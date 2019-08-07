2019-08-07T11:55:34+03:00
Экономика

Участникам Тура по новостройкам покажут новостройки в двух районах Пскова

В списке предлагаемых для будущих новоселов многоэтажные дома на Запсковье и Завеличье
Василиса Алексеева
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Семь новостроек покажут покупателям в очередном Туре по новостройкам.Семь новостроек покажут покупателям в очередном Туре по новостройкам.
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В Тур по новостройкам приглашает «Комсомольская правда – Псков» своих читателей.

10 августа будущие новоселы смогут посетить 6 современных жилых комплекса. В их числе: ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7); ЖК «Европа» (Пражская, 8/12); новый дом на Запсковье - ул. Крупской, 24, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК "Новые Афины" (Ижорского бат. 13),

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 10 августа. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

ИСТОЧНИК KP.RU

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