Гость «РосянкаFEST» везет в Псков сотни призов

Думаете, мы уже раскрыли все секреты экологического праздника «РосянкаFEST»? К нам в гости едет заповедник из Нижегородской области – такого вы точно не ожидали!

Наши друзья везут несколько сотен призов! Дети и взрослые, не сидите дома, дайте волю своему любопытству.

Керженский заповедник зовет малышей от двух лет. «Какие звери живут в Керженском заповеднике и что они едят?» – увлекательное задание с мягкими игрушками. Детишки выбирают плюшевую зверушку и подбирают ей пищу: шишечку, ягодку, веточку.

А приедут к нам не только экологи, но и… кикимора болотная и лось, которые и проведут игры для детей.

А для тех, кто уже умеет читать, заповедник подготовил викторину. О Керженском заповеднике вам расскажут сотрудники, стенды, буклеты, а дальше – отвечайте на вопросы и уносите сувениры.

Но не бойтесь, ведь викторина – это не экзамен, а повод познакомиться.

Особенно, когда на викторине проводят химические опыты. Вместе с сотрудниками заповедника участники опытным путем выяснят, почему клюква красная, и что общего у сфагнового мха и детского подгузника.

Приходите на «Росянку» и заберите с собой частичку того места, где, быть может, нескоро побываете. В сувенирах от Керженского заповедника оживает дивный мир лесов, торфяных болот и диковинные звери Южного Заволжья. Но разыгрываются не только сувениры: любители фильмов и настольных игр тоже будут довольны призами.

Праздник «РосянкаFEST» пройдет 27 июля в 11 часов в Детском парке. Подробнее о празднике читайте ЗДЕСЬ.

Подробнее с мероприятиями афиши «РосянкаFest» мы знакомить вас в течение этого месяца. Читайте наши новости на сайте «КП-Псков»: WWW.PSKOV.KP.RU и наших официальных группах в «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники» и «Твиттер».