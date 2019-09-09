Полтора года спустя: как сейчас живёт Таня Михеева из псковской глубинки

В конце августа 2019 года известный российский художник Никас Сафронов устроил девушке из деревни Ручьевая Дедовичского района Татьяне Михеевой уик-энд в Москве. К этой встрече привела история нашумевшая полтора года назад.

Тогда в сети Интернет появилось видео под названием «Девочка, которая живёт с мамой на 450 рублей в месяц». Оно собрало тысячи просмотров и столько же комментариев пользователей. Девочка — Таня Михеева из псковской глубинки. А популярное видео — фрагмент 40-минутного фильма канала «Красная линия» о маленькой сельской школе, которую хотят закрыть.

Героиня видео откровенно рассказывает журналистам на камеру о своей жизни. Таня, которой на момент съёмок было 16 лет, живёт в деревне Ручьевая. Главная её мечта — стать продавцом-консультантом и уехать в Санкт-Петербург, чтобы устроиться там как Тамара, старшая сестра. «Хочу постараться», - заключает Таня.

Отец девушки уже давно живёт в другом населённом пункте. А мама, работавшая в прошлом дояркой, потеряла и этот заработок после развала колхоза. В отдалённой деревушке устроиться никуда более не получилось. «Перебивались» детским пособием — теми самыми 450 рублями. А летом и Таня, и её мама Елена, собирали и сдавали ягоды, чернику и клюкву.

ФОТО: kp.ru. Взгляд у Тани Михеевой не по годам серьёзный.

Когда журналист спрашивает, счастливое ли у неё детство, девушка не выдерживает. Опускает глаза и произносит: «Нет, конечно». А затем закрывает лицо руками и беззвучно плачет, изредка всхлипывая.

Десятки тысяч россиян, после просмотра этого видео задумались о неравенстве в обществе. Многие захотели помочь. Отправляли деньги Тане Михеевой на банковскую карточку, звонили съёмочной группе и выясняли адрес, чтобы отправить посылку. Потом состоялась встреча с известным художником.

«Комсомолка» отправилась в деревню Дедовичского района, чтобы узнать, как изменилась жизнь семьи Михеевых после съёмок интервью.

ГЛАЗА ЗАВИДУЩИЕ

Когда «Комсомолка» в пятницу, 6 сентября, приехала в деревню, в доме Михеевых никого не оказалось. Соседка рассказала, что Елена клюкву собирает, а Таня в Дедовичах на учебе, приедет на выходные.

- Лена, вот-вот вернется, их в это время привозят, - сообщила соседка Любовь Андреевна Шувалова. - Вы подождите.

Стараниями зятя Елены Дмитриевны Михеевой к дому пристраивают новое крыльцо.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Ждать пришлось не долго, в начале третьего Елена Михеева вернулась домой и согласилась рассказать, как сейчас живет ее семья, и показать дом. А через полчаса на пороге появилась и Таня. Фотографироваться отказалась наотрез. Заявила, что на всю жизнь уже «нафотографировалась».

- Не обижайтесь, но я не буду, - отрезала девушка. - Постоянно снимают или звонят по телефону и голосовые сообщения записывают, а потом в интернет выкладывают, и получается какая-то чепуха. Нам постоянно говорят одно, а делают другое. Говорят, что я все деньги растратила. Перевирают постоянно. После этого и обращайся с людьми хорошо, - пожаловалась Таня.

Оказалось, что теперь девушке всё больше пишут злобные комментарии вместо пожеланий добра. Таня стала недоверчивой и осторожной.

Детей с такой судьбой, как у Тани Михеевой, много и в той школе, и во всём районе. Только вот «слава» пришла к Михеевой. А это уже повод для зависти и злословия.

- Вот в школе тогда ещё одна девчонка была. Тоже нигде не работают родители. Отец вот металл собирает, чагу. Постоянно в этом лесу живёт батька. А мать скотину держит. Вот Таня дала интервью, а та девчонка убежала, когда снимали. Не каждый же может так открыто и честно рассказать. Много у нас народу нищенствует, всем хочется денег и помощи, вот и говорят всякое, - объяснила нападки недоброжелателей Любовь Шувалова.

Еще до встречи с семьей мы услышали, что Таня учебу бросила, «денег на пять машин дров насобирала матери, а не купила ни одной», и вообще «пьют они там все». Ехали — предполагали увидеть в доме разруху и «дым коромыслом». В Ручьевой старый дом, где жила Таня, встретил запененными щелями в бревнах , спутниковой антенной на стене и новым крыльцом, правда, еще недоделанным.

Работа на участке идёт полным ходом.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- «Любушка», -она мне говорит,- «Вот обсуждают меня, а я даже на свадьбу себе ни кольца с этих денег, ни серёжек не купила». Всё в дом, каждую копейку в ремонт вкладывают. Бережливая очень Таня. Она хорошая девчонка, такая сердечная. Мне помогает всё время. Вот картошку, например, копала. С удовольствием пришла и денег даже не подумала брать за помощь. Мы дружим с ней всё время, - начала развеивать наши сомнения Любовь Шувалова, у которой завидное хозяйство и 12 внуков подрастает.

ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЬЕ

В июле девушка вышла замуж за 25-летнего молодого человека. На новеньком холодильнике в доме Михеевых красуется мозаика с фотографиями любимых дочек с мужьями.

-Это мы в день свадьбы собирали, - поделилась Елена Михеева.

Муж у Тани что называется «свой», деревенский. Из Заполья в Плюсском районе. Друг семьи старшей дочери Елены Михеевой.

ФОТО: kp.ru. Муж Тани с радостью помогает её семье со строительством.

- Таня и Альберт познакомились в этот Новый год. Альберт меня привёз в деревню. Я праздник встречала у старшей дочки (она недалеко сейчас живёт). Вот так привёз и, они понравились друг другу. А он общительный такой, да и очень трудолюбивый, много чего по дому делает, - рассказала Елена Михеева.

Молодые люди расписались в посёлке Дедовичи, там отпраздновали, а потом в Ручьевую вернулись, соседей на праздник позвали.

ПОДНЯЛИ ДОМ

Молодожёны приезжают на выходные. Да и вообще, по словам соседки, провели в посёлке, помогая матери, почти всё лето. Три летних месяца Михеевы ремонтировали дом. Пока погода позволяла, нужно было многое успеть. Щели между брёвнами заделали пеной, дом подняли, крыльцо начали мастерить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/731054" frameborder="0"></iframe> «Хорошо живём». Как теперь выглядит дом бедной Тани из российской глубинки..Светлана Пикалёва

- Выкопать яму нужно было, потом подвал разобрать да и всё остальное вокруг дома, чтобы брёвна удобно было закатывать. Лес нам дали. Вот так мы сначала дом подняли, а потом дровянник построили. За это Альберт взялся. А те брёвна, что остались, пойдут на баню, - поделилась Елена Михеева.

Чтобы сложить новую печь, пришлось нанимать мастера.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

На полученные деньги в доме переложили печку. Для этого специально наняли мастера. Закупили и новую мебель в обе комнаты.

- Диван у нас новый, стол, холодильник, кухня. А ещё чайник и микроволновая печь. После съёмки стали люди помогать. Всё Тане шло на карточку. А часть денег — мне на сберкнижку. На них мы как раз купили древесину и кирпич, чтобы печку переложить. Осталось теперь только баню сделать, а потом поклеить и покрасить. А веранду мужья дочерей должны уже на этих выходных доделывать, - делится планами Елена Михеева.

Новая микроволновая печь и кухонный гарнитур. Таня несёт в дом каждую копеечку.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Подруга Тани, так себя называет соседка Любовь Шувалова несмотря на большую разницу в возрасте, констатировала, что жить после съёмки того нашумевшего видео, семья стала лучше.

- Хорошо они живут. Не пьют. Даже в день Таниной свадьбы, и то пьяные не были. Машину купили простенькую, но добротную. Таня собирается на права сдавать и водить, чтобы к маме можно было почаще приезжать, - отметила женщина.

БОЛОТО КОРМИТ

Елена Михеева продолжает заниматься сбором ягод.

- Ходила сперва за черникой. Потом две недели отдохнула, банки крутила. Всё своё ведь у нас: в огороде и картошка, её, кстати, мы уже выкопали, и свёкла, и помидоры. Вот заготовок на зиму поставила, а потом снова в лес. За клюквой пошла, - рассказала Елена.

Мама Тани, Елена, обустраивает дом.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Как отмечают соседи, Михеева ходит в лес что называется «день в день». И продолжаться это будет ещё до морозов. На этом почти вся деревня живёт. Рабочий день с 7 утра и до 14 часов дня, утром машина предпринимателя, который заготавливает клюкву, ягодников собирает, в обед привозит назад. Ягоду сдают сразу после сбора. И так каждый день. Вырученные от собирательства за сезон деньги деревенские растягивают почти на год. Только псковское болото и огород и кормит местных жителей.

- Этим зарабатываем. Вот двадцать килограммов набрала сегодня, - сообщила Елена Михеева. - Сейчас клюкву принимают по 50 рублей за килограмм. Первое время в этом году было вообще за 20 рублей. Теперь цены подросли, так что вчера сдала на три тысячи.

Сейчас на вопрос «Как живете?» Михеевы отвечают: «Хорошо живем».

КСТАТИ

Никас Сафронов подарил молодожёнам на свадьбу 100 тысяч. К тому же, известный художник решил выплачивать Тане стипендию.

Известный художник Никас Сафронов проникся историей Тани Михеевой и... пригласил её в столицу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После свадьбы влюблённые переехали в другой посёлок. Как рассказала мама Елена, снимают квартиру в поселке Пионерное. Муж Тани Михеевой работает в Санкт-Петербурге, занимается перевозками. А Таня уже второй год учится на маляра в дедовичском техникуме. Ей остался последний курс. Правда, работать маляром девушка не собирается. На вопрос: «Как семейная жизнь?» Таня коротко ответила: «Не жалуюсь».