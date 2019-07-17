Внесение псковских памятников в ЮНЕСКО: подарок судьбы или наказание?

Неделю Псков ликовал от новости о включении наших церквей в Список всемирного наследия, прилетевшей из Баку 7 июля. Но слеза счастья на щеке уже высохла, сердцебиение стабилизировалось, и пришло время трезво оценить ситуацию.

На счастье или на беду за нас взялась Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры, выяснил корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

- А мы вас давно ждем!

- А мы к вам давно стучимся!

- Мы очень удивлены, что памятники Пскова только сейчас становятся частью Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, что это не произошло гораздо раньше, - высказался представитель Азербайджана на заседании комитета и как с языка снял. А мы-то как ждали!

Впервые псковская номинация попала в предварительные списки еще в 2002 году, а потом ее вернули на доработку. Так постепенно «Большой Псков» превратился в «Памятники древнего Пскова» с 18-ю объектами, а в итоговый список вошло 10 храмов псковской архитектурной школы.

- Псковская школа архитектуры - это целая панорама средневековых построек. А ядром этой панорамы является именно та группа памятников, которая была отобрана, что выяснилось в процессе совместной работы Пскова и комиссии ИКОМОС, - отметила на пресс-конференции по итогам поездки в Айзербайджан заместитель председателя псковского отделения ВООПИК Ирина Голубева.

Больше всего псковичей интересовало, когда можно подавать следующую заявку на включение в ЮНЕСКОФото: Александр СИДОРЕНКО

Аппетит у псковичей будь здоров

А когда можно подавать следующую заявку? А как насчет не отдельных храмов, а всего монастыря? Продвинем ли мы отсеянные объекты? Остановитесь, друзья. Нам бы сначала с этой десяткой разобраться. Ну если только для затравки: по мнению Ирины Голубевой, Изборск полностью готов к внесению в Список.

Внесение в заветную «скрижаль» - это, с одной стороны, контроль, а с другой - поддержка на всех уровнях. Все так испугались глобального контроля, что директору Российского научно-исследовательского института имени Д. С. Лихачёва пришлось напомнить псковичам:

– Мы памятники сохраняем не только для ЮНЕСКО, а, прежде всего, для себя, для своих детей и последующих поколений, - отметил Дмитрий Аристархов.

Да, теперь нам придется соответствовать статусу и стандартам ЮНЕСКО. Но дисциплина, кажется, еще никому не мешала.

Псковский кремль со своей жемчужиной - Троицким собором - дважды "уплывал" из номинаций ЮНЕСКОФото: Дарья ХВАТКОВА

Связанные одной цепью

Какие выгоды нам принесет включение псковских храмов в Список всемирного

наследия? Десять псковских храмов отныне - забота не только региона. Теперь мы обоснованно претендуем на различную поддержку и на федеральном, и на международном уровне.

- Внесение в Список всемирного наследия десяти храмов - основание заговорить и об остальных четырех тысячах объектов культурного наследия в Министерстве культуры.

- Теперь возможно включаться в региональные и федеральные программы и проекты, направленные на развитие и сохранение российской культуры. Владимир Аристархов посоветовал нам присоединиться к национальному проекту «Культура».

-Псков войдет в мировое сообщество по охране культурных объектов и получит доступ к базам данных всемирной организации, обучающим материалам, площадкам для обмена опытом.

- Псковичи алчут мировых денег: журналисты припомнили делегации, что в первый раз нам ЮНЕСКО выделила круглую сумму на реставрацию объектов из предварительного списка. Может, еще разок? Но эти планы пока не афишируются.

В любом случае, для объектов всемирного наследия финансирование будет выделяться не только в регионе. Не наглостью будем просить материальной поддержки в Министерстве культуры, Всемирном банке, подтянем и фонды, и гранты, и бизнес, и меценатов.

- Бюджетных средств никогда не хватит на такое количество наших исторических объектов, - заметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

А у нас ведь теперь и объекты всемирного наследия.

- Ожидаем немыслимый приток туристов.

Когда-то Болгарское городище в Татарстане посещало 40 тысяч туристов в год. Далековато, добираться нелегко. Но с внесением в элитный список в 2014 году трудностей как не бывало: число посетителей увеличилось в 10 раз - 400 тысяч ежегодно.

- Ну, конечно, значиться в Списке ЮНЕСКО престижно.

Когда член комитета ЮНЕСКО из Азербайджана произносит слова «мы считаем, что эти памятники имеют особую ценность для всего человечества», остается только корону поправить.

На пару с Вавилоном

Чтобы корону нашу еще и бриллиантами украсить, интересный факт: на той же, 43-й, сессии Комитета ЮНЕСКО подтвердили, что достоин всемирного признания Вавилон. Так что в 2019 году Список пополнился Псковом и Вавилоном. Сильно, что уж говорить.

Две псковские башни тоже не включили в список всемирного наследияФото: Андрей СТЕПАНОВ

И псковские святые помогли

Чудеса, но презентация псковской номинации на сессии комитета ЮНЕСКО в Баку состоялась 7 июля. Загляните в календарь: 7 июля – День всех псковских святых

6 томов на 7 килограммов

Именно такие габариты у псковской номинации в распечатанном виде. Так что не только чудо, но и многолетний совместный труд сплоченной команды привел к этому результату.

Единогласно!

Да что в мире знают о нашем маленьком городе? Обычно вслед за презентацией делегации-соискателя ответную речь произносят 2–3 страны, а о Пскове публично высказались аж 9 членов комитета, почти половина (всего их 21).

«Псковская номинация представляет колыбель русской культуры, отражает суть русской цивилизации», - осознаете, псковичи? Бразильцы дело говорят.

Маленький да удаленький

В Псковской области зарегистрировано 4810 памятников истории и культуры. Один раз – случайность, два - совпадение, а 4810 - ценность для всего человечества.

Для сравнения: на 2019 год в Списке ЮНЕСКО всего 1121 объект (869 культурных). Выходит, что псковских памятников хватит на пять Списков всемирного наследия.

КСТАТИ

Возможно, вы и не подозревали, что осенью 2018 года к нам инкогнито приезжал доктор Тамаш Ласло Фейердъи, международный эксперт ИКОМОС. Ни словом не обмолвившись, он осмотрел псковские памятники и вынес вердикт. Какой - до сих пор неизвестно.

Сегодня, когда все совершилось, и говорить об этом можно на весь мир, ИКОМОС по-прежнему скрывает от нас, почему на вершину мирового признания смогли взойти лишь 10 храмов. А псковской делегации, которая представляла нашу номинацию в Баку, осталось только приводить свои доводы.