Банк «Открытие» создаст консолидированные Центры обработки данных для компаний группы «Открытие»

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", проект разбит на два основных блока.

Первый предусматривает создание основного дата центра на собственных площадях. Второй - создание резервного ЦОДа в Москве на базе одного из коммерческих ЦОДов, сертифицированного по категории Tier-3*.

По завершении проекта все основные вычислительные мощности банка «Открытие», «Открытие Брокер», НПФ «Открытие», страховой компании «Росгосстрах» и Росгосстрах Банка будут размещены на базе созданных площадок. Основная задача – обеспечить переход компаний Группы «Открытие» от разрозненной к единой структуре высокодоступных и централизованных ЦОД. На момент старта проекта оборудование компаний Группы размещалось на 35 различных серверных площадках.

В рамках централизации также будут обеспечены повышение доступности ЦОД, информационных систем и сервисов, возможность масштабирования ИТ-ландшафта для роста бизнеса компаний Группы и оптимизация эксплуатационных затрат.

Уникальность проекта состоит в необходимости обеспечить бесшовную и незаметную для клиентов консолидацию и миграцию ИТ-ландшафтов крупного работающего банка и дочерних компаний в целевые ЦОД.

Собственный основной высоконадежный Центр обработки данных банка «Открытие» планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. На текущий момент уже выбрано место размещения собственного ЦОД, идет этап проектирования.

Резервный коммерческий ЦОД был выбран в начале 2019 года на открытых торгах на электронной торговой площадке, во 2 квартале была завершена пуско-наладка и ввод его в эксплуатацию. Сейчас осуществляется миграция ИТ-систем и оборудования БФКО на площади резервного ЦОД.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие»:

«Проект включает не только создание и запуск ЦОД, но и процедуру миграции ИТ-оборудования и систем на новые площадки. При этом процесс выбора самого коммерческого ЦОД – это только базис для построения высоконадежной инфраструктуры банка. При выборе оператора ЦОД в банке «Открытие» была сформирована экспертная группа для определения потребности в площадях и мощностях банка и компаний Группы на горизонте 3-5 лет, оценки рынка ЦОД, опыта других крупных компаний, формулирования требований к поставщикам услуги. Сама процедура выбора проводилась через закупку на электронной торговой площадке, где и было выбрано наилучшее для банка предложение. Безусловно, запуск любого ЦОД невозможен без привлечения профессиональных компаний-партнеров, в первую очередь самого оператора ЦОД, который должен подготовить машинные залы к эксплуатации: сделать инженерные системы энергоснабжения, теплоотвода, пожаротушения. Кроме того, в коммерческом ЦОД оператором реализована оптическая структурированная кабельная система(СКС) на базе решений Corning, созданная исходя из текущих и плановых потребностей банка и дочерних компаний».

* Все сертифицированные центры обработки данных делятся на четыре категории, четвертая категория является наивысшей. Соответствие той или иной категории указывает на уровень резервирования инфраструктуры, физической безопасности и надежности как инфраструктурной части и строения ЦОД в целом, так и процессов обслуживания и управления ЦОД. Официальное соответствие категории подтверждает Uptime Institute или TIA (Telecommunications Industry Association).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО«Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.