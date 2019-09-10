2019-09-10T11:21:11+03:00
Экономика

Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с искусственным интеллектом

Клиентам private сегмента банка «Открытие» стал доступен новый купонный продукт инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Умные инвестиции», построенный на работе искусственного интеллекта
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
Вместо денег купоны - новые инвесттехнологии.Вместо денег купоны - новые инвесттехнологии.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Как стало известно "Комсомольской правде -Псков", эта инвестиционная стратегия от «Росгосстрах Жизнь» привязана к широко диверсифицированному индексу, который каждый месяц учитывает экономические циклы и краткосрочные колебания и сам ребалансируется - в зависимости от динамики. Доходность данного индекса за последние 5 лет составила +47%.

«Умные инвестиции» - индекс, в состав которого входят сразу несколько отраслей: высокие технологии, здравоохранение, развитые и развивающиеся рынки, сырье и USD.

-Среди наших клиентов много довольно осмотрительных инвесторов, которые не готовы делать ставку только на один базовый актив. И новая стратегия избавляет их от «мук выбора» – комментирует Виктория Денисова, руководитель «Открытие Private Banking». – Высокотехнологичные секторы экономики сегодня предлагают инвестиционные идеи с наибольшим потенциалом роста. Также интересен сектор здравоохранения: благодаря новым технологиям он не будет стоять на месте, ведь людьми движет желание побороть заболевания, которые сегодня считаются неизлечимыми. Сырье, облигации и cash являются традиционно защитными активами в случаях негативноых движений рынков. А краткосрочные аномалии нивелируются в том числе за счет географии индекса: развитые и развивающиеся страны. При этом клиентам нет необходимости постоянно мониторить рынок – это делает искусственный интеллект.

Искусственный интеллект сам распознает экономические циклы в разрезе экономик регионов и секторов и ребалансирует состав индекса (распределяет веса в корзине ETF) – увеличивает или уменьшает концентрацию вложений в тот или иной актив.

-Если рынок находится в стадии восстановления или роста, то упор делается на активы с максимальным потенциалом (высокие технологии, здравоохранение, развивающиеся рынки), - объясняет Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь». - Когда заметны признаки потенциальной рецессии – нужно найти чуть более сдержанное сочетание активов (развитые рынки, облигации). А в период спада следует сильнее уходить в денежный рынок, чтобы обезопасить динамику портфеля от падений, и в этом случае «тихой гаванью» могут стать сырьевая отрасль: нефть, газ или золото.

При положительной динамике индекса клиент ежегодно получает купон - весь доход от роста индекса (с учетом коэффициента участия) свыше максимального значения в предыдущие купонные даты. Если значение индекса в купонную дату ниже максимального в любую из предыдущих купонных дат, клиент получает гарантированный купон 0,1%.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В ожидании холодов
Синоптики прогнозируют в столице теплую и слякотную зиму. Видимо, некоторые управляющие компании, отвечающие за жизнь многоквартирных домов, получили этот прогноз раньше всех и поэтому осознанно игнорируют счета за тепло и горячую воду
Новости 24
Школьники из Палкино будут строить роботов при поддержке президента России
Почти 45 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа
Около 360 тысяч потратят на ремонт моста через реку Олешенка в Псковском районе
Псковский район получит свыше 70 тысяч евро для профилактики лесных пожаров
Власти Великих Лук: Переименовать ли улицу Зеленую — решат ее жители
Администрация Псковской области поддержит региональный Союз садоводов
Эксперты выступают против ликвидации садоводческих товариществ в Псковской области
Агрессивный военнослужащий из Острова получил штраф 10 тысяч за избиение знакомого
В Псковской области создадут Союз садоводств
В Псковской области назвали причины закрытия садоводческих товариществ
Кооперационные цепочки дальнейшего сотрудничества выстраивает «Титан-Полимер» в рамках форума в Санкт-Петербурге
Ультрасовременная «Пятерочка» и «Подружка» откроются в «Максимусе» в Пскове
Группа «Пропаганда» выступит в честь Дня лесного работника в Псковской области
В Пскове открывается Яндекс.Лицей
До конца года в Псковской области раздадут 6,5 тысяч «Подарков новорождённым» общей стоимостью в 32 миллиона
Легкоатлет из Пскова вновь завоевал «золото» на Чемпионате России
Великолучанку осудили на полтора года за убийство мужа-тирана
Почти 80 процентов мандатов в Псковской области заняли представители «Единой России»
В Псковской области директор интерната украл у своего подопечного 325 тысяч
Результаты выборов в Псковской области не соответствуют ожиданиям — секретарь «Единой России»
Перевезти домашнего питомца станет проще и быстрее для псковичей
Безработный пскович обокрал дачницу из Санкт-Петербурга
Прямой авиарейс из Пскова до Калининграда откроется в ближайшее время
Житель Печорского района отправится в тюрьму за нападение с ножом на сотрудницу магазина