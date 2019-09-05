Банк «Открытие» начинает развивать бизнес на Камчатке

Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Как стало известно "Комсомольской правде - Псков", банк «Открытие» увеличит количество регионов присутствия за счет Камчатского края, где кредитная организация открывает первый офис.

Банк готов принять участие в реализации региональной стратегии социально-экономического развития региона за счет размещения средств краевого Фонда капитального ремонта, содействовать региональным властям в выпуске облигационных займов, предоставлять лизинговое финансирование.

Еще одним важным направлением развития бизнеса банка «Открытие» на Камчатке станет участие в программе поддержки малого и среднего бизнеса в рамках соглашения с Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края. Банк также предоставит займы местным предприятиям МСБ по программе льготного кредитования МСП под 8,5% в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Банк «Открытие» намерен финансировать инфраструктурные проектов края в социальной сфере, в медицине и дошкольном образования, обеспечить индивидуальные условия пользования банковскими продуктами сотрудникам медицинских, образовательных учреждений и учреждений культуры. Речь идет об ипотеке и ее рефинансировании, зарплатных проектах.

Кроме того, банк рассматривает участие в благотворительных проектах на территории Камчатского края.