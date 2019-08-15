Детская площадка в Пскове ищет «родителей»

В вашем дворе есть детская площадка, вы помните, как она появилась, и знаете, кто за ней следит? Вас можно поздравить. А есть в Пскове дворы, где детские площадки ничьи.

Чья площадка? - такой вопрос возник на улице Юбилейной в Пскове. Несколько десятков лет сюда прибегают дети со всей округи, каждую весну жители выходят на субботник, а когда здесь появились горка или деревянный домик - не вспомнят и старожилы. И так бы оно дальше и шло, но после несчастного случая на игровой конструкции найти ответ на вопрос пришлось.

Жители дома № 81 на улице Юбилейной в Пскове обратились в редакцию. 24 июля этого года совет многоквартирного дома получил предписание от прокуратуры: взять детскую площадку на баланс дома № 81. Большой участок с игровыми строениями, куда приходят ребятишки не только с этого двора, но и практически со всего города, отныне должен обслуживать один дом.

- В нашем дворе пять домов: Юбилейная, 81, 85, 85а, 87 и 87а. В 87-м доме находится детский центр «Надежда», где занимаются ребята со всего Пскова. В этот двор приходят играть дети с Коммунальной, 40 и 40а. Здесь весь город собирается, а содержать будет только наш дом! - негодует председатель многоквартирного дома Галина Петровна Бойко.

На самом деле по соседству есть еще одна игровая площадка, однако эта одинокая горка скорее заинтересует антиквара, чем ребенка. Хотя не назовешь современной и благоустроенной ту площадку, о которой идет речь.

- Это место можно считать площадкой лишь условно. Объекты возникали здесь постепенно года с 1996-го, а в проект дома она не входила точно, - отмечает Татьяна Владимировна Цыганкова, одна из старших по подъезду.

Председатель многоквартирного дома Галина Бойко пытается найти справедливость.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Жильцы припоминают, что недавно им подарили качели и соорудили песочницу. Одни вспоминают, что сами лет 10 назад просили установить горку, другие говорят, что она появилась после конкурса между управляющими компаниями.

Никто не виноват

Мама пострадавшей девочки рассказывает, что 10 июня привела сюда поиграть свою шестилетнюю дочку. Со слов Галины Петровны Бойко, семья живет на улице Новоселов, но в тот день оказалась в их дворе. Девочка забиралась на игровой комплекс по специальному подъему с помощью каната. Поднявшись, одной ногой ребенок ступил на дощатый переход, но под другой ногой оказался пролом, и девочка провалилась вниз, где торчал штырь. Как рассказала мама ребенка жителям двора, в травмпункте девочке наложили 16 швов.

Так и вскрылись разом все недочеты площадки прошлого века. Мама пострадавшей обратилась в прокуратуру, чтобы наказать халатных хозяев, но выяснилось, что площадка никому не принадлежит. Следить за ней никто не должен и отвечать за ее безопасность, выходит, тоже.

9 июля прокуратура провела комиссионный осмотр, приняла решение «о целесообразности дальнейшей эксплуатации», однако отметила необходимость реконструкции игрового комплекса. Сославшись на 36-ю статью Жилищного кодекса Российской Федерации, прокуратура постановила: «детская площадка является неотъемлемой частью многоквартирного дома». Собственники запротеcтовали.

- Установка игровой площадки проектом дома не предусмотрена, объекты не входят в перечень общедомового имущества, ни на одном собрании их приобретение не обсуждалось. Значит, площадка бесхозная, - объясняет Татьяна Владимировна.

И на этой «бесхозной» площадке играют дети со всего города.

- Нам просто обидно, что мы ежегодно благоустраиваем эту территорию: красим, что можем, привозим землю, сажаем кустики, украшаем. А дети, которые приходят сюда с мамочками, не ценят наш труд: и мусорят, и ломают, и нужду справляют прямо в клумбы. Ну а если ребенок повредится, ответственность опять ляжет на нас, - делится переживаниями председатель совета дома.

Правый сапог тебе, а левый - мне

Процесс межевания прилежащей земли прошел без собственников. И только недавно выяснилось, что 81-му дому отвели весь участок, 85-му - оставшуюся возвышенность и проезжую часть, а у других домов почти нет земли.

Как восстановить справедливость и разделить обязанности между всеми домами? С таким вопросом мы обратились к Алексею Кириллову, председателю правления Союза собственников недвижимости Псковской области. Он подтвердил, что ситуация, когда площадка находится во дворе с несколькими домами, встречается часто и поделить ее между ними невозможно.

Когда здесь появились эти объекты, уже никто и не вспомнит.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- Можно в таком случае принять общее решение, сообщить в управляющую организацию и поделить расходы. А если разные управляйки? - сам же спрашивает председатель союза. - Вопрос спорный, и я не знаю на него ответа, в жилищном законодательстве его нет.

Остается принять как данное, что детская площадка относится к дому № 81. Конечно, и деток не хочется лишать места для активности, но и восстановить ее будет непросто.

- Благоустройство слишком дорого нам обойдется. К состоянию игровых комплексов предъявляется 14 гостов: к материалу, краске, обработке, габаритам - ко всему, - объясняет Татьяна Цыганкова.

Пока что совет дома надеется «подарить» площадку городу, ведь в бюджете побольше денег, чем в кошельках у граждан. Но есть ли возможность у муниципалитета привести ее в норму или нет, неизвестно.

- Не могут жильцы «скинуть» эту площадку. Могут попросить взять на баланс муниципалитета, могут ходатайствовать об этом, но не факт, что администрация примет ее, - комментирует Алексей Кириллов. - Никто, кроме собственников, принять решение о том, что будет дальше с этой площадкой, не может и не должен. Это самый главный постулат.

Починить или ликвидировать

Жильцы вправе решить, нужна ли эта площадка их двору. Если нужна, то они обязаны привести ее в соответствие с государственными стандартами. В таком случае исполняющая полномочия главы города Елена Полонская посоветовала собственникам подать заявку на учасnие в программе «Формирование комфортной городской среды», но нельзя забывать о том, что следить за площадкой все равно будет предписано дому № 81.

Кстати, в псковской практике встречаются случаи, когда игровые комплексы огораживают и запирают на ключ, и такое решение могут принять на собрании.

- Да у нас, честно говоря, и детей мало в доме. Мы своих уже давно воспитали, - намекают жильцы.

Тогда - снести. Раз уж собственники теперь отвечают за этот участок земли и расположенные на нем объекты, делать они могут с ними все что угодно. Если они придут к единогласному решению о демонтаже конструкций, то им никто не помешает, а скорее даже помогут.

Сейчас проблема активно обсуждается жильцами. Очное голосование состоялось 7 августа на общедомовом собрании, на которое пришли 55 человек. Заочное голосование закончится 18 августа. По мнению председателя собрания жильцов Татьяны Цыганковой, на муниципалитет надежды возлагать не стоит, а чинить это старье себе дороже.

- Жителям конкретно этого дома мне остается только посочувствовать, что они сейчас находятся на острие этой проблемы, - говорит Алексей Кириллов. - Однако псковичам стоит понять, что к их домам прилагается общее имущество и они должны отвечать за него.

«К содержанию детских площадок предъявляется 14 ГОСТов,» - утверждают жильцы.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

А в этот двор мы наверняка еще вернемся. Активные жильцы не готовы мириться с несправедливостями, которые уготовила им судьба. Помимо этой ситуации, собственники этого дома пытаются разрешить многолетнее противостояние с интернет-провайдерами, а их соседи - установить пандус у подъезда.

КСТАТИ

Алексей Кириллов поделился историей несуразного межевания на улице Кузбасской дивизии в Пскове.

- Во дворе у дома № 50 есть футбольное поле. Ворота на одной половине поля принадлежат одному дому, а ворота на второй половине – другому. А ни в одном, ни в другом дворе нет футболистов, играют там вообще спортсмены из другого двора.