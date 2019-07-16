В детском саду Пскова неизвестный закапывает мёртвых котов

Время от времени сотрудники детского сада натыкаются на захоронение кота, а точнее на оставленную непогребенной какую-нибудь часть тела мертвого животного. Напоминает фильм ужасов или психологический детектив. «Комсомолка» разбиралась, кто поможет садику остановить эту жуткую «акцию».

А был ли котик?

- В районе улицы Заводской происходит массовое убийство домашних и бездомных котов. Закапывают в детском садике №18 «Солнышко», специально обозначают место захоронения… чтобы дети это увидели, - с таким сообщением обратилась псковичка в официальную группу общественной организации «Зоозащита» в «ВКонтакте».

«Комсомолка» взялась проверить опубликованный факт. Через несколько часов после цитируемую выше запись удалили, воспитатели не шли на контакт, а родители, как выяснилось, ничего не слышали. И хотя сотрудники детского учреждения отказались дать официальную информацию в СМИ, два человека, разбавляя подробности дела тяжелыми вздохами, в телефонном разговоре подтвердили «страшилку». Первого кота нашли в песочнице около двух месяцев назад. По версии одного из наших собеседников, трупик обнаружил воспитатель, осматривавший детскую площадку перед прогулкой. Мертвого кота выкопали, перезахоронили, песок переменили, территорию обработали. Другие рассказали страшные подробности: кота нашли дети, но воспитатель мгновенно и профессионально отреагировал. «Это кто-то игрушечку забыл», – с такими словами сопровождающая увела детей на другую площадку.

Заметать чужие следы

«Свежий» сюрприз в «Солнышке», как следовало из сообщения в соцсети, нашли на прошлой неделе. А всего за пару месяцев детскому саду подложили пять мертвых животных, рассказал собеседник. Даже алгоритм поиска, перезахоронения и обработки территории уже отработали. О том, видели ли мертвых котов дети, достоверно мы говорить не можем. Но в детском саду уверили, что за психологическое состояние детей волноваться не стоит, потому что воспитатели справляются со своими «должностными обязанностями», в которые входит и осмотр детской площадки перед прогулкой.

Зачем закапывать животное на территории детского сада, если вокруг столько зарослейФото: Алёна Комарова

Нам рассказали, что мертвое животное обнаружить не составляет труда, какая-нибудь часть его тела всегда оказывается под землей не полностью. Каждое утро сотрудники дошкольного учреждения идут на работу в ожидании нового «подкидыша». Место захоронения меняется: песочница, подножие деревьев, забор, деревянный мотоцикл. Объяснить причины этой «акции» сотрудники не могут: говорят, мол, люди такие. И дворник со сторожем терпеливо заметают следы чужих преступлений, чтобы никто не увидел оживший кадр из фильма ужасов.

Подростки или взрослые

В детском саду работают посменно три сторожа. После первого инцидента, как нам сказали сотрудники, охрана «работает в усиленном режиме», но установить нарушителя, к сожалению, не удается, потому что камер видеонаблюдения в этом садике нет. Несколько раз сторожа замечали двух подростков, перелезающих через забор около десяти часов вечера. Но шустрая молодежь, завидев охрану, убегает так быстро, что и рассмотреть их не удается. Хотя люди, которые каждый день слышат звонкий смех и смотрят в детские глаза, не верят, что подростки способны сначала убить животное, а потом напакостить в садике. «Психологически больной человек. Взрослый. Ну не дети же», - услышали мы другое предположение.

- Иногда люди, у которых погибает питомец, просто-напросто не знают, где его похоронить. У меня был шок, когда я узнала о том, что хозяева могут закопать питомца в подвале или клумбе. Если же это умышленное убийство животного, действия такого характера должны наказываться, и орган, который наказывает, - это полиция, - прокомментировала ситуацию руководитель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Вопросы без ответов

Откуда с периодичностью примерно раз в две недели берутся трупы котов? В округе, действительно, много бездомных животных. Умирают ли они естественной смертью или перед нами людская жестокость?

Как отметила Вера Короткова, сегодня на жестокое обращение с животными полиция активно реагирует. Благодаря действиям правоохранительных органов, налаживается механизм работы в области защиты животных и наказания по статье 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными». По ней причинение увечий или убийство животного из хулиганских, корыстных побуждений или для причинения боли и страданий наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы до трех лет.

Когда убьют, тогда и приходите

Детский сад № 18 в полицию не обращался, рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

- Почему-то у нас прочно укоренилось мнение, что полиция выезжает только на трупы, но это не так. Полиция реагирует на все вызовы, поступающие в дежурную часть, ведь невозможно определить из описания имеем мы дело с правонарушением или нет. Необходима проверка на месте, - отметил он.

На территории детского сада нашли пять зарытых мёртвых животныхФото: Алёна Комарова

Как заявил собеседник в детском саду, помощи от полиции или кого-то еще они не ждут, хотя Управление образования города Пскова в известность поставили. Руководство дошкольного учреждения боится паники родителей и общественности. Ситуация выходит за пределы разумного, и вряд ли можно найти в справочнике формулировку: «Куда обратиться, когда находишь наполовину закопанного кота на территории детского сада?».

КОМПЕТЕНТНО

За комментарием мы обратились к врачу психиатру с 33-летним стажем, заведующему отделением в психиатрической больнице №1 Псковской области (Богданово) Александру Москалёву.

Дать оценку психическому здоровью человека или людей, закапывающих в детском саду мёртвых животных, по описанию невозможно, отметил врач. Быть может, мы имеем дело с поступком душевно больного, а может с преступлением, например, с одной из форм запугивания.

Но.

- Я уверен в безусловной опасности таких людей. Независимо от того, больные они или нет. Если больные, то с такими тенденциями психически больной может начать жестокую охоту на людей (а если ещё и на детей?). Если это здоровы преступник, то он не менее опасен, так как у такого «здорового» никаких моральных границ, - заключил Александр Москалёв, комментируя бытующее в народе мнение: «Сначала животные, а потом — люди».