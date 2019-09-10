2019-09-10T17:44:27+03:00
Общество

Пскович, а ты не должен Россельхознадзору?

Проверь себя сам, пока не пришел земельный инспектор
Елизавета СЛАВЯТИНСКАЯ
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Пройди тестирование и узнай, не нарушил ли ты требования Россельхознадзора.Пройди тестирование и узнай, не нарушил ли ты требования Россельхознадзора.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Корреспондент «Комсомолки» протестировал на себе инновационную разработку Россельхознадзора и узнал, что его земельный участок не соответствует требованиям аж на 60 тысяч рублей.

Территориальное управление Россельхознадзора впервые представило результаты деятельности ведомства в новой форме публичных слушаний. Сотрудники рассказали об итогах работы управления в области землепользования, ветеринарного и фитосанитарного надзора за первое полугодие.

Публичные слушания дали возможность предпринимателям, фермерам, представителям органов власти и другим заинтересованным жителям принять активное участие в обсуждении. После открытого совещания некоторые просьбы и пожелания начальник управления Сергей Кармазин взял на карандаш.

Помимо статистических данных, управление представило собственную разработанную инновацию – онлайн-проверочный лист по земельному надзору, анонимную «самопроверку» на соблюдение требований земельного законодательства.

КСТАТИ

Пройти тестирование можно на сайте Россельхознадзора:

ursn.spb.ru/testing/

РЕПЕТИЦИЯ ПРОВЕРКИ

Тестирование могут пройти индивидуальные предприниматели, юридические лица и простые граждане. Указываете свой правовой статус перед прохождением онлайн-проверки и в путь.

Система пытается узнать, насколько добросовестно вы следите за участком: обрабатываете ли почву, удобряете ли землю, не допустили ли загрязнения и зарастания владений. Вам предлагается утвердительно или отрицательно ответить на 23 вопроса, что занимает не более пяти минут. И репетиция проверки от земельного надзора завершается онлайн-вердиктом.

Отвечать на вопросы лучше максимально честно. Это в ваших интересах!

Отвечать на вопросы лучше максимально честно. Это в ваших интересах!

На страничке с результатом указаны вопрос, ответ на который выявил нарушения, статьи Земельного кодекса, требования которых нарушены, и предполагаемое наказание. А чтобы закрепить результат, внизу еще одна табличка – размер штрафа за нарушение в тысячах рублей.

Итоги самообследования, кстати, можно распечатать и повесить на стенку до устранения безобразия на вашем участке (если уж вы его запустили).

Таблица поможет разобраться с нарушениями на вашем участке.

Таблица поможет разобраться с нарушениями на вашем участке.

А если вы выращиваете продукты, но все же не сильны в терминах, создатели чек-листа к каждому вопросу подготовили примечание с объяснением термина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кармазин, начальник управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской:

«Результаты самообследования являются ориентировочными показателями возможного наличия либо отсутствия в деятельности самообследуемого лица нарушений обязательных требований в области государственного земельного надзора и не могут являться доказательствами, подтверждающими наличие или отсутствие вины в совершении административных правонарушений».

Штрафы - веский повод поработать над ошибками.

Штрафы - веский повод поработать над ошибками.

БЕЗ ПАНИКИ

Права и обязанности землевладельцев и арендаторов участков в России установлены Земельным кодексом РФ и федеральными законами. Землепользователь обязан обрабатывать, очищать и защищать почву от эрозии, проводить мелиоративные мероприятия, земля не должна зарасти деревьями, кустарниками и сорными растениями, деградировать, загрязниться или истощиться.

Когда корреспондент «Комсомолки» прошел тест на соответствие состояния земельного участка нормам землепользования как физическое лицо, волосы встали дыбом. В 8 из 23 вопросов ответ оказался «неправильным», что фиксировало нарушения множества требований Земельного кодекса и каралось по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях приблизительно на 60 тысяч рублей.

И тех, кто не читает предисловия, может не на шутку напугать такой результат. Перед прохождением теста Россельхознадзор объясняет:

1. Плановая проверка по подобному чек-листу на соответствие земли требованиям законодательства не проводится для физических лиц. А возможность пройти тест – способ информирования граждан, своеобразная «памятка» по землепользованию.

2. Управление контролирует только земли сельскохозяйственного назначения. К ним не относятся сады, огороды и участки, на которых стоят гаражи и другая недвижимость.

3. Данная самопроверка является анонимной и не служит инструментом сбора данных о нарушениях, она призвана указать предприятию на «опасные зоны» и помогает подготовиться к плановой проверке.

Как ухаживать за участком, чтобы не получить штраф? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как ухаживать за участком, чтобы не получить штраф?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО ЕЩЕ

В разработке у управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям находится онлайн-проверочный лист по перевозке домашних животных. Как отметил на публичных слушаниях руководитель территориального управления Сергей Кармазин, не смотря на то, что на сайте ведомства есть памятка с ветеринарными требованиями к перевозке домашних животных, в ведомство часто поступают вопросы от граждан.

В связи с этим Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору создает веб-страницу, которая в форме теста дает информацию о правилах транспортировки домашних животных и позволяет заранее подать заявление на оформление сопроводительных документов, чтобы ускорить контроль при выезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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