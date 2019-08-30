Региональный этап конкурса для социальных предпринимателей запустили в Псковской области

В регионе стартовал V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2019». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Центре инноваций социальной сферы Псковской области, заявки будут принимать до 15 октября.

Главная задача конкурса - выявить лучшие региональные практики поддержки социального предпринимательства, продвигать проекты, которые способствуют решению важных социальных проблем. Лучшие предпринимательские инициативы в социальной сфере организаторы планируют масштабировать по всей стране.

В этом году конкурс состоится в 10 номинациях по 6 направлениям, которые соответствуют основным национальным проектам:

«Здравоохранение»

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания.

«Образование»

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей.

«Культура»

- Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере.

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма.

«Цифровая экономика»

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации.

«Экология»

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии

«Производительность труда и поддержка занятости»

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Принять участие в областном этапе конкурса могут индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и работающие в Псковской области.

Проекты регионального этапа конкурса должны:

- реализоваться в Псковской области и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе;

- быть направлены на решение/смягчение существующих социальных проблем; на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни населения области в целом и/или представителей социально незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации;

- содержать инновационный подход к решению социальных проблем;

- иметь финансово устойчивую бизнес-модель;

- демонстрировать социальный эффект и результативность – динамику целевых индикаторов и показателей.

Подать заявку на участие можно ОНЛАЙН.

Наградят победителей регионального этапа, который является отборочным для Всероссийского конкурса, состоится 22 ноября на Межрегиональном слете социальных предпринимателей в Пскове.

В Псковской области региональный этап проводится в третий раз. Псковские предприниматели показывают результаты и на местном, и на федеральном уровне. К примеру, в 2017 году проект сопровождаемого проживания общественной организации «Я и ты» (Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения) выиграл в номинации «Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении». В 2018 году на инвестиционном форуме в Сочи в числе лучших социальных предпринимателей России награжден представитель Псковской области Алексей Орлов. Его проект по дополнительному образованию детей «Международная школа робототехники, программирования и 3D-печати «РОББО Клуб» стал победителем в специальной номинации.

Больше информации о Всероссийском конкурсе социальных предпринимательских проектов ЗДЕСЬ.