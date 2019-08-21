Псковичи уверены: глубже копнёшь – больше найдёшь

Лето – пора отдыха. Только не для археологов. Именно в это время года кипит работа на раскопках. В 2019 году псковичи исследовали четыре объекта. И хотя по сравнению с прошлыми сезонами это не так уж много, раскопы принесли много интересных находок и вместе с тем много проблем. Псковские археологи поделились итогами сезона.

Чужеземный гранат да старинное оружие

Дольше всего археологи копают на Советской улице. Здесь, на территории бывшей ТЭЦ, скоро появится новый жилой комплекс. Но перед этим в центре города специалисты должны завершить «спасательные раскопки». Чтобы добраться до памятников, сотрудникам раскопа пришлось углубиться почти на полтора метра. Такое количество земли «отложилось» за несколько веков.

- Работы продолжают исследование территории, которое длится уже четвёртый год. И хотя кажется, что нас на этом месте уже невозможно ничем удивить и поразить, в этом году раскоп всё-таки преподнёс нам сюрпризы, - рассказал руководитель работ на Мстиславском и Великоулицком раскопах Сергей Салмин.

Прежде чем построить жилой комплекс, территорию бывшей ТЭЦ исследуют археологи.

Там, например, археологи обнаружили следы городской планировки, жилища XII века и раскопали ещё один участок со средневековой дороги, уходящей в направлении центра города. Эту «мостовую» из мелкого булыжника и известняка специалисты отнесли к XIII-XIV векам.

Но и это не самое удивительное. Археологи установили, что в восточной части раскопа в первой половине XVII века находилась литейная мастерская. И именно в этом месте нашли большое количество плавильных печей и мастерскую с интересным набором находок. Одна из них – «чужеземный» крупный кристалл граната.

- Скорее всего, находка прибыла в Псков из Приладожья до 20-х годов XVII века. Так как в наших почвах он не встречается. Этот кристалл не обработан. Видимо, его потеряли при изготовлении серёг или перстней. А ещё такие гранаты широко использовали на Руси для украшения окладов икон, - отметил руководитель раскопок Сергей Салмин.

На Мстиславском раскопе обнаружили изобилие фрагментов бус, браслетов и перстней. Кроме украшений на любой вкус археологи нашли большую коллекцию печных изразцов и старинное оружие. Чаще всего ножи, форма для литья пуль и наконечники стрел.

Работы ведутся и сейчас, специалисты планируют завершить их осенью.

Одна из находок - импортный сосуд с позолотой.

Дом с видом на кладбище

Работа кипит и в «Музейном квартале». Масштабные раскопки у Поганкиных Палат проводятся впервые. Как признаются археологи, прежде копали «маленькими кусочками», а теперь в планах исследовать 1127 квадратных метров купеческого двора.

- Мы исследовали лишь половину запланированной территории. Но так как работы ведутся по периметру здания и в центре двора, нам удалось найти много предметов, относящихся к интерьеру здания. Например, подлинную черепицу, печные изразцы и даже оконное стекло, - поделилась руководитель раскопа в «Музейном квартале» Татьяна Ершова.

Обнаружили и предметы быта обитателей дома. Принадлежности домовитой хозяйки: кулинарные формы и дорогую голландскую посуду. И атрибуты делового человека: два письменных прибора, английскую гербовую печать, книжную застёжку и монеты. Эти находки дали археологам право предположить, что псковский купец совершал какие-то сделки с Британией.

Из земли извлекли и набор для письма купца Сергея Ивановича Поганкина.

Открылась и другая подробность из жизни богатого псковского купца. Во время раскопок оказалось, что Сергей Иванович Поганкин построил свой дом на месте кладбища.

- Мы открыли могильник, который существовал ещё до Поганкиных Палат, его использовали в XV веке. Кладбище просуществовало до XVI века, а после того, как территория стала активно осваиваться и на ней появились жилые дома, могильник отодвинулся в сторону от усадеб, - отметила Татьяна Ершова. - В оправдание Сергея Ивновича Поганкина хочется сказать, что до него на бывшей территории кладбища строили другие усадьбы. А купец в своё время лишь выкупил землю и поступил как и все.

А у нас под дачей клад. А у вас?

Именно так купили землю под строительство в Псковской области и в наше время. Только ситуация вышла более неприятная для покупателей. Владельцы участков в Куньинском районе на берегу Жижецкого озера планировали строительство, а оказалось что под их будущими домами пять памятников археологии. Только хитрый продавец почему-то об этом умолчал.

- Год назад появилась информация о том, что этот участок поделили на несколько других и стали продавать. На этой территории было известно уже два памятника археологии, это городище XI века и селище. Несмотря на то, что были достигнуты договорённости с хозяином этого участка о том, чтобы приостановить продажу земли, чтобы мы смогли там поработать, это не подействовало. А в этом сезоне мы нашли на в этих местах ещё три памятника археологии, - рассказала руководитель археологических работ Виктория Деркач.

Залучье - сплошной памятник архитектуры. Так утверждают специалисты.

Археологи признаются, что пока провели очень незначительные работы. А поэтому у них появилось больше вопросов, чем ответов. Точно известно одно: почти вся территория под дачные участки - один сплошной памятник археологии. И чтобы его защитить, псковские археологи подали документы в комитет по охране памятников.

Новосокольнические викинги

В этом сезоне продолжились раскопки и в Новосокольническом районе. В этот раз работы провели по флагом летней полевой школы. Более 50 добровольцев исследовали поселение эпохи викингов у деревни Горожане.

Исследовать древние поселения помогали волонтёры от 5 до 56 лет. Пока взрослые работали, дети играли на воздухе. Как подчеркнули археологи, это отличный вариант семейного времяпровождения.

- Раскопки ведутся с 2017 года, то есть уже третий сезон подряд. В этом году мы просеивали землю через сито и при необходимости промывали её, поэтому нам удалось найти более 520 предметов. Среди них украшения и предметы одежды, посуда и элементы вооружения. Впервые за время работы мы встретили изделия из кости — рукоять с орнаментом и накладку на гребень, - поделился руководитель раскопа Антон Романовский.

Чтобы найти предметы эпохи викингов, в деревне Горожане трудились более 50 добровольцев.

Площадь средневекового поселения — более 2,5 гектаров. Как рассказывают археологи, исследовать это место можно ещё долгое время. В связи с этим в следующем году они планируют вернуться на раскоп в деревне Горожане и вновь собрать волонтёров.

КСТАТИ

В этом году летняя археологическая школа проработала в регионе более трёх недель. В ней поучаствовали 52 добровольца. Помощники приехали не только со всей Псковской области, но и из Санкт-Петербурга, Москвы, Костромы, Архангельска, Твери. Приобщились к работе и студенты из Эстонии и Белоруссии. Они исследовали 40 квадратных метров ремесленного поселения X-XI века в Новосокольническом районе.