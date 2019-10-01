Альфа-Банк повысил ставку накопительного счета до конца этого года

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», клиенты Альфа-Банка могут получать по вкладам 6,5% сразу же с первого месяца размещения денег. Такую возможность дает запущенный 1 октября накопительный «Альфа-Счет» в рублях с повышенной ставкой. Счет можно оформить до 31 декабря этого года/

Как отметили в банке, по счетам, которые будут открыты в течение последнего месяца этого года, повышенная процентная ставка не сгорит, а продолжит применяться на протяжении двух первых календарных месяцев. То есть она будет действовать до 31 января следующего года включительно.

Ставка 6,5% годовых начисляется на минимальный остаток в рублях за первые два календарных месяца хранения, если при этом клиент пользуется дебетовыми картами Альфа-Банка и тратит ежемесячно не менее 10 тысяч рублей на различные покупки.

Максимальная сумма, на которую будет распространяться ставка 6,5% годовых, составляет не более 10 миллионов рублей для клиентов в рамках пакетов услуг «Премиум», «Максимум+», Private, а также не более одного миллиона рублей для всех остальных клиентов компании.

«Альфа-Банк предложил уникальную возможность получить максимальную выгоду по сбережениям на фоне общей политики снижения ставок на финансовом рынке в России. Мы уверены, что наше предложение вызовет большой интерес у клиентов, которые хотят не просто надежно сохранять свои сбережения, но и получить высокую доходность», — заявил руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Отмечается, что клиенты могут открыть и пополнить «Альфа-Счет» сразу несколькими способами: в интернет-банке «Альфа-Клик», с помощью мобильного приложения «Альфа-Мобайл», а также в отделении банка или с помощью контакт-центра.