У великолучан появился номер телефона псковского губернатора

В Псковской области журналисты проанализировали информационные поводы минувшей недели и составили своего рода рейтинг наиболее значимых событий.

Без сомнения, на себя обратили внимание новости, связанные с началом нового учебного года. Знаковым стало проведение линейки в Дно у стен только что сданной новой школы. Губернатор Псковской области лично приехал, чтобы поздравить педагогов и учеников с 1 сентября. Там же глава региона вышел на связь с правительством — в этот день Дмитрий Медведев проводил селекторное совещание по вопросам готовности к новому учебному году и сдачи школ. По словам Михаила Ведерникова, регион готов сдавать по две школы в год: было бы только федеральное финансирование, пишет Псковское агентство информации.

Начал работу и Кикоинский класс в одной из школ Пскова. Михаил Ведерников побывал на уроке, познакомился с учениками и осмотрел оборудование, с помощью которого будут готовить будущих физиков. Активную работу региональных властей в этом направлении можно только приветствовать: это в буквальном смысле работа на будущее, отмечают журналисты.

Еще одним заметным инфоповодом стало вручение сертификатов победителям конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС). «Если вместе мы будем двигаться и использовать все возможные инструменты, которых много, то возможностей для развития родных территорий у нас будет гораздо больше», - убежден Михаил Ведерников.

Не обошлось на минувшей неделе без ложки дегтя. Первым таким сигналом о том, что на местах не всегда объективны и внимательны к людям, стала история с центром «Подросток» в Пскове. Здесь на линейке в честь старта нового учебного года ученикам и педагогам вдруг объявили о том, что «все могут быть свободны», занятия отменяются, так как зданию нужен ремонт и на ближайшие два года его закрывают. Что делать? Куда обращаться? В решение вопроса вмешался губернатор. Михаил Ведерников потребовал разобраться с авторами такого «поздравления» учащихся в управлении образования города и даже применить дисциплинарные меры. Нашли и площадку, где будут проходить занятия.

Следующим звоночком послужила история с Новоржевом и строящимся здесь стадионом. Глава региона лично побывал на данной территории. Увиденное явно не порадовало. «Подрядчик выполнил работы так, как ему было удобнее: асфальт вокруг стадиона положен плохо, кусками», - оценил объект губернатор и потребовал разобраться, а если представители подрядной компании не изменят отношение к работе, то компания будет включена в реестр недобросовестных подрядчиков.

Обратил на себя внимание и «жест» главы региона в Великих Луках. Местным предпринимателям губернатор продиктовал личный номер мобильного телефона. Он добавил, что готов 24 часа в сутки в «ручном режиме» подключаться к решению проблем бизнеса: «Вместе поедем в министерство, если необходимо, и будем там совместную позицию отстаивать».