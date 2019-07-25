Чем Псковская область награждает лучших граждан

«Всю молодость ему отдала, а он…» - думаете, эта полная обиды фраза адресована нерадивому жениху? Еще год назад так могла причитать какая-нибудь женщина, бесконечно влюбленная в Псковщину без ответа...

Но не сегодня: с 2018 года в Псковской области семь высших наград. Четыре из них еще не нашли своих героев, так как новый закон вступил в силу в этом году.

«Комсомолка» готова рассказать, кого, за что и чем награждает регион. И не только рассказать, но и показать! Геральдический совет при администрации Псковской области утвердил эскизы новых государственных наград региона. Любуемся и мысленно примеряем на свой парадный костюм эти высшие награды.

Звание «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Денежное вознаграждение: 100 тысяч рублей.

Признание: занесение в Книгу почетных граждан Псковской области.

За что: «гражданам за исключительные заслуги перед Псковской областью и ее жителями, снискавшим уважение и широкую известность в Псковской области и (или) за ее пределами».

Почётному гражданину региона вручат 100 тысяч рублей и почётный знак

Обязательные условия:

• гражданство Российской Федерации;

• постоянное проживание в Псковской области не менее 20 лет;

• трудовой стаж не менее 20 лет;

• наличие медали «За заслуги перед Псковской областью» или государственной награды РФ или СССР.

Особые права почетных граждан:

• первоочередный прием в органах власти;

• приглашение на государственные праздники, торжества, церемонии.

Кто присваивает: Псковское областное Собрание депутатов.

Примечание. Вручается одному человеку один раз в год, повторно не присваивается.

МЕДАЛЬ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Денежное вознаграждение: 30 тысяч рублей.

За что: «за достижение хотя бы одним ребенком выдающихся успехов в трудовой, служебной, творческой или общественной деятельности, получивших широкую известность в Российской Федерации или признанных мировым сообществом»

Чтобы семья могла получить такую медаль, нужно воспитать как минимум троих детей

- при условии, что члены семьи «образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей».

Обязательные условия:

• гражданство Российской Федерации;

• постоянное проживание на территории Псковской области;

• трое и более детей в семье;

• третьему ребенку в семье более пяти лет.

Кто присваивает: Губернатор Псковской области.

Родителям выдающихся детей в регионе вручат медаль "Родительская слава"

Примечание. Награждаются родители (усыновители) не более трех семей в год. Повторного награждения не предусмотрено.

ВАЖНО

Однако помните, что заслуги и правонарушения - вещи несовместимые, как гений и злодейство.

Награда уплывет из ваших рук, если:

1. у вас неснятая или непогашенная судимость;

2. против вас возбуждено уголовное дело;

3. вас уволили с государственной или муниципальной должности в связи с утратой доверия;

4. у вас задолженность по алиментам;

5. вы подали недостоверные сведения в документах на награждение;

6. вы не выплатили налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы.

ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ

Ими в регионе особо отличившихся псковичей отмечают Псковское областное Собрание депутатов и администрация Псковской области.

К грамоте от региональных парламентариев прилагается ценный подарок на сумму 1500 рублей.

КСТАТИ

Список наград Псковской области может пополниться еще двумя: на прошедшем 11 июля заседании Геральдического совета рассмотрели новую инициативу Общественной палаты. Возможно, вскоре в регионе введут почетное звание «Заслуженный меценат Псковской области» и знак «Заслуженный доброволец Псковской области». А пока мы ждем первых героев, которые уже в конце 2019 года получат высшие награды Псковской области, повоображаем, как будут выглядеть почетные знаки меценатов и добровольцев.

ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»

Денежное вознаграждение: 10 тысяч рублей.

За что: «за значительные заслуги в социально-экономическом развитии Псковской области, укрепление законности, защиту прав и свобод граждан, совершенствование и повышение эффективности деятельности органов государственной власти области, благотворительную деятельность и иные заслуги перед Псковской областью».

Кто: граждане РФ и иностранные граждане.

Знак "За заслуги перед Псковской областью" могут получить лишь три человека за год

Кто присваивает: Губернатор Псковской области.

Примечание. Награждается не более трех человек в год. Повторное награждение предусмотрено не ранее чем через десять лет.

МЕДАЛЬ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»

Денежное вознаграждение: 50 тысяч рублей.

За что: «за особый вклад в социально-экономическое развитие Псковской области, укрепление законности, защиту прав и свобод граждан, благотворительную деятельность и иные заслуги перед Псковской областью, способствующие повышению авторитета Псковской области в РФ и за рубежом».

Обязательные условия:

• гражданство Российской Федерации;

• трудовой стаж не менее 15 лет;

• наличие почетного знака «За заслуги перед Псковской областью» или Почетной грамоты Псковского областного Собрания депутатов или Почетной грамоты Губернатора Псковской области.

Кто присваивает: Губернатор Псковской области.

Медаль за заслуги перед регионом ждёт, например, за защиту прав и свобод граждан или благотворительную деятельность

Примечание. Награждается не более трех человек в год. Очередное награждение медалью возможно не ранее чем через десять лет.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Почетное звание утверждено в 2009 году. С того времени звание «Ветеран труда Псковской области» уже получили 45 тысяч 422 человека.

Денежное вознаграждение: 355 рублей ежемесячно.

За что: за многолетний добросовестный труд.

Обязательные условия:

• гражданство Российской Федерации;

• возраст: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;

• трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин;

• не менее половины стажа работа на территории Псковской области;

• отсутствие звания «Ветеран труда»;

• наличие иных наград РФ и СССР за трудовую деятельность.

Кто присваивает: администрация Псковской области.

КОНКРЕТНО

Работа над геральдическими символами и наградами Псковской области началась по инициативе губернатора. Когда Михаила Ведерникова избрали губернатором Псковской области, жители еще не могли поприветствовать главу торжественным поднятием флага под звуки регионального гимна. На 2018 год Псковская область была единственным субъектом в Российской Федерации, где отсутствовали собственный флаг и гимн, а герб не соответствовал нормам и даже не числился в государственном геральдическом реестре.

Миссия исправить ситуацию была возложена на образованный в 2018 году Геральдический совет при администрации Псковской области.

Уже в конце 2018 года создали и утвердили герб, флаг и текст гимна региона. Музыка для гимна на данный момент еще выбирается жюри из 17 поступивших от псковичей заявок.