой, требовали выделить им дополнительное жилье. Формулировка в региональном законе также допускала возможность получения квартиры за счет жилищного фонда области, вселив в жилье, которое занимает сирота, посторонних лиц. Из статьи закона исключили один абзац, при этом все основания для обеспечения жильем детей-сирот по федеральному законодательству в законе области сохранились.

Компенсировали обеды

Парламентарии приняли закон об установлении ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее из средств областного бюджета будут получать образовательные организации.

По федеральному закону детей-инвалидов, посещающих муниципальные и государственные образовательные учреждения, кормят дважды в день бесплатно. Однако этот закон не содержит оснований для начисления денежной компенсации на питание детей на домашнем обучении.

Сейчас по состоянию здоровья образование на дому в регионе получают 583 ребенка: 389 детей зачислены на обучение в муниципальные общеобразовательные организации и 194 человека в государственные образовательные организации Псковской области.

Теперь финансы на выплату компенсации для учеников-инвалидов на домашнем обучении будут направляться из областного бюджета в местные бюджеты в форме субвенций - в региональном бюджете текущего года эти средства уже учтены в расходах на организацию питания. Необходимые деньги пойдут из внутреннего источника финансирования в областном бюджете.

Земля без торгов

Депутаты областного Собрания приняли закон, по которому псковские зоозащитники смогут без торгов получать землю под строительство приютов для животных. Рассмотрение соответствующего документа на сессии инициировал председатель регионального парламента Александр Котов, к которому за поддержкой обратились псковские зоозащитники (см. номер «КП» от 12.06.2019). На приеме граждан, а затем на личной встрече общественных активистов с председателем Собрания прозвучала просьба добавить в региональное законодательство критерий, позволяющий некоммерческим организациям, занимающимся зоозащитной деятельностью, арендовать землю, минуя процедуру торгов. Закон позволит псковскому приюту для животных «Лесопилка» на безвозмездной основе получить земельный участок и в самое ближайшее время на собранные неравнодушными гражданами средства начать строительство помещений, где будут содержаться бездомные животные.

Псковские зоозащитники смогут получать землю без торгов, это поможет "Лесопилке"Фото: Дарья ХВАТКОВА

За надбавку к сельской пенсии

Депутаты областного Собрания поддержали законодательную инициативу о сохранении пенсионной надбавки за сельский стаж для переехавших в город аграриев.

С 1 января 2019 года вступила в силу норма федерального закона «О страховых пенсиях», согласно которой за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет предусматривается надбавка к пенсии. Однако повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается только в случае, если гражданин продолжает проживать в сельской местности. При переезде в город ветераны-аграрии автоматически лишаются доплаты.

Депутаты сохранили надбавку к сельской пенсииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В январе этого года вопрос о внесении соответствующих изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» рассматривался в областном Собрании депутатов на заседании Комитета по труду и социальной политике по инициативе главы Усвятского района Виктора Иващенко (с 29 апреля 2019 года сложил полномочия). Тогда псковские депутаты согласились, что место проживания не должно быть основанием для отказа в получении льготы, заработанной многолетним добросовестным трудом. Проект федерального закона, поддержанный депутатами, предполагает, что повышенная надбавка к пенсии вне зависимости от места проживания устанавливается за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 35 лет.

Добавили к бюджету

Парламентарии внесли коррективы в бюджет региона и увеличили его более чем на 3 млрд рублей. 300 млн рублей федерация выделила на дорожную деятельность: 200 млн направят на строительство второй очереди Северного обхода, 100 млн - на реконструкцию цепных мостов в Острове. На реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове регион получил 486,5 млн рублей. Еще 362,7 млн рублей выделили на создание дополнительных мест в детских садах. Почти 600 млн рублей направят на возмещение части затрат по выплате процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

КСТАТИ

После парламентских каникул депутаты намерены спросить с регионального оператора по обращению с ТКО за неисполнение условий подписанных соглашений в части предоставления услуги по сбору, транспортированию, обработке, обезврезживанию, захоронению, принятых ТКО, на всей территории области в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Псковской области.