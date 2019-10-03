Положение о проведении конкурса-квеста «Семейный квест в "ЛЕНТЕ"»

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.

Конкурс-квест «Семейный квест в „ЛЕНТЕ“» проводится с целью организации совместного активного досуга семей и популяризации шоппинга в гипермаркетах «ЛЕНТА».

II. ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ.

Организатором мероприятия является ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» при поддержке ООО «ЛЕНТА». Общее руководство по подготовке и проведению фестиваля осуществляет «Комсомольская правда - Псков».

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.

Конкурс-квест проводится 19 октября 2019 г. Начало мероприятия – 12.00.

Место проведения – ГМ «Лента» (Псков, Рижский проспект, 96Б)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ОТБОРА.

4.1. В конкурсе участвуют 5 команд. К участию допускаются семейные команды в составе от 2х до 5 человек, не менее 1 совершеннолетнего члена семьи на команду.

4.2. Отбор для участия в мероприятии проводится сотрудниками ТК «Лента» с помощью внутренней системы учета держателей дисконтных карт.

4.3. В конкурсе принимают участие только розничные клиенты – держатели карт постоянного покупателя «ЛЕНТА»

Условия отбора: для участия в квесте с 30.09 по 16.10.2019 г. необходимо совершить покупки в ГМ «Лента» г. Пскова на Рижском пр-те 96б и ул. Труда д. 54, используя карту постоянного покупателя. После окончания указанного периода будут выбраны 5 человек, которые сделали покупки на наибольшие денежные суммы. Наибольшая денежная сумма высчитывается как сумма всех покупок держателя карты за период с 00 часов 01 мин. 30.09.2019 г. по 23 часа 59 мин. 16.10.2019г., за исключением алкоголя, алкогольных напитков, табака и табачных изделий.

Выбранные 5 человек, получат приглашение для участия в квесте вместе с членами своей семьи (см. п. 4.1)

4.4. Если кто-либо из участников отказывается от участия, выбирается еще один, сделавший покупку на большую сумму денежных средств. Таким же образом, в случае необходимости, производится выбор до тех пор, пока состав участников не будет укомплектован.

4.5. В акции не принимают участие держатели карт «ЛЕНТА Про»

V. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ.

5.1. Конкурсная комиссия (жюри) состоит из представителей ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» и ГМ «Лента».

5.2. Жюри следит за соблюдением общих правил и выставляет баллы за выполнение условий квеста командам-участникам.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.

6.1. Сбор команд происходит 19 октября 2019 г. в ГМ «Лента» (Псков, Рижский проспект, 96Б, у входа в торговый зал) в 11.30

6.2. В ходе соревнования командами выполняется конкурсное задание с несколькими этапами, связанное с определением и поиском товаров по торговому залу ГМ «Лента» в соответствии с указаниями, полученными из писем, которые выдает ведущий в начале мероприятия.

6.3. В квесте участвуют все члены команды.

6.4. За каждое выполненное условие начисляются баллы в соответствии со скоростью и правильностью выполнения. Система оценки каждого конкурса озвучивается ведущим перед стартом соревнования.

6.5. Команда-победитель определяется по общему максимальному количеству набранных баллов по итогам всех пройденных этапов.

6.6. Организатором и партнерами Мероприятия могут учреждаться специальные номинации.

6.7. Решение жюри не оспаривается.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ.

7.1. Все команды-участники конкурса награждаются призами. Победители и призеры награждаются ценными призами.

7.2. Призы и подарки не обмениваются на деньги.

7.3. Призы передаются участникам и победителям по акту приема-передачи.

VIII. ПРИЗОВОЙ ФОНД

Приз за 1 место – «подарочная карта «ЛЕНТА 15000» стоимость которого состоит из стоимости приза, которая составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей и денежной суммы в размере 5 924 (пять тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля. Общая стоимость приза «Подарочная карта «ЛЕНТА 15000»» составляет 20 924 (двадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек

Количество - 1 шт.

Приз за 2 место – подарочная карта «ЛЕНТА 8000» стоимость которого состоит из стоимости приза, которая составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей и денежной суммы в размере 2 154 (две тысячи сто пятьдесят четыре) рубля. Общая стоимость приза «Подарочная карта «ЛЕНТА 8000»» составляет 10 154 (десять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек

Количество - 1 шт.

Приз за 3 место – подарочная карта «ЛЕНТА 3000» номиналом 3000 руб стоимость которого состоит из стоимости приза, которая составляет 3 000 (три тысячи) рублей

Количество - 1 шт.

Приз за 4 место – подарочная карта «ЛЕНТА 1000» номиналом 1000 руб стоимость которого состоит из стоимости приза, которая составляет 1 000 (одна тысяча) рублей

Количество - 1 шт.

Приз за 5 место – подарочная карта «ЛЕНТА 500» номиналом 500 руб стоимость которого состоит из стоимости приза, которая составляет 500 (пятсот) рублей

Количество - 1 шт.

Выплата Участнику денежного эквивалента полной стоимости приза или части приза, возврат и обмен приза, замена приза Организатором не производится.

Стоимость приза за 3, 4 и 5 места не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. При этом Организатор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом, проинформированным о вышеуказанной обязанности.

Вручение Победителям Акции приза за 1 и 2 места производится путем предоставления Победителям подарочной карты «ЛЕНТА» номиналом 15000 рублей и 8000 рублей за вычетом удержанной ООО «ЛЕНТА» суммы налога на доходы физических лиц согласно настоящим Правилам. Доход получателей призов (в части его превышения суммы в размере 4 000 руб.) облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% согласно ст. 224 НК РФ. ООО «ЛЕНТА» выполняет функцию налогового агента и в обязательном порядке удерживает начисленную сумму НДФЛ непосредственно из дохода получателей призов при его фактической выплате. Вручение призов победителям осуществляется с обязательным подписанием Акта приема-передачи Приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала паспорта Победителя

1.1. Призовой фонд Акции образован исключительно за счет средств ООО «ЛЕНТА».

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. Организатор, а также компании, прямо или косвенно связанные с Мероприятием, не несут ответственности за возможные ущерб здоровью, жизни и материальный ущерб, полученные участником, а также третьими лицами в ходе Мероприятия.

8.2. Информация о порядке проведения Мероприятия публикуется на Сайте Организатора pskov.kp.ru. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения Мероприятия по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на Сайте Организатора. Принимая участие в Мероприятии, родители или законные представители участника выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

8.3. Участники, родители или законные представители детей-участников признают право Организаторов без какой-либо компенсации или ответственности использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с их участием в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.