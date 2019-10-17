2019-10-17T11:13:59+03:00
Общество

Дети-диабетики не могут находиться в детском саду целый день

Как можно изменить ситуацию, разбирались депутаты Псковского областного собрания
Егор ТИМОФЕЕВ
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Чтобы ребенок-диабетик мог находиться в детском саду целый день, там должен быть врач-эндокринолог.Чтобы ребенок-диабетик мог находиться в детском саду целый день, там должен быть врач-эндокринолог.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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По инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, куратора проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Владимира Яникова и заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидии Драгуновой состоялось совещание по вопросу безопасного посещения детских садов детьми с сахарным диабетом. Проблему подняла руководитель региональной общественной организации «Общество поддержки детей и взрослых с эндокринными заболеваниями «ЭндоЖизнь» Елена Перминова.

НЕТ ЭНДОКРИНОЛОГА — НЕТ ГРУППЫ

Общественница и мама больного сахарным диабетом пятилетнего ребёнка пришла на встречу с депутатом в региональную общественную приемную «Единой России». Псковичка рассказала, что её ребенок с трёх лет посещает детский сад, но пребывает там не более 2,5 часов в день, так как в дошкольном учреждении не созданы условия для постоянного медицинского сопровождения, включающего регулярные замеры уровня сахара и проведение инъекций.

-Делать замеры крови детям с сахарным диабетом необходимо 5-6 раз в течение дня: перед каждым приёмом пищи и через два часа после. Без этого невозможно корректировать состояние ребёнка. Получается, что родитель должен находиться в детском саду постоянно. Тогда для чего этот детский сад? - высказалась Елена Перминова.

- Мы ограничены приказами Минздрава. Медицинский работник в детском саду не имеет права оказывать плановую специализированную помощь. Если мы хотим кардинально решить проблему, необходимо вносить поправки в федеральное законодательство, - ответила на это консультант комитета по здравоохранению Любовь Варфоломеева.

Елена Перминова сослалась на опыт ряда других регионов, где, по её словам, для детей-инвалидов открыты специализированные группы в детских садах, и предложила создать их и в Пскове.

Могут ли дети с сахарным диабетом ходить в сад со своими сверстниками? Фото: Олег УКЛАДОВ

Могут ли дети с сахарным диабетом ходить в сад со своими сверстниками?Фото: Олег УКЛАДОВ

-Мы изучали опыт Москвы, - ответила консультант комитета по здравоохранению. – Чтобы открыть такую группу, дошкольное учреждение должно иметь аккредитацию на оказание специализированной помощи, подразумевающую наличие в штате врача-эндокринолога. У нас такой специалист единственный на всю область.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

Заместитель председателя комитета по образованию Сергей Николаев обратил внимание, что на сегодняшний день только два ребенка с сахарным диабетом посещают детский сад, и создавать специализированную группу для такого количества детей нецелесообразно.

Заведующая детским садом №16 Маргарита Сорокина подчеркнула, что конфликта с родителями нет, и детский сад со своей стороны делает всё, что возможно сделать в существующем правовом поле.

-Мы осуществляем контроль меню, и по необходимости производим замену блюд, наши воспитатели прошли обучение на базе областной больницы, с первой минуты нахождения ребенка с сахарным диабетом в группе, внимание на него: как он себя чувствует, куда он пошёл, что он делает, - рассказала Маргарита Сорокина и отметила, что по её мнению, решение проблемы лежит в плоскости законодательства.

- Изменение нормативной базы – не самый быстрый, но самый правильный путь, - резюмировал обсуждение Владимир Яников, а Елена Перминова согласилась с мнением участников совещания.

Депутаты Лидия Драгунова и Владимир Яников.

Депутаты Лидия Драгунова и Владимир Яников.

Комитет по здравоохранению в ближайшие дни направит письмо в Минздрав России с просьбой разъяснить критерии медицинского сопровождения детей с сахарным диабетом в детских садах. На основе ответа министерства будут подготовлены предложения по изменению федерального законодательства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

в Псковской области проживает 181 ребёнок с диагнозом сахарный диабет, 16 человек из них находятся в дошкольном возрасте и только 2 детей по желанию родителей посещают детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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