Чем порадует Печорская сторона

Изловить форель и тут же закоптить её, прокатиться на качелях, стоящих на вершине холма, узнать, как изо льна можно сделать линолеум, оседлать скакуна — всё это предлагают авторы нового туристического маршрута «По Печорской стороне». Его разработали специалисты бюро «Континент» при поддержке Центра инноваций социальной сферы региона. Псковичи смогут оценить маршрут уже весной. А первопроходцами «Печорской стороны» стали журналисты.

Ягода-малина нас к себе манила

Первая точка нового туристического маршрута — крестьянско-фермерское хозяйство «Барановское». Здесь гостям предложат прогуляться по фруктовым садам и ягодным плантациям и отведать самое вкусное и полезное варенье, морс и даже мармелад, изготовленные местного урожая.

А урожая там видимо-невидимо! Ведь на площади почти в три гектара растут 20 сортов малины со всего мира, а кроме неё смородина, ежевика и голубика. Гостей ягодных плантаций готовы удивлять и раскидистым фруктовым садом. Яблони и груши в нём буквально ломятся от плодов.

Ухаживает за этим богатством бывший военный лётчик Виктор Баранов вместе со своей супругой Ириной и детьми Ольгой и Александром. Дружная семья самостоятельно сажает деревья и кустарники по особому секрету. Так, чтобы те начали плодоносить как можно скорее.

В Псковской области есть собственные малиновые плантации! ФОТО: Центр инноваций социальной сферы Псковской области.

- Не надо хоронить саженец в яму, надо сажать его сверху. Такой холмик солнце быстрее нагревает весной, быстрее начинается сокодвижение, и на два-три года дерево начинает плодоносить раньше, - отмечает фермер.

Отдых в замке средневековых рыцарей

Вторая точка маршрута — загородный отель «Плесков». На его территории есть всё необходимое для отдыха от городской суеты. Здесь туристов встречают уютные беседки среди сосен, комфортные коттеджи, живописный пляж и крытый бассейн, готовый принять гостей даже пасмурной осенью. Для активных посетителей работают спортивный комплекс и фитнес-центр, прокат лодок и велосипедов.

- У нас большая территория – четыре гектара. Здесь можно провести целый день и не прийти в одно и то же место дважды, - делится управляющий отелем.

К тому же отель постоянно совершенствует свои услуги и обновляет интерьеры. В прошлом году, например, изменения коснулись ресторана турбазы. Теперь он похож на замок средневековых рыцарей, ведь стены его украшают щиты и чучела диких животных. Словом, есть на что посмотреть.

Ловись, рыбка, большая и маленькая

Гостей Псковской области готовы удивлять на «Форелевом хуторе». Заядлых рыбаков и их семьи ждут у рукотворного пруда с форелью. Отдохнуть на свежем воздухе, поймать рыбку и тут же закоптить её и попробовать. Это ли не мечта?

Вот это рыбка... ФОТО: vk.com/trouthutor.

Кроме того, уверяет действующий спортсмен Федерации рыболовного спорта, основатель «Форелевого хутора», Андрей Иванов, гостям не нужно беспокоиться о рыболовных снастях. У пруда туристам предоставят всё необходимое.

Пока глава семьи рыбачит, юные гости хутора тоже найдут для себя интересное занятие. Они могут понаблюдать за собакой и кошкой и даже за индюками и фазанами, которые живут здесь же.

В Псковской области можно не только поймать форель, но и приготовить её. ФОТО: Центр инноваций социальной сферы Псковской области.

Шагаем по Печорам

Желающих узнать больше об истории одного из интереснейших городов региона ждёт ещё один приятный бонус. Экскурсию по древним Печорам для туристов проведёт представительница малочисленного народа сето Елена Вариксоо.

Вместе с ней гости могут пройтись во печорским улочкам и узнать их историю. Расскажут, например, о известной псковичам церкви святого Петра, где проходят органные концерты.

- Постройка появилась в «эстонский период» истории Печор, то есть в 1926 году. В 1925 году в сентябре был заложен камень в основание первой эстонской кирхи. Понадобилось не менее двух лет, чтобы собрать деньги. Красный кирпич был сделан на местном заводе недалеко от Выру. И церковь получилась замечательной: она и сейчас заметна из многих точек города, - подчеркнула Елена Вариксоо.

Зубной порошок и линолеум изо льна

Есть в Печорах ещё одна удивительная точка, в которой туристам предстоит побывать - музей «Льняная губерния». Здесь гостям расскажут о сельскохозяйственной культуре, которой раньше изобиловали местные поля. Авторы идеи, Вера Фест, Владимир Москвин, Елена и Юрий Гуренко, обеспокоились тем, что россияне стали забывать об этой культуре и решили напомнить о былых достижениях псковичей в льноводстве.

Оказывается, изо льна можно сделать не только одежду и аксессуары.Фото: Дарья ХВАТКОВА

В музее туристов удивят широкими возможностями применения льна. Ведь оказывается, из него можно делать не только одежду и аксессуары, но и зубной порошок, детскую присыпку, бумагу и даже линолеум. Обо всём этом гостям расскажут в стихах! А после дадут возможность полюбоваться цветущим льном и подержать в руках его семена.

Время чая!

По дороге из самого сердца города Печоры туристам предлагают посетить «Чайный гостевой дом». Внутри него расположился небольшой музей чая и чайных принадлежностей.

Чай объединяет. ФОТО: Центр инноваций социальной сферы Псковской области.

Как отмечает автор идеи Татьяна Суханова, этим проектом ей и её помощникам хотелось возродить любовь и интерес к чайным напиткам. Поэтому здесь туристам расскажут о чайных традициях и видах этого напитка. А после - угостят вкусным яблочно-земляничным чаем, которое заготовили сами.

Быть всегда на коне

Ещё одна точка притяжения нового туристического маршрута - конноспортивный клуб «Первая лошадь». Его руководитель, Александр Лиллерт, в чистом поле обустроил манежи для тренировок по верховой езде, возвёл уютный гостевой дом и беседку. На территории «поселились» птицы, кролики и корова.

Теперь гостям здесь предлагают вкусную и натуральную еду из местных продуктов, отдых в гостиничном комплексе и, конечно, уроки верховой езды.

В конноспортивном клубе уверены: каждый может научиться ездить верхом. ФОТО: Центр инноваций социальной сферы Псковской области.

В конюшне клуба живут 22 лошади, «пообщаться» с которыми может любой желающий.

- Вот сегодня приедет на третью тренировку пенсионер из Струг Красных, которому 64 года. Если есть желание, моя задача - человека научить, - отметил владелец конного клуба.

Хлеб да пряник

А ещё в Псковской области туристы смогут попробовать настоящий хлеб на закваске и почти 70 видов пряников. Их приготовят на «Хлебном хуторе».

- У нас есть копии старинных форм. Например, такая - два сердца, которые в середине образуют ромб - символ плодородия. Такой пряник дарят молодоженам. Есть пряники-игрушки из двух половинок, склеенных вареньем, – рассказала хозяйка хутора Ольга Волконская.

На этом хуторе мастерами могут стать и сами туристы. Для этого достаточно посетить ремесленный дом, где регулярно проходят занятия и мастер-классы. На них гостям покажут, например, как сплести дорожку, изящный поясок или целое панно.

Хлеб да пряники по старинным рецептам пекут на псковском хуторе. ФОТО: Центр инноваций социальной сферы Псковской области.

После работы руками туристам предложат подышать свежим воздухом — прогуляться по «Зелёной тропе» и услышать рассказ и жизни леса и его обитателей. В конце этой интерактивной экскурсии гостей хутора ждёт живописный вид на реку и мельницу с маленьким водопадом.

Европейский уют в лесу

Возможно ли отдохнуть с европейским уютом во Пскове? На этот вопрос владелец «Псковской Швейцарии», Екатерина Вересова, отвечает однозначное «Да». Вместо дачного домика, в котором девушка жила в детстве она отстроила посреди леса на горе базу отдыха.

Здесь гостей ждут экологически чистые продукты прямо с грядок, комфортабельные домики с мебелью ручной работы и захватывающая красота вокруг.

Вкусные блюда из экологичных продуктов. Мечта? Реальность! ФОТО: Светлана СИНЦОВА.

С веранды эко-отеля можно полюбоваться на псковские дали и козочек, пасущихся у деревушки, а затем прокатиться на качелях, которые установили прямо на деревьях на краю холма.

Гончар с 30-летним стажем и его «многосложные» работы

Есть в Псковской области ещё одно место, куда туристу стоит непременно отправиться. Это галерея-мастерская Юрия Пересады – гончара с 30-летним стажем работы. Именно она станет ещё одной точкой нового маршрута.

Как рассказал автор проекта, галерея с его «многосложными, живописными» работами откроется в Печорах весной будущего года. На её территории туристам покажут гончарную керамику из каменной массы и изразцы.

- Я надеюсь, проект будет работать и люди, которые будут приезжать в Псковскую область, будут приятно удивлены тем, что здесь есть не только памятники архитектуры, но и живые люди, которые профессионально делают свою работу, - отметил Юрий Пересада.