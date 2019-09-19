Псковские корни робота Федора

Робот Федор уже несколько лет эпатирует публику своими «подвигами», а первые лица государства все не нарадуются смышленым человекоподобным андроидом. В конце августа он даже побывал в космосе. Правда, особо полезного там ничего не сделал. В Пскове нашелся физик, который утверждает, что еще в 90-х годах придумал, как приспособить антропоморфных роботов к работе в чрезвычайной ситуации и глубоко под водой.

Робот Федор создавался для МЧС, чтобы заменить людей в ситуациях опасных для здоровья и жизни. Но пока аватар выполняет простые действия из повседневной жизни: водит машину, распиливает доски, сверлит дрелью, вытирает руки полотенцем. Самым «экстремальным» действием Федора стал недавний полет в космос. Несмотря на усилия изобретателей, в ситуации многозадачности робот до сих пор не может обойтись без человека. Надо сделать что-то посложнее — включают режим копирования действий оператора. Но с копирующим режимом тоже не все гладко. Как быть оператору, если роботу нужно плыть вниз головой? Человеку нелегко принять положение тела, непривычное для вестибулярного аппарата - задавать команды становится неудобно, трудно и даже вредно для здоровья. Космонавты на МКС, управлявшие Федором в копирующем режиме, это подтвердили.

КРЕПКО СТОЯТЬ НА НОГАХ

- В Чернобыле после аварии в 1986 году уже были роботы, но на гусеницах и очень тяжелые. Помимо того, что ими было неудобно управлять, у них была низкая проходимость. Это только на паркете гусеничные и колесные роботы лихо катаются перед начальством, а в реальных завалах они застревают, - объясняет, откуда растут ноги его идеи, физик, пскович Александр Стрельцов.

Подвес Стрельцова для управления роботом.

Мысль о том, что роботу нужны ноги, витала в воздухе еще в 70-х годах прошлого века. Известна публикация сербского ученого Миомира Вукобратович от 1976 года «Шагающие роботы и антропоморфные механизмы». Догадывались об этом и другие изобретатели. В их числе и Александр Стрельцов.

Правда, сначала молодой и активный, вот-вот из университета и с большими амбициями Александр Стрельцов позарился на мировые богатства, таящиеся в недрах океана, которые невозможно добыть без помощи умных машин. Он предполагал, что антропоморфные роботы с копирующим режимом заменят водолазов при погружении на большую глубину, где таятся сокровища. Но заглядывая вперед, понимал, что аватар понадобится не только для добычи полезных ископаемых со дна морского, но и для устранения последствий новых трагедий, подобных Чернобылю.

Роботы уже давно помогают человеку в разных сферах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из этого родилась идея, как облегчить жизнь оператору в экстремальной ситуации, когда неудобно вертеться, изгибаться или стоять на голове в экзоскелете, через который передается импульс роботу.

Как утверждает Стрельцов, он придумал механизм подвеса, который зафиксирует оператора и при этом позволит ему выполнить любое действие и принять любое положение. Это система из нескольких колец, предмет внутри которой - в данном случае – оператор- может вращаться одновременно в нескольких плоскостях. Изобретение решает все проблемы: у робота появятся полноценные ноги, а оператору будет легко указывать действия машине, уверен псковский изобретатель.

УЧИТЕЛЬ ИЗ ПСКОВСКОЙ ГЛУБИНКИ

Александр Стрельцов окончил Тартуский университет по специальности «Физика». Еще с конца прошлого века изобретатель сотрудничает с Псковским государственным университетом, а в 2001 году переехал в область и устроился на работу в школу деревни Гораи Островского района. Имея достижения в области робототехники, ядерной физики и металлургии, разрабатывая еще 2 патента, Александр на протяжении 17 лет передавал знания маленьким жителям Островского района. Сам же герой публикации заинтересовался наукой еще в 3 классе.

ФОТО: Личный архив героя публикации. Александр Стрельцов получил патент в 1999 году.

- Когда я учился в школе, у нас на шкафу было много книг. Я залез туда и нашел учебник сестры по физике за 10 класс. Я открыл его и влюбился в эти картинки и чертежи. Так я решил стать физиком, хотя до этого мечтал быть фокусником - поделился изобретатель. Фокусник, волшебник, физик – возможно, здесь и есть какая-то связь.

Сегодня Александр Стрельцов известен в научном сообществе, ведет сайт, где публикует теоретические находки и подробно рассказывает о своих разработках, и участвует в международных конференциях, а также немного грустит, что столь перспективное изобретение осталось без внимания.

ПАТЕНТ ДАЛИ, НО РОБОТА НЕ СОЗДАЛИ

В России оценкой изобретений занимается Роспатент, который всесторонне анализирует предложение кандидата. Разработка должна быть уникальной и новой, то есть нигде не использоваться, а также быть потенциально применимой. Так в 1999 году находку псковича, систему подвеса для оператора, официально признали уникальной и полезной: 10 августа 1999 года Российское агентство по патентам и товарным знакам признало Стрельцова Александра Яковлевича автором изобретения № 2134193 и выдало патент.

Но дальше дело не пошло.

Человекоподобные андроиды в современном мире уже давно не новость!Фото: Евгения ГУСЕВА

- Ты нам спичку сейчас отдашь, а мы тебе потом желтые штаны привезем, – мужчина уверяет, что при работе с изобретателями в России действуют принципы из известного фильма «Кин-дза-дза». Мол, вы нам предоставьте подробную информацию, мы сконструируем, а с вами потом свяжемся.

- Мои изобретения касаются серьезных сфер: металлургии, ядерной физики, робототехники. Когда я начинаю рассказывать о своей разработке, авторитетные специалисты заверяют: «Работать не будет», - а потом продвигают те же идеи от своего имени, не указывая автора. Это наука. Там огромная конкуренция, - огорчается Александр Стрельцов.

МИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ

Пскович уверяет, что предвидел крушение атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск».

ФОТО: Личный архив героя публикации. Патент псковского изобретателя.

- Я свое открытие предложил и военным, и во все профильные институты. Я тогда письмо в ФСБ направил листов на сорок: с документами, чертежами, аудиозаписями. Я там написал, что может утонуть подводная лодка, и будет много жертв. А через год и два месяца как раз произошла трагедия «Курска», и это действительно мистическое совпадение, - делится Александр Стрельцов и ужасается: ведь технологии еще в 80-ых годах позволяли изобрести многофункционального робота для глубоководного погружения.

КСТАТИ

За разработку российского антропоморфного робота взялись конструкторы из Магнитогорска. В 2016 году «родился» Final Experimental Demonstration Object Research – FEDOR (Финальный Экспериментальный Демонстрационный Объект Исследований).