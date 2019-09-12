2019-09-12T15:32:32+03:00
Экономика

Банк «Открытие» создаст консолидированные Центры обработки данных для компаний группы «Открытие»

Это поможет компаниям Группы обеспечить рост бизнеса и существенно уменьшить эксплуатационные расходы
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
Банк "Открытие" создаст Центр обработки данных.Банк "Открытие" создаст Центр обработки данных.
Изменить размер текста:

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", проект разбит на два основных блока.

Первый предусматривает создание основного дата центра на собственных площадях. Второй - создание резервного ЦОДа в Москве на базе одного из коммерческих ЦОДов, сертифицированного по категории Tier-3*.

По завершении проекта все основные вычислительные мощности банка «Открытие», «Открытие Брокер», НПФ «Открытие», страховой компании «Росгосстрах» и Росгосстрах Банка будут размещены на базе созданных площадок. Основная задача – обеспечить переход компаний Группы «Открытие» от разрозненной к единой структуре высокодоступных и централизованных ЦОД. На момент старта проекта оборудование компаний Группы размещалось на 35 различных серверных площадках.

В рамках централизации также будут обеспечены повышение доступности ЦОД, информационных систем и сервисов, возможность масштабирования ИТ-ландшафта для роста бизнеса компаний Группы и оптимизация эксплуатационных затрат.

Уникальность проекта состоит в необходимости обеспечить бесшовную и незаметную для клиентов консолидацию и миграцию ИТ-ландшафтов крупного работающего банка и дочерних компаний в целевые ЦОД.

Собственный основной высоконадежный Центр обработки данных банка «Открытие» планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. На текущий момент уже выбрано место размещения собственного ЦОД, идет этап проектирования.

Резервный коммерческий ЦОД был выбран в начале 2019 года на открытых торгах на электронной торговой площадке, во 2 квартале была завершена пуско-наладка и ввод его в эксплуатацию. Сейчас осуществляется миграция ИТ-систем и оборудования БФКО на площади резервного ЦОД.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие»:

«Проект включает не только создание и запуск ЦОД, но и процедуру миграции ИТ-оборудования и систем на новые площадки. При этом процесс выбора самого коммерческого ЦОД – это только базис для построения высоконадежной инфраструктуры банка. При выборе оператора ЦОД в банке «Открытие» была сформирована экспертная группа для определения потребности в площадях и мощностях банка и компаний Группы на горизонте 3-5 лет, оценки рынка ЦОД, опыта других крупных компаний, формулирования требований к поставщикам услуги. Сама процедура выбора проводилась через закупку на электронной торговой площадке, где и было выбрано наилучшее для банка предложение. Безусловно, запуск любого ЦОД невозможен без привлечения профессиональных компаний-партнеров, в первую очередь самого оператора ЦОД, который должен подготовить машинные залы к эксплуатации: сделать инженерные системы энергоснабжения, теплоотвода, пожаротушения. Кроме того, в коммерческом ЦОД оператором реализована оптическая структурированная кабельная система(СКС) на базе решений Corning, созданная исходя из текущих и плановых потребностей банка и дочерних компаний».

* Все сертифицированные центры обработки данных делятся на четыре категории, четвертая категория является наивысшей. Соответствие той или иной категории указывает на уровень резервирования инфраструктуры, физической безопасности и надежности как инфраструктурной части и строения ЦОД в целом, так и процессов обслуживания и управления ЦОД. Официальное соответствие категории подтверждает Uptime Institute или TIA (Telecommunications Industry Association).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО«Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Молодожены в кедах, гости без подарков и экономия на Джигурде: Как кризис ударил по свадебному бизнесу
Так мало браков Росстат еще не фиксировал никогда в постсоветской истории. Но и те, кто становятся молодоженами, предпочитают экономить практически на всем
Новейшие российские разработки в области информационных технологий будут представлены на Международном конгрессе WCIT 2019
С 6 по 9 октября в Армении пройдет Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT 2019 — одно из самых крупных и престижных событий в этой сфере
Новости 24
Бесплатный мастер-класс по видеоблогингу состоится в Пскове
На автодороге Петербург — Псков 23-летний водитель легковой машины влетел в фуру
В Псковской области начался 4-й чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов
Прожиточный минимум псковских пенсионеров вырастет в 2020 году
Жителям региона рассказали, как получить звание «Почётный гражданин Псковской области»
Дожди и похолодание придут в Псковскую область 13 сентября
Погоня со стрельбой завязалась на дороге в Пскове
Молодой водитель сбил 5-летнего мальчика на улице Труда в Пскове
В Псковской области выросли необычные грибы размером с баскетбольный мяч
Фестиваль боевых искусств пройдет в Великих Луках в субботу
Житель Опочки залез в дом, чтобы помириться с бывшей подругой, а хозяйка пожаловалась полиции
Сотрудник вуза Псковской области отправится в тюрьму на 12 лет за получение взятки от студентки
Подешевели билеты на автобус из Пскова до Новгорода и Великих Лук
Деревни Псковской области изменят названия и «переедут» в другую волость
На участке «Псков-Родина» появился новый асфальт и автобусные остановки почти за 30 миллионов
Вице-премьер правительства России оценила туристический потенциал Псковской области
Псковские контрабандисты пытались передать в Латвию 14 тысяч пачек сигарет
На «Вахте памяти» в Локнянском районе обнаружили останки ста солдат
Трое несовершеннолетних из Пустошки и их взрослый приятель понесут наказание за многочисленные кражи
Организатору нарколаборатории в деревне Плюсского района грозит пожизненный срок
Псковским спортсменам будут выплачивать от 15 до 40 тысяч рублей
«Титан-Полимер» пригласили в состав многокомпонентного кластера в Санкт-Петербурге
Псковский технический лицей получит грант в 6 миллионов
Псковский вертолётчик получил штраф за обман начальства ради надбавки к зарплате
Следственный отдел выясняет судьбу человека, прыгнувшего с моста в Пскове
Школьники из Палкино будут строить роботов при поддержке президента России
Почти 45 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа
Около 360 тысяч потратят на ремонт моста через реку Олешенка в Псковском районе
Псковский район получит свыше 70 тысяч евро для профилактики лесных пожаров