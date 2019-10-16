2019-10-16T14:29:11+03:00
Общество

Положение о конкурсе «Командный стиль»

Нарядные и дружные семьи наградят на спортфестивале
Алиса Солнцева
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I. Условия проведения конкурса

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда - Псков».

Площадкой для проведения становится XVII открытый фестиваль по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста «Маленький чемпион».

К конкурсу приглашаются участники фестиваля.

Место проведения – универсальный спортивный комплекс «Олимп».

Дата проведения – 10 ноября 2019 года.

II. Порядок проведения

Конкурс проводится только на площадке праздника 10 ноября.

К участию в конкурсе допускаются члены семьи участника забегов и их друзья при наличии одного или нескольких условий: наличие общего командного стиля в одежде или в элементах одежды, наличие гимна команды, кричалки в поддержку своего спортсмена, командной газеты, командного флага, командных стихотворений в поддержку маленького спортсмена.

Плата за участие в конкурсе не взимается.

Критерии, по которым жюри оценивает участников:

- креативность идеи;

- качество исполнения;

- количество человек в команде.

III. Итоги Конкурса и награждение участников

Победителей определяет Экспертное жюри.

В состав Жюри входят:

- главный редактор «Комсомольской правды - Псков» Алена Комарова;

- веб-редактор «Комсомольской правды - Псков» Светлана Пикалёва.

Итоги конкурса подводятся 10 ноября до окончания фестиваля «Маленький чемпион».

Количество победителей напрямую зависит от количества подарков, предоставленных партнерами семейного праздника «Маленький чемпион».

Церемония награждения проводится 10 ноября 2019 года в УСК «Олимп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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