Полтора года спустя: как сейчас живёт Таня Михеева из псковской глубинки
В конце августа 2019 года известный российский художник Никас Сафронов устроил девушке из деревни Ручьевая Дедовичского района Татьяне Михеевой уик-энд в Москве. К этой встрече привела история нашумевшая полтора года назад.
Тогда в сети Интернет появилось видео под названием «Девочка, которая живёт с мамой на 450 рублей в месяц». Оно собрало тысячи просмотров и столько же комментариев пользователей. Девочка — Таня Михеева из псковской глубинки. А популярное видео — фрагмент 40-минутного фильма канала «Красная линия» о маленькой сельской школе, которую хотят закрыть.
Героиня видео откровенно рассказывает журналистам на камеру о своей жизни. Таня, которой на момент съёмок было 16 лет, живёт в деревне Ручьевая. Главная её мечта — стать продавцом-консультантом и уехать в Санкт-Петербург, чтобы устроиться там как Тамара, старшая сестра. «Хочу постараться», - заключает Таня.
Отец девушки уже давно живёт в другом населённом пункте. А мама, работавшая в прошлом дояркой, потеряла и этот заработок после развала колхоза. В отдалённой деревушке устроиться никуда более не получилось. «Перебивались» детским пособием — теми самыми 450 рублями. А летом и Таня, и её мама Елена, собирали и сдавали ягоды, чернику и клюкву.
ФОТО: kp.ru. Взгляд у Тани Михеевой не по годам серьёзный.
Когда журналист спрашивает, счастливое ли у неё детство, девушка не выдерживает. Опускает глаза и произносит: «Нет, конечно». А затем закрывает лицо руками и беззвучно плачет, изредка всхлипывая.
Десятки тысяч россиян, после просмотра этого видео задумались о неравенстве в обществе. Многие захотели помочь. Отправляли деньги Тане Михеевой на банковскую карточку, звонили съёмочной группе и выясняли адрес, чтобы отправить посылку. Потом состоялась встреча с известным художником.
«Комсомолка» отправилась в деревню Дедовичского района, чтобы узнать, как изменилась жизнь семьи Михеевых после съёмок интервью.
ГЛАЗА ЗАВИДУЩИЕ
Когда «Комсомолка» в пятницу, 6 сентября, приехала в деревню, в доме Михеевых никого не оказалось. Соседка рассказала, что Елена клюкву собирает, а Таня в Дедовичах на учебе, приедет на выходные.
- Лена, вот-вот вернется, их в это время привозят, - сообщила соседка Любовь Андреевна Шувалова. - Вы подождите.
Стараниями зятя Елены Дмитриевны Михеевой к дому пристраивают новое крыльцо.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Ждать пришлось не долго, в начале третьего Елена Михеева вернулась домой и согласилась рассказать, как сейчас живет ее семья, и показать дом. А через полчаса на пороге появилась и Таня. Фотографироваться отказалась наотрез. Заявила, что на всю жизнь уже «нафотографировалась».
- Не обижайтесь, но я не буду, - отрезала девушка. - Постоянно снимают или звонят по телефону и голосовые сообщения записывают, а потом в интернет выкладывают, и получается какая-то чепуха. Нам постоянно говорят одно, а делают другое. Говорят, что я все деньги растратила. Перевирают постоянно. После этого и обращайся с людьми хорошо, - пожаловалась Таня.
Оказалось, что теперь девушке всё больше пишут злобные комментарии вместо пожеланий добра. Таня стала недоверчивой и осторожной.
Детей с такой судьбой, как у Тани Михеевой, много и в той школе, и во всём районе. Только вот «слава» пришла к Михеевой. А это уже повод для зависти и злословия.
- Вот в школе тогда ещё одна девчонка была. Тоже нигде не работают родители. Отец вот металл собирает, чагу. Постоянно в этом лесу живёт батька. А мать скотину держит. Вот Таня дала интервью, а та девчонка убежала, когда снимали. Не каждый же может так открыто и честно рассказать. Много у нас народу нищенствует, всем хочется денег и помощи, вот и говорят всякое, - объяснила нападки недоброжелателей Любовь Шувалова.
Еще до встречи с семьей мы услышали, что Таня учебу бросила, «денег на пять машин дров насобирала матери, а не купила ни одной», и вообще «пьют они там все». Ехали — предполагали увидеть в доме разруху и «дым коромыслом». В Ручьевой старый дом, где жила Таня, встретил запененными щелями в бревнах , спутниковой антенной на стене и новым крыльцом, правда, еще недоделанным.
Работа на участке идёт полным ходом.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
- «Любушка», -она мне говорит,- «Вот обсуждают меня, а я даже на свадьбу себе ни кольца с этих денег, ни серёжек не купила». Всё в дом, каждую копейку в ремонт вкладывают. Бережливая очень Таня. Она хорошая девчонка, такая сердечная. Мне помогает всё время. Вот картошку, например, копала. С удовольствием пришла и денег даже не подумала брать за помощь. Мы дружим с ней всё время, - начала развеивать наши сомнения Любовь Шувалова, у которой завидное хозяйство и 12 внуков подрастает.
ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЬЕ
В июле девушка вышла замуж за 25-летнего молодого человека. На новеньком холодильнике в доме Михеевых красуется мозаика с фотографиями любимых дочек с мужьями.
-Это мы в день свадьбы собирали, - поделилась Елена Михеева.
Муж у Тани что называется «свой», деревенский. Из Заполья в Плюсском районе. Друг семьи старшей дочери Елены Михеевой.
ФОТО: kp.ru. Муж Тани с радостью помогает её семье со строительством.
- Таня и Альберт познакомились в этот Новый год. Альберт меня привёз в деревню. Я праздник встречала у старшей дочки (она недалеко сейчас живёт). Вот так привёз и, они понравились друг другу. А он общительный такой, да и очень трудолюбивый, много чего по дому делает, - рассказала Елена Михеева.
Молодые люди расписались в посёлке Дедовичи, там отпраздновали, а потом в Ручьевую вернулись, соседей на праздник позвали.
ПОДНЯЛИ ДОМ
Молодожёны приезжают на выходные. Да и вообще, по словам соседки, провели в посёлке, помогая матери, почти всё лето. Три летних месяца Михеевы ремонтировали дом. Пока погода позволяла, нужно было многое успеть. Щели между брёвнами заделали пеной, дом подняли, крыльцо начали мастерить.
«Хорошо живём». Как теперь выглядит дом бедной Тани из российской глубинки..Светлана Пикалёва
- Выкопать яму нужно было, потом подвал разобрать да и всё остальное вокруг дома, чтобы брёвна удобно было закатывать. Лес нам дали. Вот так мы сначала дом подняли, а потом дровянник построили. За это Альберт взялся. А те брёвна, что остались, пойдут на баню, - поделилась Елена Михеева.
Чтобы сложить новую печь, пришлось нанимать мастера.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
На полученные деньги в доме переложили печку. Для этого специально наняли мастера. Закупили и новую мебель в обе комнаты.
- Диван у нас новый, стол, холодильник, кухня. А ещё чайник и микроволновая печь. После съёмки стали люди помогать. Всё Тане шло на карточку. А часть денег — мне на сберкнижку. На них мы как раз купили древесину и кирпич, чтобы печку переложить. Осталось теперь только баню сделать, а потом поклеить и покрасить. А веранду мужья дочерей должны уже на этих выходных доделывать, - делится планами Елена Михеева.
Новая микроволновая печь и кухонный гарнитур. Таня несёт в дом каждую копеечку.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Подруга Тани, так себя называет соседка Любовь Шувалова несмотря на большую разницу в возрасте, констатировала, что жить после съёмки того нашумевшего видео, семья стала лучше.
- Хорошо они живут. Не пьют. Даже в день Таниной свадьбы, и то пьяные не были. Машину купили простенькую, но добротную. Таня собирается на права сдавать и водить, чтобы к маме можно было почаще приезжать, - отметила женщина.
БОЛОТО КОРМИТ
Елена Михеева продолжает заниматься сбором ягод.
- Ходила сперва за черникой. Потом две недели отдохнула, банки крутила. Всё своё ведь у нас: в огороде и картошка, её, кстати, мы уже выкопали, и свёкла, и помидоры. Вот заготовок на зиму поставила, а потом снова в лес. За клюквой пошла, - рассказала Елена.
Мама Тани, Елена, обустраивает дом.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Как отмечают соседи, Михеева ходит в лес что называется «день в день». И продолжаться это будет ещё до морозов. На этом почти вся деревня живёт. Рабочий день с 7 утра и до 14 часов дня, утром машина предпринимателя, который заготавливает клюкву, ягодников собирает, в обед привозит назад. Ягоду сдают сразу после сбора. И так каждый день. Вырученные от собирательства за сезон деньги деревенские растягивают почти на год. Только псковское болото и огород и кормит местных жителей.
- Этим зарабатываем. Вот двадцать килограммов набрала сегодня, - сообщила Елена Михеева. - Сейчас клюкву принимают по 50 рублей за килограмм. Первое время в этом году было вообще за 20 рублей. Теперь цены подросли, так что вчера сдала на три тысячи.
Сейчас на вопрос «Как живете?» Михеевы отвечают: «Хорошо живем».
КСТАТИ
Никас Сафронов подарил молодожёнам на свадьбу 100 тысяч. К тому же, известный художник решил выплачивать Тане стипендию.
Известный художник Никас Сафронов проникся историей Тани Михеевой и... пригласил её в столицу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
После свадьбы влюблённые переехали в другой посёлок. Как рассказала мама Елена, снимают квартиру в поселке Пионерное. Муж Тани Михеевой работает в Санкт-Петербурге, занимается перевозками. А Таня уже второй год учится на маляра в дедовичском техникуме. Ей остался последний курс. Правда, работать маляром девушка не собирается. На вопрос: «Как семейная жизнь?» Таня коротко ответила: «Не жалуюсь».
ИСТОЧНИК KP.RU