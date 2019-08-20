Слава тебе, мой город родной: Великие Луки празднуют День города-2019 [ПРОГРАММА]

Гостей и жителей города приглашают присоединиться к масштабному празднику в честь 853-й годовщины со дня основания Великих Лук. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе муниципалитета, основные мероприятия состоятся 24 и 25 августа. В выходные дни великолучан ждёт праздничная программа под названием «Слава тебе, мой город родной!».

В центре города жители смогут полюбоваться зрелищным полётов аэростатов, вдохновиться пятнадцатиминутным салютом и экстремальным силовым шоу и, конечно, потанцевать под зажигательные хиты популярной московской этно-исполнительницы Варвары.

24 АВГУСТА (суббота)

10.00 – Агитационный пункт службы по контракту.

Место: Площадь Ленина.

10.00 - «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского» - выставка-ярмарка издательской продукции. Благотворительная акция «Белый цветок».

Место: Библиотечный квартал (ул. Пионерская, 7).

11.00 - «Всем сердцем с тобой, мой город родной!» - церемония открытия Дня города, награждение великолучан благодарностями Главы города Великие Луки.

Место: Площадь Вознесения.

12.00 - «Нас объединяет книга» - праздничная программа.

Место: Библиотечный квартал (ул. Пионерская, 7).

12.00 - «Лаборатория безопасности» - интерактивная площадка.

Место: Площадь Ленина.

13.00 - «Город мастеров» - ярмарка декоративно - прикладного творчества.

Место: Набережная реки Ловать.

Город на Ловати готовится отпраздновать 853-ю годовщину!Фото: Дарья ХВАТКОВА

13.00 – «Великолучаночка» - фольклорная программа.

Место: Набережная реки Ловать.

15:00 – «Знакомьтесь! Город Великие Луки» - экскурсионный калейдоскоп.

Место: Объекты города Великие Луки.

16.00 – «Музыкальный вернисаж» - программа городского духового оркестра.

Место: Площадь Рокоссовского.

16.00 – «Мультяшки. ру» - детское караоке, концерт любимых мелодий детских песен из мультфильмов.

Место: Площадь Ленина.

17.00 - «Звездная россыпь» - праздничная программа с участием выпускников разных лет детских музыкальных школ, участников творческих коллективов города.

Место: Площадь Ленина.

18.00 - «Судьбой единой связаны с тобой, мой город предков, вечно молодой!» - концертная программа.

Место: Площадь Ленина.

Юные артисты готовят выступления для жителей Великих Лук.Фото: Дарья ХВАТКОВА

18.45 - Обращение официальных лиц, вручение памятных медалей.

«Великие Луки – город воинской славы».

Место: Площадь Ленина.

19.00 – Концерт Заслуженной артистки России Варвары (Москва).

Место: Площадь Ленина.

20.00 – Танцующий город с участием вокалистов города Великие Луки и шоу-группы «Рандеву» (Санкт- Петербург).

Место: Площадь Ленина.

21.00 - Феерия аэростатов.

Место: Площадь Матросова.

Феерия аэростатов станет одним из запоминающихся моментов праздника!Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

22.00 - Праздничный салют.

Место: Набережная реки Ловать.

22.15 – «Ночь кино» - Всероссийская акция.

Место: Библиотечный квартал (ул. Пионерская, 7).

25 АВГУСТА (воскресенье)

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

8.00 - Рыболовный фестиваль.

Место: Акватория р. Ловать на участке между городским пляжем, напротив острова Дятлинка и мостом через реку Ловать по проспекту Ленина (регистрация участников на острове Дятлинка).

10.00 – Хоккейный матч среди юношеских команд.

Место: МУП СОК «Айсберг» г. Великие Луки (переулок Пескарева, 6).

12.10 - Зарядка с чемпионом.

Место: о. Дятлинка.

12.30 - Открытие спортивного праздника с участием лучших юных спортсменов города.

Место: Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на о. Дятлинка.

13.00 - Шоу силового экстрима.

Место: о. Дятлинка.

13.00 - Открытый турнир по стритболу.

Место: о. Дятлинка.

На острове Дятлинка в Дни города пройдёт спортивный праздник.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

13.00 - Открытый турнир по мини-футболу среди мальчиков 2012г.

Место: Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на о. Дятлинка.

13.00 - Открытый турнир по пляжному волейболу.

Место: о. Дятлинка.

13.00 - Соревнования «Полоса препятствий» по технике езды на велосипеде.

Место: о. Дятлинка.