2019-09-05T17:17:32+03:00
Экономика

Банк «Открытие» договорился о сотрудничестве с Сахалинской областью

В рамках V Восточного экономического форума банк «Открытие» и администрация Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве
Анна Быстрова
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Банк поможет развиваться Сахалинской области.Банк поможет развиваться Сахалинской области.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Документ подписали президент-председатель правления банк «Открытие» Михаил Задорнов и врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", банк готов принять активное участие в проектах социально-экономического развития региона. В частности, речь идет о финансировании в рамках концессионного соглашения проекта строительства местной филармонии.

В рамках ВЭФ банк заключил соглашение с Корпорацией развития Сахалинской области и уже выдал 12 кредитов на 146 млн. рублей в рамках соглашения с муниципальной организацией «Сахалинский фонд развития предпринимательства.

Банк также намерен участвовать в ряде инфраструктурных проектов на территории Сахалинской области- в частности, в строительстве школ, многофункционального культурного центра и образовательного квартала.

В рамках соглашения банк «Открытие» предоставит индивидуальные условия по своим финансовым продуктам для бюджетников на предприятиях- зарплатных клиентах и будет участвовать в благотворительных и социальных проектах на территории Сахалинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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