2019-09-05T16:51:15+03:00
Экономика

Банк «Открытие» и ГК «Доброфлот» договорились о сотрудничестве

Банк будет участвовать в финансировании текущей деятельности и инвестиционных проектов «Южморрыбфлота»
Дмитрий Мезенцев
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Соглашение предусматривает предоставление АО «Южморрыбфлот» банковских гарантий, хеджирование валютных и товарных рисков, реализацию конверсионных сделок.Соглашение предусматривает предоставление АО «Южморрыбфлот» банковских гарантий, хеджирование валютных и товарных рисков, реализацию конверсионных сделок.Фото: Нигина БЕРОЕВА
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В рамках V Восточного экономического форума банк «Открытие» и АО «Южморрыбфлот» (входит в ГК «Доброфлот») заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", целью соглашения является участие банка в финансировании текущей деятельности и инвестиционных проектов «Южморрыбфлота», рефинансирование ранее выданных кредитов, размещение счетов компании в банке, организация расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности АО.

Кроме того, соглашение предусматривает предоставление АО «Южморрыбфлот» банковских гарантий, хеджирование валютных и товарных рисков, реализацию конверсионных сделок. Банк также готов консультировать партнера по вопросам размещения акций.

Южноморская база рыбфлота (АО «Южморрыбфлот) - российская компания, осуществляющая рыбный промысел, переработку и консервирование рыбо- и морепродуктов. Рыбодобывающий флот компании состоит из 15 судов. У предприятия есть свой консервный завод. Входит в Группу компаний «Доброфлот». Штаб-квартира расположена во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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