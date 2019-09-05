Ай да псковский теремок! Он ни низок, ни высок!

Лето неумолимо подошло к концу, а вместе с ним на спад пошел и поток туристов. В 2019 гостей в Пскове было особенно много. Свой вклад внесли и Ганза, и международный конкурс «Десантный взвод» и чемпионат мира по воркауту. Пришлись ли туристам по вкусу псковские хоромы? «Комсомолка» понаблюдала, в каких апартаментах останавливались гости, и подобрала самые интересные предложения.

Жить в дорогих отелях по карману не каждому путешественнику, а места в бюджетных гостиницах расхватывают как горячие пирожки, поэтому все больше гостей выбирают отдых в отдельных квартирах-апартаментах. Как правило, они ищут жилье на всемирно известном сервисе аренды жилья Airbnb. В Пскове через этот ресурс можно рассмотреть около 220 вариантов размещения.

Если верить отзывам на сайте бронирования жилья, больше всего туристов в Псковскую область приезжают из Санкт-Петербурга и Москвы. Столичные гости предпочитают селиться в номерах, обставленных не просто «со вкусом». Важно, чтобы к апартаментами приложил руку дизайнер.

На сайте бронирования на территории Пскова можно найти жилье, стилизованное под уютную скандинавскую квартирку или светлые апартаменты, уносящие на юго-восток Франции, в Прованс. А для брутальных гостей в древнем городе готовы предоставить жилье в стиле лофт.

Так вот она какая, Скандинавия по-псковски! ФОТО: airbnb.ru

В подобных апартаментах, как правило, есть все необходимое для жизни: мебель, бытовая техника, кухонная утварь. Балконы с креслами, в которых можно любоваться на звезды и ночной город… Туристам предлагают даже ежедневную уборку. А стоимость аренды таких квартир - от 2500 рублей в сутки.

Чаще всего туристы уезжают из Пскова довольными.

- Красивый дизайн, все новое, парковка под окнами, - оставила отзыв о квартире гостья из Ростова-на-Дону, побывавшая в Пскове в июле 2019.

- Гостеприимный хозяин, продуманный интерьер и удачное расположение, - поддержала москвичка, отдыхавшая в тех же апартаментах в августе.

Приятный бонус для туристов - захватывающий вид с 13-го этажа. ФОТО: airbnb.ru

НАШЕ ХЛЕБОСОЛЬСТВО

Для иностранных туристов важны не столько вид на древний город и даже не магазины в шаговой доступности. Людям, которые впервые оказываются в незнакомом городе, хочется чувствовать себя в безопасности. А забота и радушие псковичей, как показывают отзывы на сайте бронирования, скрашивают все недостатки.

- Я путешествую в одиночку и очень рад, что мне попалась такая заботливая хозяйка. Каждый день она писала мне в WhatsApp, чтобы убедиться, что я в безопасности. Вела себя, как будто она моя тетя или сестра из России, - написал в отзывах на сайте бронирования в августе 2019 года турист из города Пусан Южной Кореи.

От Пскова у туристов преимущественно положительные впечатления.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ко всему прочему некоторые хозяева апартаментов предлагают своим гостям провести экскурсию по Кремлю или попросту дают советы и разрабатывают маршруты прогулок по древнему Пскову. Этот бонус пользуется у зарубежных туристов большим спросом.

- Очень доброжелательная хозяйка, - поделилась в отзыве о поездке гостья из Эстонии, - порекомендовала, куда сходить, и даже дала путеводитель.

ТАК И МАНЯТ, ЧЕРТЯКИ

Апартаментов, в которых туристы могут с комфортом отдохнуть, в Пскове предостаточно. А потому каждый предприниматель старается показать свою индивидуальность и сделать так, чтобы именно его объявление бросилось в глаза тем, кто ищет жилье.

Топ-5 самых необычных квартир для отдыха туристов в Пскове

1. #КакДома. Порой даже самый активный путешественник устает от смены обстановки. В такие моменты хочется оказаться у себя дома, в тишине и спокойствии. Как выяснилось, псковичи подумали об этом и предложили туристам действительно домашнюю обстановку. Цветы, чистые полотенца и вдохновляющий вид на город с 13 или 14 этажа. Чаще всего такое жилье выбирают гости из Санкт-Петербурга и Москвы.

2. Цвет настроения… розовый. Розовые обои, простыни, покрывало, шторы, полки, кровать, абажур и тумбочка. Это не кукольный дом, а одна из квартир в историческом центре Пскова. Апартаменты хвалят за чистоту и уют, а еще за то, что «рядом есть ресторан, где готовят вкусные пельмени». Именно этим запомнился Псков гостье из немецкого города Херне.

Домик псковской Барби? ФОТО: airbnb.ru

3. Нет окна - нет проблем. В интернете можно встретить множество описаний жилья с приписками о том, какой волшебный вид открывается из его окон. Но этим уже никого не удивить... Псковичи же предлагают туристам номера без окон, решая таким способом проблему невзрачного пейзажа за стеклом. Источниками света в таких номерах служат электрические лампочки, а недостаток уюта компенсирует кровать королевского размера.

Окон в квартире нет, зато туалет, как в приличном отеле. ФОТО: airbnb.ru

4. Ночлег в доме XIX века. Приехать в город с богатой историей и почувствовать себя ее частью. В пределах Пскова это возможно. На сайте бронирования можно найти объявления, владельцы которых предлагают снять апартаменты в доме со своей историей, расположенном в районе ближнего Завеличья. Из преимуществ этого варианта - теплые полы, которые согреют тихую гавань и ее посетителей даже промозглой псковской осенью.

5. Апартаменты с кроликом. В самом центре города туристов ждет чистая квартирка, в холле которой гостей встретит кролик. Метровое изображение ушастого зверька нанесено на одну из стен помещения. Если же оторваться от рисунка и пройти чуть дальше, найдешь в квартире все, что нужно для жизни. В июле 2019 в апартаментах гостила пара из немецкого города Роденберг.

- Молодой мотивированный хозяин, уют и красота возле Кремля, - написал заграничный турист после визита в Псков.

В холле госте й встречает кролик. ФОТО: airbnb.ru

ИНЬ И ЯНЬ

Цены на апартаменты на территории Пскова сильно разнятся. В первую очередь это зависит от ремонта внутри жилья и расположения уютного гнездышка, в котором туристам предлагают ночлег.

Минимальная стоимость жилья - 800 рублей за сутки. И хотя владелец квартиры называет ее «уютной», те, кому довелось там переночевать, в корне не согласны с этим мнением.

- Только для короткого пребывания одинокого, непритязательного мужчины, - прокомментировал свое пребывание в «тихой спокойной квартире» гость из Москвы.

Недовольна псковским «уютом» и другая гостья тех же апартаментов.

- Не хватает постельного белья, одеял и полотенец. Кухонный гарнитур с выломанными дверцами и липкий. Смеситель сломан. Но самый апофеоз - это замок входной двери, который невозможно нормально ни открыть, ни закрыть. Никогда не знаешь, попадешь в квартиру или нет, - написала женщина.

Квартира для «одинокого непритязательного мужчины». ФОТО: airbnb.ru

Между тем в квартире есть все необходимое для жизни: и wi-fi с телевизором, и диван со стулом, и газовая плита с холодильником, и микроволновая печь с посудой. Потому владелец в ответ на нападки лишь разводит руками. Мол, внимательнее нужно быть, не только за низкой ценой при выборе жилья гнаться.

На сайте бронирования можно найти и другую крайность. За 35 тысяч рублей в сутки гостям предлагают поистине королевские условия - двухэтажный дом в скандинавском стиле в пяти минутах от реки и соснового леса. А еще в этом особняке есть собственный спортзал и спа-комплекс.

В самых дорогих апартаментах 3 спальни, спортзал и спа-комплекс. ФОТО: airbnb.ru

КСТАТИ

Стоимость самого дорогого жилья для туристов, приехавших во Псков, составляет 35 тысяч рублей за сутки. А что можно снять в крупных европейских городах за эту стоимость?

В Париже (Франция) за 35 тысяч рублей вам, например, предложат снять квартиру, расположенную на тихой улочке в 20 метрах от знаменитых Елисейских полей. В ней три спальни и две ванные комнаты. Другой вариант за ту же стоимость – двухэтажный лофт с двумя спальнями и видом на Эйфелеву башню и Нотр-Дам.

В Риме (Италия) можно найти президентский пентхаус с шестью спальнями, расположенный на самой красивой площади римского исторического центра. Из необычных преимуществ – терраса с видом на фонтаны Навона. В такую же стоимость обойдётся суточная аренда пентхауса с джакузи, сауной, тропическим аквариумом и собственным маленьким водопадом. Примечательно, что этот дом мечты ко всему прочему имеет вид на Колизей.

В Берлине (Германия) около 35 тысяч будет стоить аренда коттеджа на 30 человек общей площадью 700 квадратных метров в пригороде столицы. Или, например, уютные апартаменты на двоих в центре города. Хоть и дороговато, зато есть свой собственный выход на крышу.