2019-09-04T17:05:04+03:00
Общество

Падал в Пскове прошловековой балкон

Если бы в квартире № 83 в доме на Октябрьском проспекте жила Джульетта, она бы не смогла выйти к Ромео
Елизавета СЛАВЯТИНСКАЯ
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Балконы на главном фасаде одинаковые и имеют характерные особенности.Балконы на главном фасаде одинаковые и имеют характерные особенности.Фото: Елизавета Славятинская
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«Опасная зона». Деревянное ограждение с такой табличкой стоит на Октябрьском проспекте. Поднимаешь голову, и становится немножко нервно: балкон намеревается развалиться. Издание выясняло, долго ли стоять забору с предупреждающей табличкой и кто должен отремонтировать жилой дом на центральном проспекте.

ОПАСНЫЕ БАЛКОНЫ

В квартире № 83 в доме на Октябрьском проспекте, 15 в Пскове живут пенсионеры Леонид Николаевич и Ольга Васильевна Кравцовы.

- В середине июля я заметил, что с улицы трещина сильно увеличилась, и пошел в управляющую компанию. Сначала они веревочку повесили, чтобы под балконом не ходили, две недели назад поставили ограждение и недавно пришли с комиссией, - рассказал Леонид Николаевич.

Управляющая организация дома на Октябрьском проспекте «Микрорайон № 5» пояснила изданию, что 27 августа они вместе с представителями компании «Псковгражданпроект» и Управления городского хозяйства осмотрели аварийный балкон изнутри и снаружи. Металлические несущие части, на которых держался балкон, пришли в негодность и потеряли несущую способность, рассказал директор управляйки Алексей Суворов.

Долго ли стоять забору в центре Пскова? Фото: Елизавета Славятинская

Долго ли стоять забору в центре Пскова?Фото: Елизавета Славятинская

Эксперты проектной организации еще на месте отметили, что реконструкции требуют все балконы. В квартире № 83 он в аварийном состоянии, в остальных - в опасном, и скоро начнут рушиться один за одним. В данной ситуации восстанавливать один объект нерационально, необходимо планировать капитальный ремонт дома.

- Допустим, проект балкона будет стоить 100 тысяч и ремонт - 300 тысяч. За счет техобслуживания выделить такие деньги будет сложно. И кроме того, для одного объекта сложнее найти подрядчиков и реконструкция обойдется дороже. У нас есть другой вариант, - отмечает Алексей Суворов.

Дальше алгоритм таков: когда проектная организация вынесет официальное заключение о техническом состоянии постройки, директор УК планирует обратиться в городскую администрацию. Городские власти имеют право ходатайствовать о включении аварийного объекта во внеочередной краткосрочный план в Фонде капитального ремонта. Решение о досрочном проведении работ должны принять и собственники.

- Получим заключение «Псковгражданпроекта» и начнем активные действия. Так как этот балкон аварийный, будем его сносить и одновременно подавать документы на организацию досрочного капитального ремонта, - пояснил Алексей Суворов и предположил, что в сентябре балкон ликвидируют. - Мы надеемся, что и администрация не бросит ремонт этих балконов. Дом на виду, создает облик города. А жить с забором - нехорошо.

Изящные выточенные столбики, поддерживающие перила, литые бетонные кронштейны с цветочным орнаментом. Фото: Елизавета Славятинская

Изящные выточенные столбики, поддерживающие перила, литые бетонные кронштейны с цветочным орнаментом.Фото: Елизавета Славятинская

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Квартире № 83 под самой крышей не везет больше всего. С 2009 года в доме начала подтекать крыша, а в 2013-м уже дошло до того, что воду из комнаты пришлось убирать ведрами, рассказал ее хозяин Леонид Кравцов. Сейчас жильцы сняли потолочное покрытие, застелили пол полиэтиленом и закрыли комнату.

Леонид Николаевич сам поднимался на чердак и вскрывал утеплитель. Взгляду открылась печальная картина: на чердаке полностью прогнили балки.

- Я все удивлялся, за счет чего эта балка держится. Вот теперь понял, что на отопительном стояке. Обещают поменять все трубы, не знаю, к чему это приведет, - рассказал пенсионер.

Так трехкомнатная квартира превратилась в двухкомнатную, еще и без балкона.

Выходить на такой балкон опасно для жизни. Фото: Елизавета Славятинская

Выходить на такой балкон опасно для жизни.Фото: Елизавета Славятинская

СПРАВКА

В 50-е годы городские власти решили возвести на пересечении улиц жилой дом невиданной протяженности, так что изначально ему присвоили двойной номер: 49- 51. Строительство его началось в 1952 году, в эксплуатацию здание было сдано в 1956 году. Проектировщики стремились применить архитектурные новшества и подарить жилому дому изящный декор. Фасад дома - пример уникальной для Пскова архитектурной композиции декора, а рисунок балконных ограждений является предметом особой охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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