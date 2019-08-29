На Эльбрусе появился флаг Псковского государственного университета

В Международный день альпинизма среди множества флагов и вымпелов на восточной вершине Эльбруса - высота 5642 метра над уровнем моря- растянулся синий флаг ПсковГУ. О том, как и почему он там оказался "Комсомольской правде-Псков", рассказали Сергей Быков и Игорь Дуванов, выпускники механико-машиностроительного факультета, первый поход в горы которых в составе студенческой команды родного вуза состоялся ровно 30 лет назад.

Сергей Быков: В горах все поступки приобретают истинный смысл

- В свой первый поход я пошел после первого курса, это был 1989 год, - рассказал бизнесмен Сергей Быков (это он вместе с партнером построил для жителей родного Порховского района бассейн). - В политехе в те времена была очень сильная секция туризма, которую вел Андрей Григорьев. Я благодарен вузу за то, чему нас учили и куда водили. После первого горного похода я сказал, что в горы больше никогда не пойду. Если это настоящий поход, не коммерческий, где за тебя все донесут и накормят, это сложно. Но, когда на следующий год вуз начал собирать команду, я вдруг понял, что хочу опять получить те ощущения, те эмоции, ту правду жизни.

В походе многое приобретает свой истинный смысл, отмечает путешественники.

- Ложка, спички, туалетная бумага или полиэтиленовый пакет – в обычной жизни стоят копейки и их легко купить. А в походе все это - большая ценность. То же самое касается человеческих отношений. Когда идешь в поход, а это, условно, десять дней, ты живешь в маленьком замкнутом коллективе. И если в этом коллективе хотя бы один человек неадекватен, то настроение будет испорчено у всех, - говорит Быков.

Восхождение в горы- целая наука.

Восхождение в горы- целая наука. Первые дни «втягивались».

-Каждый день идём по четыре, пять, шесть часов – в зависимости от того, каков переход и где можно поставить палатки, - пояснил Сергей Быков. - Набираем высоту, а только потом уже совершаем восхождение. Таким образом, к восхождению мы уже акклиматизированы, готовы физически и в хорошем настроении – все, что нужно для того, чтобы идти с радостью.

Поход пришелся на Международный день альпинизма, поэтому в этот день совершали восхождение около 800 человек, но не все из них могли дойти.

- Самая главная опасность при подъеме на Эльбрус – не рассчитать свои силы, многие спускаются, так как оказались не готовы к подъему, - отмечает путешественник. -Если у человека нет хронических болезней, если он хотя бы за месяц до похода начал готовиться, увеличивал физическую нагрузку, то в принципе войти на вершину может каждый, само восхождение технически простое.

Сергей Быков поднимался на Эльбрус в пятый раз.

-На вершине, ощущение такой чистоты, такого кристального воздуха! - говорит Быков. - Словами, снимками красоту не передать. Надо самому хотя бы раз в жизни сходить и увидеть все это, испытать чувство удовлетворения от того, что ты смог взойти.

Альпинист уверен, что покорять вершины ему помогают качества и умения полученные в вузе.

- Нас учили не только тому, что дважды два – четыре, а учили мыслить и понимать, почему это так. Вуз – это школа жизни. Студентом ты ночами не спишь, чтобы сделать курсовую работу, добываешь информацию и еще не подозреваешь, что после вуза мало что изменится. Что когда надо будет срочно сделать какую-то работу, ты будешь снова трудиться целые сутки, - вспомнил первые уроки жизни в студенческие годы бизнесмен.

Флаг Псковского государственного университета реет над Эльбрусом.

Игорь Дуванов: Горы нельзя покорить, они лишь разрешают приблизиться к себе

На Эльбрус псковичи отправились всемером: четверо взрослых и трое детей. Алина, Георгий и еще одна Алина - все школьники, но, как говорят опытные путешественники, держались ребята отлично.

- Мой сын поднимался на вершину первый раз в жизни, - рассказал бизнесмен Игорь Дуванов. - Сперва хотели подняться на Эльбрус с восточной стороны. Высадились в поселке, который находится на высоте полторы тысячи метров, поднялись до четырех тысяч метров, планировали совершить траверс до скал Пастухова. Но из-за урагана спустились. К чему неоправданный риск, за детей мы в ответе.

В итоге команда псковичей поднялась с южной стороны до «Приюта 11» – высокогорной гостиницы для альпинистов – и дальше пешком дошли до скал Пастухова. Там разбили лагерь и, выйдя в четыре часа утра, через несколько часов уже были на вершине.

Эльбрус имеет две вершины - восточную и западную - примерно одинаковой высоты в 5640 метров над уровнем моря. Наши вошли на западную вершину.

- Стоишь на вершине и испытываешь радость от того, что можешь любоваться такими красотами. Испытываешь гордость за себя и за друзей, за то, что несмотря на многие трудности мы смогли подняться, ведь каждое восхождение – это победа над собой, - отмечает Игорь Дуванов.

Поход в горы возможность преодолеть себя.

В условиях разреженности воздуха дышать тяжело, поэтому каждый грамм имеет значение.

При восхождении на Эльбрус рюкзаки у мужчин весили от 23 до 26 килограммов на протяжении похода. Хотя, конечно, вершину брали с более легкими, штурмовыми. На себе несли высотное снаряжение - крючья, карабины, веревки, палатку, спальные мешки, ходовую одежду, теплые куртки, шапки. В рюкзаках у каждого была еда - сублимированное высушенное мясо, крупы, орехи, сухофрукты, шоколад. А таких условиях это не лакомство, а продукты, помогающие поддерживать энергию. Солнечные очки – обязательный атрибут. В условиях высокогорья снег отражает настолько яркое солнце, что без очков можно запросто получить ожог сетчатки глаза. Но главное в таком походе- уверенность в надежном плече товарища.

- Мы с Сергеем не просто окончили один вуз, мы стали друзьями. Мы были одногруппниками, и в первый мой поход, 30 лет назад, ходили вместе. Мы гордимся тем, что получили образование здесь. Может, и наши дети когда-нибудь станут студентами ПсковГУ и найдут здесь друзей, с которыми будут подниматься выше и выше, – отметил Игорь Дуванов.

Семь псковичей поднялись на Эльбрус.

- Мы рады, что смогли приобщить детей к туризму, - поделился Сергей Быков. - Они поняли, что есть какая-то другая жизнь, без интернета, без соцсетей. И в ней может быть не менее интересно и удивительно. Они узнали, как выживать в сложных ситуациях, избегать опасности, думать, предугадывать. Мы попали в ураган, у моей дочери ветром унесло рюкзак. Когда устанавливали палатки, ветер был такой, что приходилось выстраивать ветровые стенки выше палатки. Ночью шел снег. Мы показывали детям своим поведение, что ни в какой ситуации нельзя паниковать. Надо действовать четко и обдуманно. Они молодцы, прошли через это, не испугались и в итоге закалились.