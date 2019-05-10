2019-07-16T13:23:25+03:00
Общество

Великолуксий агропромышленный холдинг восстанавливает воинские мемориалы и захоронения

Ко Дню Победы холдинг отремонтировал мемориал в Куньинском районе
Дмитрий Мезенцев
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Великолукский агропромышленный холдинг продолжает восстанавливать мемориалы и воинские захоронения времен Великой Отечественной войны на всей территории РФ, где покоятся останки погибших защитников Родины.

Восстановленный к 9 мая 2019 года мемориал в поселке Ущицы Куньевского раойна стал последним пристанищем для 863 человек, 9 из которых - мирные жители, расстрелянные немцами при отступлении 31 января 1942 года. Памятник был установлен в 1954 году и за 65 лет полностью обветшал. Силами холдинга была отреставрирована скульптурная группа, восстановлены плиты с именами погибших и благоустроена прилегающая территория.

- Для нас честь помогать ветеранам, восстанавливать памятники и мемориалы воинских захоронений, - отметили в холдинге. - В преддверии празднования Дня Победы Великолукский мясокомбинат поздравил ветеранов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и несовершеннолетних узников с праздником великой Победы и вручил им подарки. Память о человеческом подвиге, совершенном в годы войны, должна жить в наших сердцах всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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