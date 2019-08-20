Слава тебе, мой город родной: Великие Луки празднуют День города-2019 [ПРОГРАММА]
Гостей и жителей города приглашают присоединиться к масштабному празднику в честь 853-й годовщины со дня основания Великих Лук. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе муниципалитета, основные мероприятия состоятся 24 и 25 августа. В выходные дни великолучан ждёт праздничная программа под названием «Слава тебе, мой город родной!».
В центре города жители смогут полюбоваться зрелищным полётов аэростатов, вдохновиться пятнадцатиминутным салютом и экстремальным силовым шоу и, конечно, потанцевать под зажигательные хиты популярной московской этно-исполнительницы Варвары.
24 АВГУСТА (суббота)
10.00 – Агитационный пункт службы по контракту.
Место: Площадь Ленина.
10.00 - «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского» - выставка-ярмарка издательской продукции. Благотворительная акция «Белый цветок».
Место: Библиотечный квартал (ул. Пионерская, 7).
11.00 - «Всем сердцем с тобой, мой город родной!» - церемония открытия Дня города, награждение великолучан благодарностями Главы города Великие Луки.
Место: Площадь Вознесения.
12.00 - «Нас объединяет книга» - праздничная программа.
Место: Библиотечный квартал (ул. Пионерская, 7).
12.00 - «Лаборатория безопасности» - интерактивная площадка.
Место: Площадь Ленина.
13.00 - «Город мастеров» - ярмарка декоративно - прикладного творчества.
Место: Набережная реки Ловать.
Город на Ловати готовится отпраздновать 853-ю годовщину!Фото: Дарья ХВАТКОВА
13.00 – «Великолучаночка» - фольклорная программа.
Место: Набережная реки Ловать.
15:00 – «Знакомьтесь! Город Великие Луки» - экскурсионный калейдоскоп.
Место: Объекты города Великие Луки.
16.00 – «Музыкальный вернисаж» - программа городского духового оркестра.
Место: Площадь Рокоссовского.
16.00 – «Мультяшки. ру» - детское караоке, концерт любимых мелодий детских песен из мультфильмов.
Место: Площадь Ленина.
17.00 - «Звездная россыпь» - праздничная программа с участием выпускников разных лет детских музыкальных школ, участников творческих коллективов города.
Место: Площадь Ленина.
18.00 - «Судьбой единой связаны с тобой, мой город предков, вечно молодой!» - концертная программа.
Место: Площадь Ленина.
Юные артисты готовят выступления для жителей Великих Лук.Фото: Дарья ХВАТКОВА
18.45 - Обращение официальных лиц, вручение памятных медалей.
«Великие Луки – город воинской славы».
Место: Площадь Ленина.
19.00 – Концерт Заслуженной артистки России Варвары (Москва).
Место: Площадь Ленина.
20.00 – Танцующий город с участием вокалистов города Великие Луки и шоу-группы «Рандеву» (Санкт- Петербург).
Место: Площадь Ленина.
21.00 - Феерия аэростатов.
Место: Площадь Матросова.
Феерия аэростатов станет одним из запоминающихся моментов праздника!Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
22.00 - Праздничный салют.
Место: Набережная реки Ловать.
22.15 – «Ночь кино» - Всероссийская акция.
Место: Библиотечный квартал (ул. Пионерская, 7).
25 АВГУСТА (воскресенье)
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
8.00 - Рыболовный фестиваль.
Место: Акватория р. Ловать на участке между городским пляжем, напротив острова Дятлинка и мостом через реку Ловать по проспекту Ленина (регистрация участников на острове Дятлинка).
10.00 – Хоккейный матч среди юношеских команд.
Место: МУП СОК «Айсберг» г. Великие Луки (переулок Пескарева, 6).
12.10 - Зарядка с чемпионом.
Место: о. Дятлинка.
12.30 - Открытие спортивного праздника с участием лучших юных спортсменов города.
Место: Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на о. Дятлинка.
13.00 - Шоу силового экстрима.
Место: о. Дятлинка.
13.00 - Открытый турнир по стритболу.
Место: о. Дятлинка.
На острове Дятлинка в Дни города пройдёт спортивный праздник.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
13.00 - Открытый турнир по мини-футболу среди мальчиков 2012г.
Место: Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на о. Дятлинка.
13.00 - Открытый турнир по пляжному волейболу.
Место: о. Дятлинка.
13.00 - Соревнования «Полоса препятствий» по технике езды на велосипеде.
Место: о. Дятлинка.
ИСТОЧНИК KP.RU