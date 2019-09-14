Псковская филармония молодеет на 76-м году жизни

75-й филармонический сезон был отмечен яркими фестивалями, концертами, «звездным» сотрудничеством с талантливыми музыкантами и именитыми коллективами, гастролями и полными залами. Филармония сполна воплотила задуманное, потому в новом сезоне придется посоревноваться в мастерстве и качестве программы с самой собой.

- Высокая планка качества и фамилий звезд, которые выступали вместе с нами на этой сцене, не позволяет нам снижать напор нашего творчества в этом году, - заверяет художественный руководитель, главный дирижер Симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

КАСТА ПСКОВСКИХ БАЛЕТОМАНОВ БУДЕТ ДОВОЛЬНА

Псковская областная филармония в этом «музыкальном году» продолжает сотрудничество с Имперским русским балетом, Московской филармонией, солистами и оркестром Мариинского театра, выдающимися музыкантами и артистами.

- На нашей сцене выступают красивые, молодые и яркие солисты Мариинского театра – это то, чем я горжусь. Наша публика видит молодую энергию, слышит замечательных певцов, - рассказывает Николай Хондзинский и даже сам маэстро не скрывает, что благоговеет при выходе на сцену с такими талантами.

Псковичам уже очень полюбились выступления Имперского русского балета. По выражению Николая Хондзинского, в Пскове появилась «каста балетоманов», которая не будет разочарована программой этого сезона: балет Гедиминаса Таранды покажет псковичам «Щелкунчика» и «Спящую красавицу».

- Сотрудничество с такими организациями заставляет забыть о каких-то ограничениях, забыть, что есть что-то невозможное в творческом смысле, - делится худрук и главный дирижер оркестра.

ФОТО: Театрально-концертная дирекция. В новом сезоне псковичей ждёт много интересных событий.

Коллектив Псковской областной филармонии чувствует огромную поддержку от слушателей. В 2019 году впервые прошли летние филармонические сезоны и, несмотря на время дач и отпусков, концерты прошли при аншлагах. И, по старому-доброму выражению, по многочисленным просьбам зрителей, летнему сезону – 2020 быть.

ФИЛАРМОНИИ 75!

В этом году в филармонии два знаковых события – 75 лет исполняется Псковской областной филармонии и 40 лет ансамблю «Псков».

76-й филармонический сезон открывается 5 октября грандиозной кантатой Карла Орфа «Кармина Бурана». По словам маэстро, это сочинение только один раз исполнялось в стенах псковской филармонии и вообще является редким для исполнения, потому что требует больших сил и таланта музыкантов. Псковский симфонический оркестр исполнит кантату вместе с хором Санкт-Петербургского Государственного университета, которые уже демонстрировали псковской публике «Реквием» Моцарта.

А вот 25 октября филармония празднует день рождения да рассчитывает, что годовщина станет важной датой в культурной жизни региона, потому готовит запоминающийся гала-концерт с множеством сюрпризов. Мэтры классической музыки осенью выйдут на сцену с юными псковскими талантами. На концерте, посвященном юбилею филармонии, выступят солисты Мариинского театра и юный пианист, ученик Псковской детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова, Василий Черотченко. «Юное дарование Псковщины» впервые на профессиональном концерте исполнит 23-й концерт Моцарта, выйдет на одну сцену с выдающимся Псковским симфоническим оркестром и солистами Мариинки.

ФОТО: Театрально-концертная дирекция. Всех псковичей филармония приглашает на юбилейный концерт в честь Дня рождения.

«МОЛОДАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ВАЛТОРНА»

- Постепенно мы движемся в сторону полной комплектации оркестра, - обрадовал художественный руководитель Псковского симфонического оркестра. По словам Николая Хондзинского, недостаток музыкантов и конкретных инструментов в ансамбле сохраняется, несмотря на появление новых «звездочек».

В том году коллектив пополнился двумя ударниками, двумя скрипачами и арфой. Появление арфы в псковском оркестре по-хорошему шокировало слушателей, ведь ранее этого инструмента никогда не было в нашем городе.

В преддверии 76-го филармонического сезона худруку вновь есть, чем удивить: звучание оркестра преобразится с появлением второго очень редкого и ценного музыкального инструмента – валторны (Александр Герасимов). И на этом новости не заканчиваются: в этом году удалось усилить группу виолончелей (София), фаготов (Санджи), а еще…

ДИРИЖЁР? ЕЩЁ ОДИН?

- Улучшение качества – рутинная и неприятная работа, делать которую необходимо, чтобы оркестр звучал лучше. Достижение этих целей возможно только при командной работе, компромисс и понимание необходимы и между дирижерами, - отмечает художественный руководитель, главный дирижер оркестра Николай Хондзинский.

Постойте-ка. Между дирижерами? Именно так. Отныне в Псковском симфоническом оркестре появился второй дирижер – аспирант Санкт-Петербургской консерватории Василий Юркевич.

Уже в сентябре новый дирижер представит концерт в Великих Луках, а в следующем месяце состоится дневной детский концерт. В ноябре оркестр объединит свое звучание с группой «Доньял» с Фарерских островов.

ФОТО: Театрально-концертная дирекция. Ну какой же оркестр без талантливого дирижёра?

В НОВОМ СЕЗОНЕ НОВЫЕ СКИДКИ

Дирекция Псковской областной филармонии преобразовала систему абонементов для постоянных слушателей. Из традиционных скидочных наборов сохранилось три: детский, семейный и абонемент в виртуальный концертный зал, которые будут продаваться с 12 по 16 сентября.

С середины этого месяца заработает новая система скидок, которая позволит каждому индивидуально подобрать свой собственный абонемент.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова заметила, что в данном случае фактически работает система абонементов, но теперь слушатель не обязан покупать концертную серию, определяемую филармонией, он выбирает те мероприятия, которые ему интересны, и получает большую скидку.

Так какой наша филармония предстанет в новом году? Подытожим словами маэстро: «Наша филармония сегодня – это красота, молодость, порыв и энергия, которые помогают слушателям чувствовать музыку».

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