2019-08-12T15:17:53+03:00
Политика

Ключевые темы недели Псковской области назвали журналисты

Ремонты дорог, вопросы строительства, утилизация отходов — эти и другие темы включены в рейтинг
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковские журналисты выделили ключевые темы недели - с 5 по 11 августа 2019 года. И особое место в этих новостях занял губернатор.Псковские журналисты выделили ключевые темы недели - с 5 по 11 августа 2019 года. И особое место в этих новостях занял губернатор.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Псковские журналисты традиционно составили своего рода рейтинг тем, которые привлекли к себе особое внимание на минувшей неделе, и которые так или иначе связан с именем губернатора Михаила Ведерникова.

Особо выделена тема подготовки в регионе новых градостроительных регламентов. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации региона Евгений Шапкин представил документ. Он представляет собой свод правил и ограничений для проектировщиков и застройщиков. Учтены в нем все детали: от условий застройки с учетом социальных объектов до остекления балконов. Документ, убеждены журналисты, особенно важен для столице региона — Пскова. «Курс на приведение отрасли к современным цивилизованным стандартам был взят несмотря на латентное нежелание застройщиков. Власти региона, глядя на пример соседних субъектов РФ, прекрасно понимают, что отсутствие четких правил игры и жесткого контроля в этой сфере грозит серьезнейшими социально-экономическими проблемами, решить которые в дальнейшем будет крайне затруднительно», - пишет Псковское агентство информации.

Еще одна тема, привлекшая к себе значительное внимание СМИ, - дороги и их ремонт. Михаил Ведерников потребовал начать подготовку к работам 2020 года уже сейчас,а не весной, когда придет пора объявлять конкурсные процедуры, что отразится на времени выхода подрядных организаций на объекты. Пока что практика такова, что псковские дороги начинают чинить в период отлета птиц в южные страны.

Не осталась без внимания и тема создания рабочей группы в рамках создания в регионе экотехнопарков. Тема утилизации отходов довольно остро стояла в Псковской области в период старта «мусорной реформы», но областным властям удалось снять напряжение. И вот сейчас создание данной рабочей группы своего рода продолжение такой работы. По словам губернатора, в приоритете такой работы — мнение населения.

Остановились журналисты и на теме Всероссийского форума молодых семей, прошедшего под Псковом. Он собрал более 400 человек из 40 регионов России. Уполномоченный по правам ребенка при президента РФ Анна Кузнецова предложила сделать именно Псковскую область местом прописки данного форума. Областные власти эту идею поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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