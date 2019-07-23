История о том, как два музея Псковской области превратятся в один федеральный

Александр Голышев, исполняющий обязанности директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника, поделился своей заветной мечтой - превратить всю Псковскую область в единый музей.

11 июля зарегистрировано новое учреждение культуры: объединенный Псково-Изборский музей-заповедник. Следующий шаг - повышение Псково-Изборского музея в ранге. Наши власти вывели действенную формулу: объединяем два региональных музея и получаем один федеральный.

Со дня на день Псковская область ждет визита рабочей группы из Министерства культуры. По предварительной информации, эксперты должны навестить наши музеи в конце июля. Всех волнует вопрос: какие объекты станут частью объединенного музея. Слияние музеев приведет к созданию мощного, современного музея-заповедника, считает Александр Голышев.

- Это не механическое объединение, а новое музейное учреждение, которое будет реализовывать ту миссию, которую на него возлагают, - разуверил скептиков и. о. директора Александр Голышев.

А миссия - сохранение и трансляция русской истории и культурного наследия. Пскову есть что показать: чтобы все перечислить, целого номера не хватит.

Фото: travel-russia.livejournal.com. Одним из главных направлений в обновлённом музее станет педагогика

А мы готовы?

Судьба наградила нас всем необходимым: тысячи объектов культурного наследия, коллектив профессионалов, всю жизнь посвятивших себя музейному делу, университетская кафедра культурологии и музеологии, признание псковских храмов в ЮНЕСКО, деятельный митрополит Тихон и неравнодушие местных жителей.

Объектами, нуждающимися в скорой реанимации, Александр Голышев назвал Порховскую крепость и Покровскую башню. Взять их под опеку федерального музея просто необходимо.

К сожалению, сразу сделать музей громаднейшим объединением не получится. Вопрос о Гдовской крепости, к примеру, остается открытым. Но, безусловно, руководство уже федерального музея-заповедника будет искать возможность заниматься и другими объектами. Притом реставрационные работы уже ведутся в Мелетовском храме, в Доме Постникова, в Изборске идет строительство выставочного зала на 700 квадратных метров.

Новый музей-заповедник предполагает совершенствование реставрационной службы, появление новых профессий, укрепление научной базы при работе с музейными объектами, серьезную информационную поддержку.

Можно трогать руками

Одним из приоритетных направлений в работе музея станет педагогика. Музейный образовательный центр планируется открыть в Малом доме Постникова. «Руками трогать можно» - такие таблички, по мнению Александра Голышева, должны стоять в музеях. Важно не только отреставрировать охраняемый памятник, но и ввести его в обиход, иначе он погибнет. Прекрасным примером адаптации культурно-исторического объекта является Изборск с его инфраструктурой, ресторанами, мини-отелями, активной культурной жизнью.

Мы так и до уровня заграничных музеев дорастем. Да только оно нам не надо, считает Голышев. И вот почему.

В России сложилась великолепная музейная школа, которая отличается от европейской. В Европе на один экспонат приходятся невероятные технологии: дополненная реальность, голограммы, визуализация, анимация. Когда человек погружается в виртуальное пространство, он уже забывает, что пришел увидеть ценный предмет.

Российские музеи же ориентированы на артефакт: инновационные технологии выполняют вспомогательную функцию - расширяют картину, но не подменяют объект. Уважение к музейному объекту, подчеркивание его уникальности, забота о нем - отличие российской музейной школы.

Объекты объединённого музея будут реставрировать, это привлечёт туристовФото: Андрей СТЕПАНОВ

И за что нам такое счастье?

Исполняющий обязанности директора Псково-Изборского музея-заповедника поделился своими сокровенными мыслями:

- Я часто думаю про себя, что теперь Россия отдает Пскову свой долг.

«И мы не сомневаемся, что все у нас получится», - этой фразой завершался каждый тезис Александра Голышева. Так что и мы перестали сомневаться в том, что в сфере сохранения культурного наследия Псковская область движется в правильном направлении. А может, даже и несется, как гоголевская птица-тройка.

Встретимся по итогам визита рабочей группы, проверим.

КОНКРЕТНО

27 августа 2018 года псковичи узнали радостную весть: министр культуры Владимир Мединский поддержал инициативу Псковской области в объединении Псковского и Изборского музеев. А далее объединенный музей сможет претендовать на статус федерального.

4 марта 2019 года администрация Псковской области подписала распоряжение о создании нового учреждения культуры.

11 июля объединенный Псково-Изборский музей-заповедник был официально зарегистрирован.