Банк «Открытие» признан лучшим ипотечным банком страны

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", в рамках данного конкурса традиционно отмечаются достижения профессиональных участников рынка и финансовых организаций, оценивается вклад компаний и бизнес-лидеров в развитие жилищной отрасли в России и укрепление цивилизованных отношений в сфере недвижимости.

- Нам очень приятна высокая оценка со стороны профессионального сообщества, как свидетельство того, что банк «Открытие» стремительно развивается на рынке ипотечного кредитования. За последние полтора года нам удалось полностью перезапустить ипотеку: выстроить новый эффективный процесс, полностью укомплектовать продуктовую линейку и обеспечить для наших клиентов и партнеров выгодные ценовые условия. Также у нас произошли значительные качественные изменения в части клиентского сервиса и технологий. Мы ставим перед собой амбициозные цели и убеждены, что в самом ближайшем будущем банк «Открытие» ждут новые достижения и профессиональные награды, – уверена Нина Крючкова, вице-президент, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

КОНКРЕТНО

В первом полугодии 2019 года банк «Открытие» существенно нарастил объемы ипотечного бизнеса и продемонстрировал рост по всем ключевым показателям. Так, ипотечный портфель вырос на 26% до 106,9 млрд. руб., а выдачи ипотечных кредитов за 6 месяцев превысили 30 млрд. руб. Набранный с начала текущего года темп обеспечил банку «Открытие» 4 место в рейтинге по объёму выданных ипотечных кредитов за август. До конца 2019 года банк планирует выдать около 35 тыс. кредитов на сумму свыше 85 млрд. руб.

КСТАТИ

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.