Лучше законы - больше туристов

3 октября в Мурманской областной Думе состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму, председателем которого является вице-спикер псковского парламента Виктор Остренко. На рабочую встречу приехали парламентарии, представляющие субъекты Северо-Западного федерального округа.

Одной из задач комитета является развитие туризма в субъектах Северо-Запада и совершенствование законодательства в этой сфере. 3 октября депутаты вынесли на обсуждение снижение взноса в фонд туроператоров для малого и среднего бизнеса, выдачу многократной визы иностранным туристам, сертификацию гидов-экскурсоводов, цифровизацию библиотек и поправки в закон о возрастной маркировке.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ - МАЛЕНЬКИЕ ВЗНОСЫ

Постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму поддержал законодательную инициативу Псковского областного Собрания депутатов по внесению изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Псковские депутаты хотят поддержать малый и средний туристический бизнес, улучшить условия существования небольших, «семейных», компаний. Стабилизация деятельности малого и среднего бизнеса в сфере туризма поможет вывести небольших туроператоров из тени экономики и, возможно, снизит стоимость услуг для гостей региона.

- Мы бы хотели продемонстрировать какую-то степень поддержки для небольших, в основном семейного уровня туроператоров. Они так же формируют для нас стратегию развития регионов, они точно так же, как и крупные организации, работают на привлечение туристов в Российскую Федерацию и на выезд наших граждан в Эстонию, Латвию, Республику Беларусь и по другим близким направлениям, - отметил на встрече Виктор Остренко.

Нововведение предполагает снижение размера взносов в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма для фирм в зависимости от количества пользователей их услугами. Сейчас минимальный взнос в фонд - 50 тысяч рублей для операторов, обслуживающих не более 10 тысяч людей в год. По новым меркам туроператоры с показателем от одной до пяти тысяч человек будут выплачивать от 15 до 30 тысяч рублей.

ОДНА ВИЗА — МНОГО ПОЕЗДОК

Иностранные туристы для въезда в Россию получают визу, которая действует на один либо на два раза. Такое ограничение значительно сдерживает людей при выборе места для путешествия. Депутаты обсудили возможность введения многократной туристической визы для увеличения потоков туристов.

Виза на много поездок стимулирует туристов приезжать в регион на выходных.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Особенно важно такое нововведение для приграничных регионов и их соседей. С такой визой гости из ближайших стран смогут приезжать в Россию на выходные или на любое событие в регионе, не планируя загодя мини-путешествие.

- Россия располагает громадным туристским потенциалом, но занимает весьма скромное место на мировом рынке по показателям въездного туристического потока. Росту въездных туристических потоков и увеличению конкурентоспособности российского туристского продукта на международном рынке могло бы способствовать увеличение срока, на который выдается обыкновенная туристическая виза, и предоставление возможности ее многократного использования, - такое обращение направят парламентарии Северо-Запада премьер-министру Дмитрию Медведеву.

АТТЕСТАТ ДЛЯ ГИДА

Неопытные и недостаточно квалифицированные гиды - еще одна проблема туризма в России. Для ее решения депутаты предлагают установить обязательную аттестацию для экскурсоводов.

Заседание комитета позволяет поговорить о туризме и культуре.

Депутат Мурманской областной Думы Максим Белов привел следующий пример: часто в условиях кадрового дефицита экскурсию для китайских групп ведут непрофессиональные гиды, носители языка. Однако зачастую такие проводники недостаточно хорошо знают историю российского государства и культуру.

- Туристы в итоге получают не ту услугу, а вместе с тем наши специалисты теряют работу, - заявил Максим Белов и привел в пример европейские страны, где гиды-переводчики проходят обязательную аттестацию.

Правовой контроль поможет не только обеспечить гостей страны качественными услугами, но и позволит следить за рынком экскурсионных услуг для дальнейших преобразований в этой сфере.

Псковское областное Собрание депутатов планирует собрать предложения местных экспертов и с учетом специфики регионов направить предложение в Государственную думу.

НЕДЕТСКИЕ СКАЗКИ

Депутаты обсудили важность информатизации и модернизации библиотек, поскольку именно новые технологии позволяют эффективнее использовать фонды учреждения, не превращать его исключительно в книгохранилище. Пример преобразования библиотеки в центр интеллектуального общения - первая в России модельная библиотека в Мурманске. В здании появилось мультимедийное оборудование, созданы зоны для обслуживания клиентов, для работы с посетителями с ограниченными возможностями, для коворкинга, то есть общения, дискуссий, игр с другими читателями.

Парламентарии затронули и законодательство в сфере библиотек: один из актуальных вопросов - возрастная маркировка книг. Порой ограничения касаются важнейших произведений русской и мировой классики, с которыми каждый должен познакомиться еще в школе.

Депутаты обсудили и возрастную маркировку классических произведений литературы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Например, маркировка сказки «Маугли» - 12+. Причиной тому сюжет, где голый ребенок бегает по джунглям. «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева классифицируется как взрослая литература, а это произведение необходимо прочитать в школе.

Библиотекари не могут сами изменить маркировку и вынуждены ставить на разные полки произведения, которые на самом деле читают в одном возрасте. В качестве выхода из сложившейся ситуации сотрудники учреждений предложили составить экспертный список книг, отличающихся особой культурной ценностью, который независимо от маркировки будет присутствовать в библиотеках и выдаваться читателям. Депутаты рассмотрели это предложение и приняли его к сведению.

ПОДРОБНОСТИ

Постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму основан в 2012 году. Комитет призван повысить качество государственной политики в сфере культуры и туризма, разрабатывать законодательные инициативы, преобразующие данную сферу, служить площадкой для обмена опытом между субъектами Северо-Западного федерального округа. Координатором комитета является Псковское областное Собрание депутатов.

Очередное очное заседание комитета состоялось 3 октября в Мурманске под председательством Виктора Остренко. На встрече присутствовали депутаты органов законодательной власти Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

По итогам заседания постоянного комитета одобренные законопроекты и обращения в органы власти будут включены в повестку предстоящей конференции, на которой принимают коллегиальное решение все субъекты Северо-Запада.