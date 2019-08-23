Общение в режиме «нон-стоп»: Tele2 в Псковской области выходит за рамки привычного

Интернет уже давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Социальные сети и мессенджеры помогают моментально делиться эмоциями с друзьями. Но как обидно, когда солнечный снимок не удаётся отправить знакомым… Оператор мобильной связи Tele2 в Псковской области пришёл на помощь.

За прошедшие полгода специалисты компании расширили инфраструктуру связи и продолжили наращивать скорость передачи данных.

- Средняя скорость передачи данных составила порядка 20-30 мегабит в секунду. А максимальная скорость мобильного интернета в Псковской области может достигать 150 мегабит в секунду, - подчеркнул директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

Эмоции без границ

Компания Tele2 как никто другой понимает желание своих абонентов поделиться положительными эмоциями прямо здесь и сейчас. Специалисты оператора каждый год расширяют границы высокоскоростного интернета не только в Пскове, но и во всех районах области.

- Мы добавили технологию 4G на действующие базовые станции, где оборудование ранее работало только в 2 и 3G. Это значит, что интернет стал быстрее и доступнее. Только в этом году апгрейд провели в 26 населенных пунктах в 8 районах области. Сегодня сеть высокоскоростного мобильного интернета развёрнута на территории, где проживает большая часть населения Псковской области. 4G доступен 78% жителей, 3G – 83%, - рассказал Сергей Мартынов.

У филиала Tele2 в Псковской области новый директор. Знакомьтесь, Сергей Мартынов!

КСТАТИ

В регионе Tele2 активно поддерживает массовые мероприятия. Мобильный оператор устанавливает временные станции для того, чтобы все абоненты, несмотря на массовые скопления людей, могли без труда общаться в соцсетях и мессенджерах. Таким образом Tele2 обеспечивал площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

Отдай мне свои... гигабайты!

Знакомая каждому ситуация: интернет-трафик «иссяк», а возможности срочно пополнить счёт попросту нет. С недавнего времени Tele2 нашёл способ решения и этой проблемы. Абоненты Tele2 получили возможность передавать друг другу гигабайты совершенно бесплатно. А с июля 2019 года «поделиться гигабайтами» можно по всей России.

- С моменты запуска этой услугой воспользовалась четверть наших абонентов. В первый день было скачано 170 терабайт, - подчеркнул Сергей Мартынов. - А к данному моменту передано уже более 100 тысяч терабайт.

Словом, услуга пользуется спросом. Да и в целом трафик в сетях 4G с начала 2019 года вырос почти вдвое. Во многом благодаря жителям города Пскова.

Фото: pixabay.com. Теперь гигабайты интернета можно «дарить» друг другу!

Оператор мобильной связи подсчитал, что больше всего интернет потребляют на улицах Труда и Звёздной в областном центре. Там располагается так называемый «спальный район». На втором месте — псковичи, живущие близ рынка «Нива». А бронза по количеству скаченных гигабайт досталась, по подсчётам Tele2, районным центрам — Порхову и Опочке.

Честнее честного

По всей России у Tele2 более 42 миллионов клиентов. Представители компании объясняют это тем, что мобильный оператор генерирует лучшие предложения с оптимальным соотношением цена-качество.

- Мы не копируем, а разрабатываем уникальные предложения. Наши услуги поддерживают стиль жизни наших клиентов. Мы смотрим, как они работают, чем они живут и дышат, и в зависимости от этого предлагаем те пакеты услуг, которые нужны, - подчеркнул Сергей Мартынов.

Tele2 объявил итоги первого полугодия на пресс-конференции.

Tele2 притягивает новых абонентов не только рациональным подходом к делу, но и максимальной честностью и открытостью. Например, звонки абонентов Tele2 внутри своей сети не расходуют пакет минут.

КОНКРЕТНО

Компания лидирует по уровню клиентского сервиса. Операторы звонкового центра Tele2 готовы решить любую проблему абонента. Подождать ответа придётся не более 40 секунд. А решение вопроса займёт в среднем всего лишь 2 минуты. Это лучшие показатели в отрасли.