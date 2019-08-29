Деньги на банковской карте – это безопасно для псковичей?

Мир стремительно переходит в виртуальное пространство. И деньги тоже. Основные сбережения мы храним на банковских картах, а не в кошельках, потому и воры ушли с улиц и сели за компьютеры. Редакция ищет ответ на вопросы, почему участились мошенничества с банковскими картами и как их избежать.

Треть миллиона за сутки

В начале августа в течение одного дня жертвами телефонных мошенников стали 8 псковичей, которые перевели преступникам ни много ни мало, а почти 330 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, случаи мошенничества зафиксировали в Пскове, Великих Луках, Порхове и Острове. Телефонный номер неизвестного «банкира» зарегистрирован в Москве. Случай не единичный. На лентах новостей региона сообщения о том, что жители области лишились тысяч, а часто и нескольких десятков тысяч рублей, появляются еженедельно. С начала 2019 года в Псковской области правоохранители зарегистрировали около 400 дистанционных краж с банковских карт. Статистика прошлого года по Северо-Западному федеральному округу тоже впечатляет. Его жители в 2018 году «подарили» лжебанкирам 78 миллионов 600 тысяч рублей по 15 тысячам 888 несанкционированным операциям с использованием банковских, рассказали в Отделении по Псковской области Центрального банка России.

Может, ну их…

С такой статистикой можно навсегда разочароваться банках и вернуться к старому проверенному способу хранения средств под матрасом.

- На сегодняшний день банки в целом хорошо защищены от киберпреступников. Основная угроза - это социальная инженерия, то есть введение мошенниками клиентов банков в заблуждение с целью получения их персональных данных и доступа к счетам, - пояснил заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального Банка РФ Сергей Иванов.

Другими словами, мы сами сообщаем преступникам данные своей карты или переводим деньги им на счет. В 2018 году до 97% краж совершено благодаря тому, что мошенники получили персональные данные пользователя.

Как отметили в Центробанке, он и другие российские финансовые организации всячески стараются обезопаситься от цифровых атак. В России существуют законы и государственные стандарты, требующие от финансовых организаций высокого уровня защиты от киберпреступности. Банк России в обязательном порядке проводит проверки кредитных организаций и предлагает новые законы для улучшения системы защиты от дистанционного мошенничества, создает единую базу для взаимодействия и хранения данных о подобных преступлениях и попытках краж.

Специалисты настаивают: сообщать данные карты посторонним небезопасно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но банк не сможет нас защитить, если мы сами переводим деньги мошенникам. Как же так получается, что мы сами сообщаем незнакомым людям данные о своих счетах или собственноручно переводим им сбережения со своей банковской карты?

«Спасайте свои денежки срочно!»

- Преступник звонит по телефону клиенту банка и представляется сотрудником службы безопасности финансовой организации, - описывает механизм мошеннической схемы начальник управления платежных систем и расчетов Северо-Западного главного управления Банка России Ирина Поздеева. - Часто он обращается к собеседнику по имени и отчеству, располагает конфиденциальными данными о клиенте. Какую-то информацию преступники находят в открытом доступе, какую-то узнают с помощью фишинга: вирусных программ, вредоносных ссылок, поддельных сайтов.

Как правило, звонят мошенники не с сомнительных номеров, а с официальных банковских. Специальные программы позволяют заменить номер входящего вызова на вашем экране. И вместо личного номера звонящего вы видите номер горячей линии банка. Чтобы у клиента не закралось никаких подозрений, мошенник использует в своей речи банковские термины, имитируют переключение абонента с одного оператора на другого, на фоне включает гул голосов, создающих иллюзию работы колл-центра.

Часто злоумышленники звонят в такое время, когда человек не готов к взвешенным решениям, например, во время сна или рано утром. Вас ставят перед фактом, создают психологическое напряжение: если вы не отреагируете тут же, ваши сбережения безвозвратно пропадут. Тут-то мы и попадаем на крючок афериста. Итог один: просьба продиктовать номер карты и смс-пароль. После этого денежки со счета списываются.

Как не стать жертвой мошенников

1. Никогда не сообщайте по телефону:

- ПИН-код,

- трехзначный код с обратной стороны карты,

- одноразовый СМС-пароль,

- информацию доступа в мобильный и Интернет-банк.

Сотрудники не имеют права спрашивать эту информацию у клиента.

Настоящие работники банков просят клиента назвать кодовое слово, если вы сами позвонили на горячую линию.

С начала года в Псковской области 400 раз обокрали банковские карты.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

2. Не набирайте на телефоне никаких комбинаций по просьбе звонящего «сотрудника» или автоответчика.

3. Не переходите по ссылкам в сообщениях.

4. Если вам позвонили из банка, положите трубку и перезвоните в организацию сами.

Внимание! Не перезванивайте на входящий номер, а вручную наберите на клавиатуре официальный номер банка (его можно найти на сайте или обратной стороне карты).

5. Подключите мобильный банк и СМС-уведомления, чтобы всегда знать, что происходит с вашими счетами. Тогда вы будете уверены, что мошенники обманывают вас об угрозе вашим сбережениям.

Где мошенники нас находят

Банк России подготовил список источников, через которые преступники выманивают ваши данные. Согласитесь, лучше вообще избежать неприятного разговора с преступником, даже если вы изучили все правила.

- Сайт объявлений

Мошенник откликается на ваше объявление о продаже и просит сообщить данные для перевода суммы покупки или аванса. Так у него появляется ваши имя и фамилия и номер банковской карты. Даже если вы уверены, что это честный покупатель, не сообщайте ему код проверки подлинности карты (цифры на обратной стороне).

- Социальные сети

Мошенники взламывают странички ваших друзей и рассылают сообщения с просьбами одолжить денег или перейти по ссылке, например, для голосования.

Или же вам поступает супервыгодное предложение от незнакомца. А вместо описания – ссылка.

Мошенники могут сыграть роль представителя известной компании или бренда, предложить вам кредит, скидки, бесплатные товары, приз. Но чтобы вы их получили, вы должны сообщить паспортные данные и номер карты.

Помните, другу всегда можно позвонить, а у всех компаний есть официальные сайты.

Если вас пытались обмануть мошенники, сообщите об этом в ваш банк!Фото: Анастасия ОСИПОВА

- Электронная почта

Такие же сообщения могут поступать на ваш электронный адрес. Безусловно, не переходите по ссылкам и не вводите свои данные. Но, кроме того, сразу обратите внимание на заголовок, на текст письма, на адрес электронной почты. Мошенники часто допускают ошибки, присылают одно и то же сообщение с разных адресов, перевирают название известной компании.

- Сайт-двойник

Мошенники копируют дизайн известных сайтов и используют похожее название. Совершенно случайно вы можете наткнуться сайт-клон и если вы введете там свои данные, они попадут в руки злоумышленников. Внимательно проверяйте название компании, сайт в адресной строке и информацию на странице: при копировании сайта, мошенники заменяют хотя бы один символ.

- Смартфон

Неофициальные приложения могут содержать зловредные программы. Разработчиком официального банковского приложения обязательно является сам банк.

КСТАТИ

На самом деле, банк отслеживает и фиксирует все сомнительные операции и при малейшем подозрении на время блокирует денежный перевод. За 48 часов вы можете либо подтвердить, что вы инициировали эту операцию, либо отменить ее. Если же вы ничего не сделаете, то через двое суток банк автоматически снимет блокировку и операция пройдет.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вам звонили злоумышленники, сообщите об этом звонке в ваш банк и в Банк России через интернет-приемную или по телефону горячей линии Центробанка 8-800-300-3000.