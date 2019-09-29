СНТ: было пятьсот, стало триста

С прошлого года псковские садоводы загружают дары своих садов и огородов в кладовки с мыслью, что этот урожай может стать последним.

- Сейчас ребром стоит вопрос о сохранении коллективного садоводства в Псковской области, - заявила директор Центра эффективного сельского хозяйствования и садоводства Анна Войченко и рассказала, что с 2018 года по всей России ликвидируются садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Наш регион не исключение.

- Раньше, до принятия нового закона о садоводах, в нашем СНТ членский взнос был 500 рублей. Сейчас же надо открывать расчетный счет в банке, печатать квитанции, нанимать бухгалтера с ежемесячной зарплатой, платить белую зарплату председателю… И это «счастье» вылилось для нас в увеличение взносов до 7 тысяч рублей в год! - в этом месте дачница Анна Павлова ставит пять восклицательных знаков и подытоживает: - Это же немыслимо платить такие взносы! Мы закрыли СНТ.

Анна Павлова имеет в виду закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Он принят в 2017 году, а вступил в силу 1 января 2019 года. По мнению создателей, новый закон создает правовую базу, отвечающую современным реалиям. Ну а дачники, испугавшись такого официоза и многократного увеличения взноса, поспешили закрыть коллективные садоводства. Благо новый закон позволяет продолжать коллективную деятельность без образования юридического лица.

МЕЖДУСОБОЙЧИК

- По сути, садоводства платят, во-первых, за институт правления, а во-вторых, отчисляют налог на землю общего пользования. Маленькие садоводства по 20 участков сразу решили, что они смогут договориться между собой и без официальной регистрации. А крупные садоводства, которым приходится «кормить» правление по 100-200 тысяч рублей в год, так же надеются, что решить проблемы получится и без юрлица, - объясняет Анна Войченко.

Но не все так просто.

- Когда я была вызвана в качестве председателя СНТ на суд по восстановлению прав на землю одного из членов нашего товарищества, суд меня не принял как председателя: просто сказали, что я никто, - с такой ситуацией столкнулась председатель товарищества в Великих Луках Екатерина Афанасьевская.

Псковичи бросают свои участки в садоводческих некоммерческих товариществах.Фото: Олег УКЛАДОВ

И. о. председателя общественной организации «Комиссия по садоводствам» Ирина Зайцева по пунктам обозначила подводные камни, которые норовят всплыть при ликвидации товариществом юрлица.

Во-первых, завершается действие договоров на водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора. Человеку приходится индивидуально заключать прямой договор, а это требует дополнительных затрат времени и финансов.

Во-вторых, без юридического лица невозможна приватизация земельного участка. Если садовод не успел сделать это во время существования СНТ, ему придется выкупать свой же обихоженный участок через торги.

В-третьих, содержать инфраструктуру дачного объединения в складчину гораздо легче и дешевле. Каково это, одному организовать ремонт десяти метров дороги, проходящей вдоль участка?

ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ

- Многие люди живут по принципу: меня это не касается, отстаньте от меня, - подмечает дачница Екатерина Афанасьевская.

В итоге - рубят ветку, на которой сидят.

- Нужно содержать не только свой участок, дом, но и территорию, которая все это окружает. Состояние инфраструктуры влияет на стоимость самих участков. Ведь выгоднее будет продать участок в ухоженном месте, а не в месте, куда не добраться, где все в разрухе, - объясняет Екатерина Афанасьевская.

Начинающий председатель СНТ, как называет себя Екатерина, говорит точь-в-точь, как наш эксперт по загородной недвижимости. Риелтор Инесса Сандул привела наглядный пример: пропасть между ценами на дачи по одну сторону реки Кебь и по другую. Когда на участок у реки находится покупатель, он в первую очередь спрашивает, по какую сторону реки располагается дача.

- Там очень красиво, вокруг лес - шикарные места. Но из-за того, что нет подъезда, когда разливается река, - на рынке катастрофа. Участки там вообще не покупаются, там самая низкая себестоимость, - рассказывает Инесса Сандул. А причина: разрушенный мост, который чинят на протяжении нескольких лет.

КСТАТИ

3 года назад было зарегистрировано 520 садоводческих, или дачных, товариществ, а к 2018 году их осталось 341.

ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ

Общественники не готовы мириться с проблемами: проводят школу председателей, организуют общественную приемную для дачников, разрабатывают социальные проекты. Сегодня садоводы видят спасение в создании регионального союза.

- Мы хотим представлять интересы садоводов, заявлять о проблемах и вообще сохранить эту сферу жизни. Мы надеемся, что в Псковской области мы спасем садоводства, - решительно настроена Анна Войченко.

В отдыхе на даче можно найти массу преимуществ!Фото: Евгения ГУСЕВА

Союзы садоводств уже существуют во многих регионах России. Они представляют интересы дачников в отношениях с органами власти, общественными и коммерческими организациями, физическими лицами. Члены будущего псковского Союза надеются взять под контроль особенно важные решения региональных властей. В Псковской области отмечается завышенная кадастровая стоимость, которая значительно поднимает налог на землю. Пересчитать кадастровую стоимость в регионе планируют к 2022 году, а пока областные власти «спасали» СНТ налоговыми каникулами, которые заканчиваются в конце этого года. Союз садоводств постарается продлить налоговые каникулы. Общественники готовы бороться за дачные хозяйства, осталось, чтобы сами дачники этого захотели.

ЭКСПЕРТНО

Руководитель отдела по загородной недвижимости агентства «Авентин-Псков» Инесса Сандул прокомментировала, как упадок садоводств отражается на рынке недвижимости в Псковской области.

«Садоводства уже порядка трех лет падают в спросе. У нас единицы ухоженных хозяйств, за которыми следят и делают ремонт хотя бы подъездных путей. Покупатели диктуют определенные стандарты, они очень требовательны и капризны. Соответственно, продается либо самое интересное, либо совсем-совсем дешевое, остальное просто стоит годами. Данные владения пользовались бы спросом, если бы владельцы за ними следили. Сейчас есть возможность выкупить заброшенные земельные участки, но люди боятся, что они приобретут их и влезут в определенную кабалу».