2019-08-19T23:28:34+03:00
Общество

Псковская область за неделю: Поддержка учителей и ремонт дорог

Журналисты Псковской области назвали ключевые темы для региона за последние дни
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Жители Печорского района ожидают создание губернатором рабочей группы по реализации первоочередных планов для моногорода Печоры.Жители Печорского района ожидают создание губернатором рабочей группы по реализации первоочередных планов для моногорода Печоры.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Ремонт дорог, создание мастер-планов, поддержку педагогов, строительство центра развития молодежи - это далеко не полный список тем, выделенных Псковским агентством информации по итогам минувшей недели. В традиционном обзоре журналисты зафиксировали внимание на значимых для региона событиях. Без сомнения, особняком встала тема включения Печор в список моногородов России. Теперь у этого небольшого городка на российско-эстонской границе появится большой пакет льготных условий для инвесторов, малого и среднего предпринимательства, развития туристической отрасли. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников убежден, что для реализации новых проектов потребуются силы не только действующей власти или привлекаемых подрядчиков, но и общественников, специалистов в различных отраслях, жителей Печор.

Около 1 млрд рублей поступит в Псковскую область на содержание и ремонт дорог. 419 млн рублей пойдут на продолжение второй очереди строительства Северного обхода Пскова. 270 млн рублей пойдут на капитальный ремонт моста через реку Шелонь в посёлке Дедовичи.

Еще 250 млн - на приведение в нормативное состояние дорог общего пользования в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Кстати, около 1 млн рублей теперь получат и учителя при условии участия в программе «Земский учитель». Детали ее реализации и мер поддержки педагогов глава региона обсудил с председателем регионального профсоюза работников образования Натальей Горбачевой. Несмотря на то, что выделяемая сумма для бюджета области значительная, регион осознанно идет на такой шаг. Ведь это, по словам Михаила Ведерникова, вложение в будущее.

До конца августа для Пскова, Великих Лук, Печор, Изборска и Пушкинских Гор планируют подготовить мастер-планы. Журналисты разузнали, что это обновленная, понятная и доступная для понимания схема развития территории. Они придут на смену генеральным планам. В перспективе такие мастер-планы появятся у всех городов и поселков Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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