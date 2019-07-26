2019-07-26T15:20:37+03:00
Общество

Программа праздника дикой природы «РосянкаFest» в Пскове

Что ждет гостей экологического фестиваля в субботу, 27 июля
Василиса Алексеева
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Подвижные игры ждут гостей праздника.Подвижные игры ждут гостей праздника.
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Друзья, уже завтра , 27 июля, мы ждем вас на дне рождения Полистовского заповедника - познавательном экологическом празднике «РосянкаFest». Он пройдет в Пскове, в Детском парке, с 11 часов до 15 часов. Скорее читайте полную программу фестиваля природы «РосянкаFest» и готовьтесь хорошо провести субботний день всей семьей.

Центральная сцена

11.30 – официальное открытие праздника природы «РосянкаFest»

11.40музыкально-поэтические минуты

Выступают поэты Тамара Соловьева, Наталья Акунец, Татьяна Рыжова, музыканты Станислав Хохлов, Дарья Боброва.

12.05 - показательные номера дрессированных собак

Выступает секция социально-ориентированного собаководства «Счастливый Пес» (руководитель – Елена Балыкова).

- музыкально-поэтические номера

Выступают поэты Ирена Панченко, Виктория Васильева, исполнители Станислав Хохлов и Дарья Боброва.

12.30 – розыгрыш призов среди гостей праздника

12.40 – показательные номера дрессированных собак

Выступает секция социально-ориентированного собаководства «Счастливый Пес» (руководитель – Елена Балыкова).

- музыкально-поэтические номера

Выступают исполнители Дарья Боброва, Станислав Хохлов, Ольга Васильева, образцовый коллектив - хореографический ансамбль «Мозаика», поэт Ксения Антонова

13.30 — Викторина и розыгрыш призов и подарков

13.50 — музыкально-поэтические номера

Выступают поэты Дмитрий Соловьев, Наталья Акунец, исполнители Полина Шабалина, Анна Акулова, Станислав Хохлов, Леонид Плохов, танцевальное выступление хореографического коллектива «Айседора».

14.45 — Розыгрыш призов и закрытие праздника природы «РосянкаFest»

Среди призов- две путевки на экскурсии в Полистовский заповедник, куда можно отправиться компанией в 6-12 человек.

Обращаем ваше внимание, что по независящим от организаторов причинам время розыгрышей призов может сдвигаться, следите на празднике за объявлениями ведущего.

Мастер-классы для детей и взрослых.

Мастер-классы для детей и взрослых.

Интерактивные площадки и творческие мастерские

Одновременно с главной сценой на территории Детского парка будут работать игровая и познавательная зоны. Гости праздника смогут побывать и поближе познакомиться с природным Полистовским, а также Рдейским и Керженским заповедниками. Экологи приготовили для взрослых и детей самые разные развлечения: познавательные игры на тему природы и ее сохранения, квесты и бродилки. Напольная игра «Плавницкое болото» познакомит псковичей с уникальными местом родного края – нетронутыми болотами в Бежаницком районе. Малыши, а, может быть, и взрослые научатся различать следы различных зверей, смогут собрать припасы для белочки и даже залезть в дупло. Яркие фото на память гарантирует экологическая фотозона с лосем в полный рост и очень большая удивительная росянка – символ Полистовского заповедника и нашего праздника природы. Кстати, «росянку» и «лося» можно будет унести домой – мастер-класс по изготовлению игрушек-символов поможет их сотворить своими руками. Еще вас ждет мастер-классы по изготовлению тряпичной лягушки, росписи эко-сумок и изготовлению цветов: ириса и белокрыльника.

На празднике также будет работать спортивная площадка с подвижными играми, фотовыставка Полистовского заповедника и ремесленная ярмарка. Псковские мастера порадуют нас изделиями ручной работы- аксессуары для волос, вязаные и текстильные игрушки, кованые изделия, витражи, мыло и косметика, сумки, украшения из бисера и натуральных камней, чай и варенье – все, сделанное творческими руками с любовью и заботой. Детей ждет любимый ими аквагрим.

Веселая росянка.

Веселая росянка.

Проголодавшиеся гости экопраздника смогут подкрепиться в таверне «Покровская башня»: там можно попробовать попробовать травяной «взвар от Воеводы Шуйского», «земляное яблоко на огненном масле», «сочные куски мяса поросёнка на вертеле с лучком и соусом», пирожки Стрелецкие и другие «экзотические» яства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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