Дновским школьникам повезло

В первый день осени многие жители города Дно не спали до поздней ночи. Готовились, волновались… Еще бы, ведь впереди День знаний. И не где-нибудь, а в стенах новой современной школы №50, которую отстраивали с нуля.

- Мои дети идут в новую школу, в 10 и 8 классы. Там совершенно новая школа. Мебель и все остальное тоже с нуля. Я это знаю не понаслышке. Сама все видела. Ходила помогала в уборке и установке мебели, - поделилась жительница города Дно Светлана Третьяк.

Первый звонок прозвенел для 50 малышей.

На торжественной линейке 2 сентября собралось несколько сотен детей и родителей. Директору школы Татьяне Щукиной вручили символический ключ от образовательного учреждения. В ответном слове руководитель поблагодарила администрацию за реализацию проекта и дала старт новому учебному году. Юные жители города, которые будут учиться в современном здании, загадали желания и запустили в небо несколько десятков воздушных шаров.

Завершилась линейка первым звонком для малышей, пришедших в стены школы. Их в этом году около 50.

МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ

На новую школу жители Дно возлагают большие надежды.

- Хочется надеяться, что для многих поколений дновцев новая школа действительно станет родным домом, местом, где формируются лучшие человеческие качества, - подчеркнули в администрации Дновского района.

Как отметил губернатор Псковской области, в прежнем здании детям приходилось учиться в две смены. А новая школа способна вместить всех учеников разом и, кроме того, предоставить им возможности для развития потенциала.

Школа сможет принять 500 учеников.

- Для нас принципиально важно, чтобы наша молодежь получала качественное среднее, среднее специальное, высшее образование. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы молодые люди оставались работать на территории Псковской области, - пообещал глава региона.

Ученики и их родители также высоко оценивают потенциал новой школы.

- Кружки и секции обязательно появятся! Я в этом не сомневаюсь! Думаю, что на базе нашей школы теперь будет проходить большинство районных мероприятий. Я сама окончила эту школу 34 года назад, и о таком мы даже мечтать не могли! - уверена жительница Дно Светлана Третьяк.

Школьники Дно будут учиться шить на новых швейных машинках. ФОТО: администрация Дновского района.

СПРАВКА

Прежнее аварийное здание дновской школы №50 было трехэтажным. Его построили в 1928 году. В годы Великой Отечественной войны помещения частично разрушили. А после Великой Победы в 1946-1947 годах к уцелевшему цоколю и двум нетронутым бомбами стенам пристроили недостающие элементы здания.

А ЧТО ВНУТРИ?

Образовательное учреждение на 500 учеников возвели по типовому проекту. Установили самое современное оборудование и новую мебель. К тому же внутренние помещения трехэтажного здания с цоколем украсили авторские рисунки. Например, в коридоре второго этажа изобразили стройные березы, а рядом со столовой - солнечные одуванчики.

В новой школе даже на кухне только самая современная техника.

Подвесные потолки и новенькое оборудование в столовой, лингафонный кабинет для изучения иностранных языков и аккуратные стеллажи в библиотеке, современный зал для занятий хореографией и интерактивные доски в каждом классе.

В учебных кабинетах физики, химии и биологии установили реактивы и приборы для проведения опытов, специальное оборудование появилось в классах технологии для девочек и мальчиков. В школе даже обустроили классы робототехники и 3D-моделирования!

Во всех классах появилась новая мебель.

Отдельно позаботились о ребятах из начальной школы. Для них оборудовали игровую площадку с горками, турниками и качелями. Кажется, в новой школе есть все, что только можно пожелать.