В Пскове прошел уникальный экологический праздник «РосянкаFEST» [ВИДЕО]

«РосянкаFEST» закончился, а призы и отличное настроение остались. Этого и ждал Полистовский заповедник от первого экологического фестиваля на свое 25-летие. 27 июля, в солнечную субботу, в Детском парке состоялся долгожданный «РосянкаFest».

- Для нас это не только праздничная дата. Мы хотели собрать вместе ценителей и любителей природы. И надеемся, что вы приедете к нам в гости, - отметила на открытии праздника заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Полистовский» Елена Перова.

Заповедник знакомил псковичей с природными богатствами родной земли в необычном формате. Песни, поэзия, танцы, номера с дрессированными собаками, познавательные игры, мастер-классы, химические опыты, ремесленная ярмарка, «зарядка по-Полистовски» – и это только малая часть масштабного фестиваля.

- А сколько стоит такое удовольствие? – с таким вопросом подходили люди к интерактивным площадкам.

Да ведь все бесплатно! На этом дне рождения подарки дарит именинник.

Магниты, значки, ручки, а главное – жетоны для участия в розыгрыше призов получали любознательные гости после участия в познавательных играх о природе.

Например, самец ремеза строит гнездо сам, а после зовет туда самку. Если ей понравится новое жилище, то она сделает кладку, а если нет – улетит. Интересно, что ремез делает несколько гнезд и заводит таким образом «гарем». И кто поверит, что об этом можно было узнать на очередном городском празднике в Детском парке?

«РосянкаFEST» - уникальное мероприятие, где развлечения соседствуют с познанием. Пройдя различные площадки, дети хором отвечали на вопросы викторины. О том, что росянка – хищное растение, которое водится на псковских болотах, знали все без исключения.

Полистовский заповедник показал псковичам, что мы можем гордиться природным богатством своего края.

Гостям праздника было некогда скучать!Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Экологический праздник «РосянкаFEST» поддержало региональное издание «Комсомольская правда-Псков», увидев в нем призыв путешествовать по родным просторам и познавать удивительную псковскую природу.

- Когда мы говорим об отдыхе, обычно подразумевается отдых за границей. Но мы забываем, что Россия и наша Псковская область полны удивительных мест, в которых нужно побывать, - отметила на открытии фестиваля редактор регионального издания «Комсомольская правда-Псков» Алёна Комарова.

«Полистовский заповедник – это мир дикой природы, прекрасной и гармоничной. Человек здесь – гость, он может лишь наблюдать, исследовать, созерцать и оберегать этот удивительный край», - такую подпись сделали сотрудники к одному из экспонатов фотовыставки. Гости праздника сегодня действительно погрузились в атмосферу дикой природы Полистовья. Можно сказать, заповедник привез с собой некоторых обитателей. Лось, кабан, росянка, кубышка, дрозд, лунь и множество других жителей Полистово-Ловацкой болотной системы смотрели на нас с фотографий, упоминались в играх, "создавались" гостями на мастер-классах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/722645" frameborder="0"></iframe> Фестиваль дикой природы "РосянкаFEST" в Пскове.В псковском Детском парке 27 июля 2019 года свой юбилей отметил Полистовский заповедник. Гости праздника поучаствовали в мастер-классах и увлекательных квестах, а также узнали много нового о природе родного края.Дмитрий КОНОВАЛОВ

Медитирующий лось и большая дружелюбная росянка встречали гостей в фотозоне. И этих обитателей Полистовского заповденика можно было забрать с собой, смастерив яркие игрушки из подручных материалов благодаря Бежаницким рукодельницам.

Десятки экосумок расписали гости, десятки тряпичных лягушат и зайцев смастерили.

- Вообще мы делаем лягушат, но если приходят большой семьей, например, мама с ребенком и бабушкой, то два лягушонка им неинтересно делать, берем и зайца, - объясняет руководитель мастер-класса.

А сколько мастеров у нас в Пскове! На ремесленной ярмарке можно было купить кованые изделия, вышивку, вязаные игрушки, аксессуары ручной работы, изделия из бисера, домашнее варенье. Не только купить, но и узнать в подробностях технологию изготовления.

А на сцене артисты заряжали всех хорошим настроением!Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Праздничную атмосферу создавали артисты Псковской области. С главной сцены звучали стихи бежаницких и псковских поэтов Ирены Панченко, Виктории Васильевой, Тамары Соловьевой, Татьяны Рыжовой, Ксении Антоновой, Дмитрия Соловьева о родном крае, о природе и проблемах экологии, исполнители Станислав Хохлов, Дарья Боброва, Полина Шабалина, Анна Акулова, Ольга Васильева раззадоривали гостей зажигательными народными песнями и современными хитами, эффектные танцевальные номера от хореографических ансамблей "Мозаика" и "Айседора" восхищали публику, а выступления участников секции социально-ориентированного собаководства «Счастливый Пес» под руководством Елены Балыковой со своими питомцами поражали профессионализмом.

Больше снимков с праздничных площадок можно найти в нашем ФОТОРЕПОРТАЖЕ.

На площадке у главной сцены не бывало тихо: участники подпевали, пританцовывали, веселились и в надежде на успех ждали очередного розыгрыша.

Кто-то сегодня впервые услышал о заповеднике и непременно захотел его посетить, кто-то знал и ранее об этом чудесном месте. Победительница одного из розыгрышей с главной сцены призналась в любви Полистовскому заповеднику.

- Мы очень любим Полистовский заповедник, мы там часто бываем. Я в полном восторге! Озера чистейшие, а что за машины: нигде таких не видела, – восхищалась гостья праздника.

Несколько раз фестиваль замирал: объявляли розыгрыш призов. Ведущий вытягивал жетоны с номером из лототрона. На сцену поднимались счастливчики.

- Вот моя подружка уже два подарка выиграла, а мне не везет, - поделилась своей печалью участница фестиваля.

На охоту за призами от Полистовского заповедника вышли и четвероногие друзьяФото: Андрей СТЕПАНОВ

Действительно, правила «один участник – один жетон» не было. Ведь чем активнее ты участвуешь в программе, тем больше жетонов получаешь: отвечаешь на вопрос викторины – сувенир и жетон, проходишь напольную игру «Плавницкое болото» – сувенир и жетон.

Больше всего гостей волновал финальный приз – 2 путевки на экскурсии в Полистовский заповедник для компаний. Сотни жетонов порхали в лототроне, множество гостей с замиранием сердца следили за рукой ведущего и ждали объявления результата.

Кто же эти счастливчики?

Псковичка Наталья Березина выиграла сертификат на экскурсию «Дорогою бобра», и вся семья сможет побывать в заповеднике.

- А нас как раз шесть человек: я, брат, мама с папой и бабушка с дедушкой. Все очень рады и планируем поездку в августе или сентябре, - поделилась Наталья.

Девушка считает, что приз достался ей каким-то чудом, ведь единственный жетон она опустила в лототрон уже во время розыгрыша.

- Только я опустила его, и ведущий тут же вытянул! Чудеса! – удивляется Наталья.

А обладателем сертификата на экскурсию «Плавницкое болото» компанией до 12 человек стал юноша.

Пока бабушка Ольга делится планами: «Всей семьей поедем: и бабушек, и дедушек – всех возьмем», - мальчик не может вымолвить ни слова, его переполняют эмоции от только что пережитого триумфа.

Солнце, счастье и любовь к природе объединили сегодня псковичей на ярком и запоминающемся празднике «РосянкаFEST». Такой день рождения стоит повторить!

Полистовский заповедник рад знакомству и очень хочет показать вам невероятный оазис дикой природы в Псковской области не на фотографиях, а вживую.