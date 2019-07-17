Псковские "наливайки": закрыть нельзя оставить

Хотелось бы вам проснуться не от пения птиц за окном и даже не от звонка будильника, а от пьяных воплей? А ведь утро многих псковичей начинается именно так. И виноваты в этом так называемые «пабы», «наливайки». Развелось их в Пскове критическое количество - жители областной столицы не устают жаловаться в СМИ, чиновникам и наздорным органам. Что дальше делать с питейными заведениями в жилых домах и около них, 10 июля решала Общественная палата региона. «Комсомолка» выяснила, что же собирается предпринять власть.

В регионе действует запрет на розничную продажу спиртного после девяти вечера, но бизнесмены нашли лазейку в законе и массово стали организовывать «кафе». Это позволило им продавать алкоголь и после 21.00. Именно это и притягивает желающих к «наливайкам» в любое время суток. При этом эксперты считают, что цена на продукцию в таких местах слишком низкая. Это означает, что на прилавках стоит суррогатный алкоголь. Не помогают охладить пыл алкобизнеса и рейды «Трезвой России» - количество «наливаек» в регионе возрастает.

Превратить в кафе и выгнать из жилых домов

Секретарь региональной Общественной палаты Анатолий Мультах, подводя итоги встречи общественников, отметил, что вопрос о «наливайках» «получился спорный», он нуждается в обсуждении и не может решиться мгновенно. Но что конкретно предложили сделать участники дискуссии, чтобы снизить градус общественного недовольства питейными заведениями в областном центре, которые маскируются под общепит?

Общественники сошлись во мнении, что к «наливайкам» нужно предъявлять особые требования. Это, считают в Общественной палате, поможет регламентировать деятельность «псевдокафе».

- Коли они называют себя общепитами, то пускай соответствуют. Должны быть все элементы: кухня - то есть, круглосуточная еда, столики, - высказался член Общественной палаты региона Дмитрий Яковлев.

Во время заседания обсуждалось и то, что подобным заведениям нужно запретить арендовывать помещения в жилых домах.

Пабы в жилых домах, где собираются любители сообразить на троих, досаждают псковичамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Хотите открыть паб в жилом доме, получите согласие собрания собственников жилья, - с таким предложением выступила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Хотя, как считает Галина Неваленная, надо вообще запретить открывать пабы в многоквартирных домах в «спальных районах», и разрешать открывать в центре города, куда приезжают туристы. Однако перед открытием таких заведений, надо проверить их соответствие нормам.

Обсуждался еще один вариант борьбы с питейными заведениями. Член Общественной палаты Псковской области Николай Кириллов предложил изменить временные рамки ограничений розничной продажи алкогольной продукции, установленные на территории региона. Он предложил повысить время продажи алкоголя до 22.00.

В итоге первоочередным действием членов Общественной палаты стало создание рабочей группы по контролю за деятельностью «псевдокафе» в жилых домах и утверждение ее состава. А для того, чтобы эффективнее бороться с «наливайками», участники заседания решили обратиться за поддержкой к главе региона Михаилу Ведерникову. Члены Общественной палаты уверены, что вмешательство губернатора позволит прекратить работу питейных заведений на территории Псковской области. Решили также, что участники группы произведут контрольные закупки товара в питейных заведениях и подсчитают, сколько всего «наливаек» функционирует в городе.

300 литров вне закона

И хотя, как отметили в пресс-службе УМВД России по псковской области, проверки «псевдокафе» «носят ежедневный плановый характер», уже через два дня после встречи в Общественной палате в Пскове активизировали борьбу с «наливайками» и провели «масштабные рейдовые мероприятия».

Сотрудники полиции проверили несколько кафе в разных частях города и установили, что в них хранится и продается продукция без маркировки, что нарушает Федеральный закон. Например, в заведении на Октябрьском проспекте стражи порядка обнаружили, что алкоголь продается без лицензии. Трижды на глазах проверяющих «псевдокафе» продали алкоголь с неоткрытой пробкой, что тоже противоречит закону.

В целом, полицейские изъяли около 300 литров самой разной алкогольной продукции, которую продавали, нарушая Федеральный закон. Сотрудники МВД заверили, что по всем нарушениям проведут проверку и привлекут к ответственности владельцев точек общепита.

Всего в этом году полицейские выявили более пятисот нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, изъяли около девяти тысяч литров алкоголя.

"Комсомолка" провела свой опрос, чтобы выяснить отношения к "наливайкам" у жителей Пскова в нашей официальной группе социальной сети "Вконтакте"

КСТАТИ

На сайт губернатора Псковской области и СМИ регулярно поступают жалобы на «наливайки» от псковичей.

13 июня 2018 года, Максим Кортиев: Я живу в многоквартирном доме по ул. Труда 67, на первом этаже у нас находится кафе «Вояж», которое очень популярно как в выходные, так и в будние дни среди местных алкашей! Посетители курят на крыльце кафе, и весь дым сигарет поднимается в квартиры проживающих этажами выше, поэтому открыть форточку для проветривания практически не предоставляется возможным. Постоянный ор посетителей!

22 июня 2018 года, Дмитрий Стечкевич: По всему Пскову небольшие магазины на непонятном основании продают алкоголь после 21.00. Так, зайдя один из таких магазинов, обнаружил бойкую торговлю пивом и вином далеко после 21.00...На мой вопрос продавщица ответила, что мол у нас не магазин, а питейное заведение, вот и столик стоит..один, и закуска в пакетиках имеется!

10 апреля 2019 года, Татьяна Грязнова: До каких пор будет продолжаться это безобразие в ларьках по проспекту Энтузиастов? Данные попоичные находятся между двух парков, и там постоянно спят и ходят алкаши. Не раз видела, как там происходят драки, один раз вызывали полицию и отгоняли опьяненных от дедушки, которого они били.

11 июля 2019 года, Светлана Чехлова: На Рижском, 42а, «наливайка», напротив детская площадка, с другой стороны «Пиваська». Кто может оказать помощь убрать эту гадость? Мимо нельзя пройти, кругом туалет.