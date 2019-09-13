Псковское вино из свёклы

В начале сентября в Псковской области собрались лучшие в России эксперты по туризму, ресторанному бизнесу и гастрономии и даже шеф-повар мирового уровня. Гости побывали в разных уголках региона в поисках ответа на вопрос: возможен ли гастрономический туризм на Псковщине. За несколько дней эксперты сумели погрузиться в русскую культуру и псковский быт, а заодно оценить гостиничные комплексы, рестораны, фермы, попробовать местные продукты питания, пообщаться с производителями, рестораторами и узнать, хороша ли Псковская земля для гастротуриста.

ГАСТРОАКТИВИСТЫ И ГАСТРОЭНТУЗИАСТЫ

Судак по-псковски, цукаты из клюквы, «Хиловская» минералка, страусиная ферма – потенциал к гастрономическому туризму налицо. Но, к сожалению, по взмаху волшебной палочки регион не встанет в топ самых привлекательных мест для любителей местной кухни.

- Псковская область предлагает разноплановый продукт на любой вкус и платежеспособность. Вам есть, что предложить туристам, но есть и над чем работать. У региона есть все перспективы, особенно в развитии международного туризма, - отметила Светлана Гонецкая, заместитель директора по работе с органами власти и коммуникациями туристического агентства TUI Russia & CIS.

Одно из главных условий – это желание, и оно у нас есть. Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, после экспедиции сказал, что у псковичей горят глаза, среди производителей и рестораторов он встретил много «гастроактивистов» (в таких категориях эксперт судит об активности продвижения региона среди жителей). И, кстати сказать, эту экспедицию по Псковской области инициировал вот такой же «гастроэнтузиаст», Светлана Ярлыковская, руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области.

ФОТО: pixabay.com. Удивила ли наша кухня шеф-повара мирового уровня?

ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ В ПСКОВЕ - ВОЗДУХ

Ну а что сказал гость, перед которым у псковских поваров подкашивались ноги? Мишель Луи Ленц, шеф-повар ресторана высокой французской кухни Cristal Room Baccarat, обладатель звезды Мишлена, заглянул с «ревизией» в псковские кастрюльки.

«Лучший продукт в Псковской области – это воздух». Так выразился Мишель Луи Ленц, но не спешите принять за оскорбление. Большое впечатление на эксперта произвела чистота Псковщины: природы и русской души. Это открыло для француза другую Россию.

- Воздух, русская душа, вежливость и чистота, - перечислил Мишель Луи Ленц то, что его поразило в экспедиции. Французскому шефу Псковская область напомнила Нормандию, но в то же время наша земля впитала всю русскую духовность и культуру.

Главное богатство Псковской земли – чистота природы, именно в такой почве рождается вкусный и качественный продукт, но здесь Мишель Луи Ленц сделал серьезное замечание.

- Чтобы продукты, которые производятся фермерами стали пригодными и интересными для потребителя, необходимо приложить большие усилия к их переработке и при этом сохранить природу. Это очень сложно и в одиночку фермеры не справятся, нужна помощь региона, - французский шеф-повар то и дело сравнивал обстоятельства в России и Европе.

А лучший продукт региона - чистый воздух!Фото: Дарья ХВАТКОВА

Развитие туристического потенциала – комплексная и командная работа. Вот бы и во власти прибавилось «гастроэнтузиастов». Псков медленно, но верно приближается к этому. Леонид Гелибтерман заметил, что в этот раз у власти «добавилось отзывчивости» по сравнению с его первым визитом в регион.

А ЧТО ЖЕ ПОЛОЖИТЬ В ЧЕМОДАН?

Есть ли в Пскове гастрономический сувенир? Что из съестного туристу увести с собой? Несмотря на то, что Мишель Луи принципиально не дает оценок блюдам и заведениям, Леонид Гелибтерман «по секрету» поделился, что шеф увезет из Пскова сушеную калину.

- Мы обедали в Изборске. В завершении обеда всегда подаются «заедки». И нам в качестве «заедок» подали сушеную калину, что для местных жителей, наверняка, является совершенно обычным явлением. Когда Мишель попробовал цукаты, он попросил: «Можно и мне чуть-чуть, в Москве такого не найдешь», - рассказывает Леонид Гелибтерман.

Изобилие псковской земли во всей красе.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Хотя псковичи готовы вывалить целый список претендентов на звание гастрономического сувенира региона, мало что из этого входит в меню, мало что активно популяризируется.

- Надо не просто знать, что это ваше, надо позиционировать продукты как псковские, - замечает представитель турагентства Светлана Гонецкая.

В общем, псковские продукты надо сделать брендом. Вот человек смотрит на карту и на определенных участках в его мозг поступают импульсы: «Пряник», «Перепечи», «Варенье из огурцов».

Но бренд не только в продуктах, это комплексное понятие. Мишель Луи Ленц назвал составляющие качественного туристического продукта по европейским меркам: инфраструктура, продукты питания и культурное наполнение. Необходимо привести в порядок дороги и дорожки, таблички и указатели – создать картинку и удобства. Зарегистрировать местные гастрономические бренды - эксперты привели образцовые примеры: минеральная вода «Хиловская» и «Столбушинский продукт». Все это пронизать лучами русской культуры и духовности. Еще этот громадный продукт нужно суметь защитить юридически.

ФОТО: Дмитрий САМОСУДОВ. Заграничные эксперты прошлись по псковским ресторанам.

Сильными местами региона в туристическом отношении эксперты признали Изборск, Малиновый хутор и страусиную ферму. Особым, притягательным из-за своей духовной ауры местом, обозначили Печоры.

ПО ТУ СТОРОНУ ОЗЕРА

Эксперт по туризму Светлана Гонецкая сразу отметила удачное географическое расположение региона. Это же благодать для развития международного туризма. Об этом думает и наш «сосед», эстонец Тауно Лаасик. Тауно является автором проекта «Причудская кухня» и создателем гастрономического маршрута «Улица кухни Причудья». Пока что протяженность маршрута – 175 километров, что очень мало, по мнению создателя. Гастрономический активист мечтает провести туристов вокруг Псково-Чудского озера, расширив маршрут до 400 километров, объединив два государства.

- Я считаю, что наши кухни очень похожи. Мы выращиваем одно и то же сырье, но готовим разные блюда. Туристам будет интересно сравнить способы использования продукта разными кухнями, - рассказывает Тауно Лаасик. Кстати, эстонец считает, что такой гастромаршрут претендует на большую популярность в Европе.

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ

27 сентября псковскую кухню представят на заседании Московского гастрономического дипломатического клуба. Потенциал региона к гастрономическому туризму оценят мировые эксперты.

- Псковская область будет иметь там возможность показать себя во всей своей гастрономической, туристической красе, - объясняет Леонид Гелибтерман.

В Москве пройдет дегустация блюд от псковских шеф-поваров, отбор региональных производителей, и эксперты обсудят уровень притягательности Псковской области для туристов. А клуб-то не просто московский, оценить «щечки судака» съедутся послы из 25 стран. И все это исключительно ради псковской кухни.

В декабре и того больше: со 2 по 6 декабря псковская кухня «поедет» на Российскую гастрономическую неделю в Ереван.

Мишель Луи Ленц.Фото: Елизавета Славятинская

ТОП-10 ПРОДУКТОВ, ДОСТОЙНЫХ БЫТЬ БРЕНДАМИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ

- Сушеная калина

- Травяные сборы

- Ягодные настойки и ликеры

- Цукаты из клюквы

- Яблочно-грушевый сидр

- «Вина» из ягод

- «Вино» из свеклы

- Изборский пряник

- Минералка «Хиловская»

- «Столбушинский продукт»

ГДЕ ПОБЫВАЛИ ЭКСПЕРТЫ:

- Гостиница «Имение Алтунъ»

- Семейная сыроварня «Душевный хутор»

- Страусиная ферма «Изборский страус»

- Малиновый хутор

- Гостиничный комплекс «Изборск»

- Печоры

- Талабские острова

- Гостиница «Old the State»

- Ресторан «Двор Подзноева»