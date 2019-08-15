ПсковГУ принял на бюджет более 650 студентов-бакалавров

Псковский государственный университет – это качественное образование и разнообразный досуг. Вот почему с каждым годом численность абитуриентов возрастает, и оказаться в ПсковГУ на правах студента становится всё труднее. Приём бакалавров и специалистов на бюджет в 2019 году завершился с небывалым успехом. Больше студентов, выше средний балл, обширнее география… Мы пообщались с руководством вуза и выяснила, что привлекает молодёжь на псковской земле и почему выгодно учиться в нашем университете.

Больше, качественнее, обширнее

Псковский Государственный университет 8 августа подвёл предварительные итоги приёмной кампании на встрече с журналистами. Оказалось, что в этом году молодые люди были настолько заинтересованы в поступлении в вуз, что ПсковГУ, на зависть другим учебным заведениям Российской Федерации, закрыл все бюджетные места в отведенные сроки.

- В ряды студентов Псковского государственного университета на направления подготовки бакалавриата и специалитета приходит 651 человек. Это на 62 места больше, чем в 2019 году. К тому же, в этом году набор в ПсковГУ сильнее по качеству. На бюджетных местах у нас будут учиться студенты со средним баллом более 60. Это на 2 балла выше, чем в прошлом году, - поделилась временно исполняющая обязанности ректора университета Наталья Ильина.

Заметно расширилась и география учащихся ПсковГУ. В этом году молодые и инициативные приедут из 72 областей страны! Тогда как год назад Псковский госуниверситет мог похвастаться студентами лишь из 41 региона.

Лучше меньше да лучше

Среди попавших на бюджет 650 студентов, 29 – иностранцы. Это число, по сравнению с прошлым годом, практически не изменилось. Однако руководство университета отметило, что политика ПсковГУ в отношении иностранцев всё-таки трансформировалась.

- Мы уменьшаем количество абитуриентов из стран Средней Азии. Для нас сейчас не важно количество иностранных студентов, для нас важно их качество. В этом году к нам поступали иностранцы из Белоруссии и Молдовы, Латвии, - отметила врио ректора Наталья Ильина.

Но какой бы пёстрой ни была палитра абитуриентов. Лавры первенства по числу студентов в итоге всё же достались Псковской области. Как показал приём на бюджетные места, в этом году на 20% больше псковичей решили пойти учиться в родной университет. Не отставала и молодёжь из Печорского, Островского и Порховского районов.

- Больше всего ребят мы приняли, конечно, из Пскова, однако, в этом году поступало и много абитуриентов из района. Вполне возможно, что это связано с тем, что мы организовывали выездные комиссии в районах. Это позволило абитуриентам подать документы, не приезжая во Псков, - подчеркнул начальник отдела по приёму ПсковГУ Александр Стрикунов.

Ажиотаж среди студентов руководство университета объясняет отличной логистикой региона и приятными бонусами от ПсковГУ.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

КСТАТИ

Иностранцев, попавших на бюджет, Псковский госуниверситет относит к категории «Соотечественники». Словом, чтобы бесплатно учиться в российском вузе, нужно иметь русские корни и успешно сдать вступительные экзамены в университете. Из 60 ребят по подобной схеме в ПсковГУ поступили 29 лучших. Основная масса иностранцев ещё участвует в конкурсе на платные места.

Новое время – новые бонусы

Руководство университета признаётся, что большой поток желающих учиться во Пскове объясняется заманчивыми бонусами, развитой инфраструктурой вуза и удобной логистикой региона.

- Псковская область становится привлекательной для молодёжи. И этим мы обязаны программам развития, которые реализуем вместе с губернатором региона и его командой. На протяжении этой приёмной комиссии бывали случаи, когда ребята звонили, и мы спрашивали у них: «А успеете ли вы подать подлинник?». Они же отвечали, что садятся на самолёт или «Ласточку», так что приедут без проблем, - отметила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

Псковский государственный университет не отстаёт и в образовательном плане. С недавнего времени в стенах ПсковГУ стартовало изменение учебных программ. Теперь все знания студентов стараются проецировать на потребности работодателей. Появляются новые инструменты и формы обучения. И, конечно, приятные бонусы для умников и умниц.

Например, с 2019 года всем студентам-первокурсникам, поступившим в ПсковГУ с 230 баллами, предоставят бесплатные языковые сертификаты. Они дадут право изучить на территории вуза любой иностранный язык и впоследствии воспользоваться модулем мобильности, то есть пройти учебные курсы по своей специальности за рубежом.

В этом году студентов Псковского государственного университета ждут и другие образовательные нововведения.

- Мы открыли Центр карьеры и предпринимательства, где учащиеся каждой образовательной программы могут заключить договора с работодателями Псковской области и развиться в профессии, учась в это время в стенах университета, - рассказала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

Реализацию этой инициативы сотрудники Псковского государственного университета воспринимают с большим энтузиазмом. Ведь большая часть работодателей заинтересованы в том, чтобы можно было «создать» своего будущего сотрудника.

В Псковский госуниверситет всё ещё можно подать документы!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ещё не вечер

Приём на бюджетные места завершился, однако Псковский государственный университет всё ещё ждёт студентов. До 23 августа абитуриенты могут обратиться в приёмную комиссию, чтобы подать документы на внебюджетную форму обучения. Поторопиться стоит тем, кто планирует учиться на образовательных программах «Таможенное дело», «Логопедия», «Теология» и «Дизайн».

КОНКРЕТНО

ТОП самых привлекательных направлений в ПсковГУ по мнению абитуриентов 2019 года

Самый большой конкурс в этом году был на направлении «Лечебное дело» и «Медицианская биохимия». Второе место разделили «Юриспруденция» и «IT-технологии». И третье заняли «Электроэнергетика», «Строительство» и «Лингвистика».